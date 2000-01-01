Печать
визиток
Печать
визиток
Печать
визиток
Печать визиток
Агентство А-MEDIA принимает заказы на печать визиток от жителей Новосибирска и других городов. При желании можно осуществить заказ визиток на нашем сайте онлайн. Для этого необходимо выбрать предложенный (или добавить собственный) шаблон макета, уточнить размеры, форму, цвет, тип печати и послепечатной обработки и указать требуемый тираж. В установленные сроки визитные карточки будут готовы.
С помощью визиток удобно не только представлять себя и свою компанию, но и обмениваться контактными данными. Можно, конечно, ограничиться самым простым бюджетным вариантом: на обычной плотной бумаге, без применения цветной печати и послепечатной обработки, но это будет скучно и для владельца визитки, и для тех, кому она будет вручаться. Печать визиток – не такая дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Гораздо дальновиднее заказать дизайн своей визитной карточки в профессиональном агентстве, где не только продумают ее стиль и разработают оригинальный макет, но и красиво и качественно отпечатают.
Клиентам А-МЕДИА в Новосибирске доступен целый перечень опций по печати визиток - от выбора материала (бумага лен, touch cover; картон, пластик) и цветового решения до определения способов допечатной (подготовка макета) и постпечатной (тиснение, вырубка, термоподъем, ламинирование, уф-лакировка) обработки.
Печать визиток осуществляется как цифровым, так и офсетным способом. Цифровой способ актуален для некрупных тиражей с возможностью замены опций и преследует цель сделать качественное полноцветное изделие за короткое время. Масштабные тиражи строго утвержденных макетов требуют офсетной печати – более продолжительной по времени и не менее качественной по исполнению.
Наши консультанты помогут определиться с дизайном визитки в соответствии с ее типом. Существует три наиболее распространенных типа карт: личные, деловые и корпоративные. Личные обычно принадлежат физическим лицам, представляющим какую-либо услугу или товар. Деловые представляют сотрудников компаний и ведомств, а корпоративные – непосредственно компанию или предприятие.
Если деловым и корпоративным визиткам присущ преимущественно строгий образ, выдержанный в стилистике цветов компании и содержащий ее логотип, то для личных визиток поле дизайнерских поисков открыто – от утонченной элегантности до любого вида самовыражения.
- Печать бланков
- Печать блокнотов
- Печать брошюр
- Печать буклетов
- Печать лифлетов
- Печать визиток
- Печать календарей
- Печать на конвертах
- Печать на упаковке
- Печать на пакетах
- Печать флаеров
- Печать листовок
- Печать открыток
- Печать приглашений
- Печать каталогов
- Печать этикеток и наклеек
- Печать воблеров
- Печать дорхенгеров
Печать визиток
Агентство А-MEDIA принимает заказы на печать визиток от жителей Новосибирска и других городов. При желании можно осуществить заказ визиток на нашем сайте онлайн. Для этого необходимо выбрать предложенный (или добавить собственный) шаблон макета, уточнить размеры, форму, цвет, тип печати и послепечатной обработки и указать требуемый тираж. В установленные сроки визитные карточки будут готовы.
С помощью визиток удобно не только представлять себя и свою компанию, но и обмениваться контактными данными. Можно, конечно, ограничиться самым простым бюджетным вариантом: на обычной плотной бумаге, без применения цветной печати и послепечатной обработки, но это будет скучно и для владельца визитки, и для тех, кому она будет вручаться. Печать визиток – не такая дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Гораздо дальновиднее заказать дизайн своей визитной карточки в профессиональном агентстве, где не только продумают ее стиль и разработают оригинальный макет, но и красиво и качественно отпечатают.
Клиентам А-МЕДИА в Новосибирске доступен целый перечень опций по печати визиток - от выбора материала (бумага лен, touch cover; картон, пластик) и цветового решения до определения способов допечатной (подготовка макета) и постпечатной (тиснение, вырубка, термоподъем, ламинирование, уф-лакировка) обработки.
Печать визиток осуществляется как цифровым, так и офсетным способом. Цифровой способ актуален для некрупных тиражей с возможностью замены опций и преследует цель сделать качественное полноцветное изделие за короткое время. Масштабные тиражи строго утвержденных макетов требуют офсетной печати – более продолжительной по времени и не менее качественной по исполнению.
Наши консультанты помогут определиться с дизайном визитки в соответствии с ее типом. Существует три наиболее распространенных типа карт: личные, деловые и корпоративные. Личные обычно принадлежат физическим лицам, представляющим какую-либо услугу или товар. Деловые представляют сотрудников компаний и ведомств, а корпоративные – непосредственно компанию или предприятие.
Если деловым и корпоративным визиткам присущ преимущественно строгий образ, выдержанный в стилистике цветов компании и содержащий ее логотип, то для личных визиток поле дизайнерских поисков открыто – от утонченной элегантности до любого вида самовыражения.
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Изготовление визиток. Офсетная и цифровая печать на мелованной бумаге
Изготовление визиток. Офсетная и цифровая печать на мелованной бумаге
Изготовление визиток. Офсетная и цифровая печать на мелованной бумаге
Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 1+1, 1+0 / 4+4, 4+0 СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 1,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- использование дизайнерских бумаг;
- ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка (объемная или простая);
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 1+1, 1+0 / 4+4, 4+0 СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 1,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- использование дизайнерских бумаг;
- ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка (объемная или простая);
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 1+1, 1+0 / 4+4, 4+0 СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 1,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- использование дизайнерских бумаг;
- ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка (объемная или простая);
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Односторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|800
|900
|1000
|Цена в руб.
|от 600
|от 800
|от 1 050
|от 1 200
|от 1 250
|от 1 380
|от 1 540
|от 1 680
|от 1 800
|от 1 000
|Цена за шт.
|от 6,00
|от 4,00
|от 3,50
|от 3,00
|от 2,50
|от 2,30
|от 2,20
|от 2,10
|от 2,00
|от 1,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Двусторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|800
|900
|1000
|Цена в руб.
|от 700
|от 1 100
|от 1 200
|от 1 440
|от 1 650
|от 1 860
|от 2 100
|от 2 320
|от 2 565
|от 1 000
|Цена за шт.
|от 7,00
|от 5,50
|от 4,00
|от 3,60
|от 3,30
|от 3,10
|от 3,00
|от 2,90
|от 2,85
|от 1,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Односторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|800
|900
|1000
|Цена в руб.
|от 600
|от 800
|от 1 050
|от 1 200
|от 1 250
|от 1 380
|от 1 540
|от 1 680
|от 1 800
|от 1 000
|Цена за шт.
|от 6,00
|от 4,00
|от 3,50
|от 3,00
|от 2,50
|от 2,30
|от 2,20
|от 2,10
|от 2,00
|от 1,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Двусторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|800
|900
|1000
|Цена в руб.
|от 700
|от 1 100
|от 1 200
|от 1 440
|от 1 650
|от 1 860
|от 2 100
|от 2 320
|от 2 565
|от 1 000
|Цена за шт.
|от 7,00
|от 5,50
|от 4,00
|от 3,60
|от 3,30
|от 3,10
|от 3,00
|от 2,90
|от 2,85
|от 1,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Односторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|800
|900
|1000
|Цена в руб.
|от 600
|от 800
|от 1 050
|от 1 200
|от 1 250
|от 1 380
|от 1 540
|от 1 680
|от 1 800
|от 1 000
|Цена за шт.
|от 6,00
|от 4,00
|от 3,50
|от 3,00
|от 2,50
|от 2,30
|от 2,20
|от 2,10
|от 2,00
|от 1,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Двусторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|800
|900
|1000
|Цена в руб.
|от 700
|от 1 100
|от 1 200
|от 1 440
|от 1 650
|от 1 860
|от 2 100
|от 2 320
|от 2 565
|от 1 000
|Цена за шт.
|от 7,00
|от 5,50
|от 4,00
|от 3,60
|от 3,30
|от 3,10
|от 3,00
|от 2,90
|от 2,85
|от 1,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Изготовление визиток. Цифровая печать + тиснение фольгой
Изготовление визиток. Цифровая печать + тиснение фольгой
Изготовление визиток. Цифровая печать + тиснение фольгой
Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0 / 4+4, 1+0/1+1 СМУК
Печать: тиснение фольгой
от 7,00 руб. за шт.
Дополнительно возможно:
- использование дизайнерских бумаг;
- конгревное тиснение;
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0 / 4+4, 1+0/1+1 СМУК
Печать: тиснение фольгой
от 7,00 руб. за шт.
Дополнительно возможно:
- использование дизайнерских бумаг;
- конгревное тиснение;
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0 / 4+4, 1+0/1+1 СМУК
Печать: тиснение фольгой
от 7,00 руб. за шт.
Дополнительно возможно:
- использование дизайнерских бумаг;
- конгревное тиснение;
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Один вид фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1200 руб.)
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|Цена в руб.
|от 1 200
|от 1 800
|от 2 400
|от 3 040
|от 3 650
|от 4 320
|от 4 900
|Цена за шт.
|от 12,00
|от 9,00
|от 8,00
|от 7,60
|от 7,30
|от 7,20
|от 7,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Два вида фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1500 руб.)
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|Цена в руб.
|от 1 400
|от 2 300
|от 3 300
|от 4 200
|от 5 000
|от 5 880
|от 6 790
|Цена за шт.
|от 14,00
|от 11,50
|от 11,00
|от 10,50
|от 10,00
|от 9,80
|от 9,70
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Один вид фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1200 руб.)
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|Цена в руб.
|от 1 200
|от 1 800
|от 2 400
|от 3 040
|от 3 650
|от 4 320
|от 4 900
|Цена за шт.
|от 12,00
|от 9,00
|от 8,00
|от 7,60
|от 7,30
|от 7,20
|от 7,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Два вида фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1500 руб.)
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|Цена в руб.
|от 1 400
|от 2 300
|от 3 300
|от 4 200
|от 5 000
|от 5 880
|от 6 790
|Цена за шт.
|от 14,00
|от 11,50
|от 11,00
|от 10,50
|от 10,00
|от 9,80
|от 9,70
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Один вид фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1200 руб.)
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|Цена в руб.
|от 1 200
|от 1 800
|от 2 400
|от 3 040
|от 3 650
|от 4 320
|от 4 900
|Цена за шт.
|от 12,00
|от 9,00
|от 8,00
|от 7,60
|от 7,30
|от 7,20
|от 7,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Два вида фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1500 руб.)
|Тираж, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|600
|700
|Цена в руб.
|от 1 400
|от 2 300
|от 3 300
|от 4 200
|от 5 000
|от 5 880
|от 6 790
|Цена за шт.
|от 14,00
|от 11,50
|от 11,00
|от 10,50
|от 10,00
|от 9,80
|от 9,70
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Изготовление визиток. Шелкография на дизайнерской бумаге
Изготовление визиток. Шелкография на дизайнерской бумаге
Изготовление визиток. Шелкография на дизайнерской бумаге
Формат: 90х50мм
Бумага: дизайнерская
Цветность: 1+1, 1+0, 2+2, 2+0, 3+3, 3+0, 4+4, 4+0
Печать: шелкография
от 12,50 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- использование разных видов дизайнерских бумаг;
- лакировка (объемная или простая);
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: 90х50мм
Бумага: дизайнерская
Цветность: 1+1, 1+0, 2+2, 2+0, 3+3, 3+0, 4+4, 4+0
Печать: шелкография
от 12,50 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- использование разных видов дизайнерских бумаг;
- лакировка (объемная или простая);
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: 90х50мм
Бумага: дизайнерская
Цветность: 1+1, 1+0, 2+2, 2+0, 3+3, 3+0, 4+4, 4+0
Печать: шелкография
от 12,50 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- использование разных видов дизайнерских бумаг;
- лакировка (объемная или простая);
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Стоимость изготовления визиток методом шелкографии на дизайнерской бумаге
|Тираж
|печать в 1 цвет
|печать в 2 цвета
|печать в 3 цвета
|печать в 4 цвета
|50 шт.
|от 31 руб.
|от 33 руб.
|от 38 руб.
|от 39 руб.
|100 шт.
|от 21 руб.
|от 23 руб.
|от 25 руб.
|от 28 руб.
|200 шт.
|от 15 руб.
|от 16 руб.
|от 18 руб.
|от 20 руб.
|500 шт.
|от 12,5 руб.
|от 14 руб.
|от 15,5 руб.
|от 16 руб.
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость изготовления визиток методом шелкографии на дизайнерской бумаге
|Тираж
|печать в 1 цвет
|печать в 2 цвета
|печать в 3 цвета
|печать в 4 цвета
|50 шт.
|от 31 руб.
|от 33 руб.
|от 38 руб.
|от 39 руб.
|100 шт.
|от 21 руб.
|от 23 руб.
|от 25 руб.
|от 28 руб.
|200 шт.
|от 15 руб.
|от 16 руб.
|от 18 руб.
|от 20 руб.
|500 шт.
|от 12,5 руб.
|от 14 руб.
|от 15,5 руб.
|от 16 руб.
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость изготовления визиток методом шелкографии на дизайнерской бумаге
|Тираж
|печать в 1 цвет
|печать в 2 цвета
|печать в 3 цвета
|печать в 4 цвета
|50 шт.
|от 31 руб.
|от 33 руб.
|от 38 руб.
|от 39 руб.
|100 шт.
|от 21 руб.
|от 23 руб.
|от 25 руб.
|от 28 руб.
|200 шт.
|от 15 руб.
|от 16 руб.
|от 18 руб.
|от 20 руб.
|500 шт.
|от 12,5 руб.
|от 14 руб.
|от 15,5 руб.
|от 16 руб.
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Изготовление визиток. Цифровая печать на дизайнерской бумаге
Изготовление визиток. Цифровая печать на дизайнерской бумаге
Изготовление визиток. Цифровая печать на дизайнерской бумаге
Формат: 90х50 мм
Бумага: дизайнерская, 280-300 г/м²
Цветность: 4+0 / 4+4, СМУК
Печать: цифровая
от 12,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- использование разных видов дизайнерских бумаг;
- УФ-лакировка (объемная или простая);
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Формат: 90х50 мм
Бумага: дизайнерская, 280-300 г/м²
Цветность: 4+0 / 4+4, СМУК
Печать: цифровая
от 12,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- использование разных видов дизайнерских бумаг;
- УФ-лакировка (объемная или простая);
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Формат: 90х50 мм
Бумага: дизайнерская, 280-300 г/м²
Цветность: 4+0 / 4+4, СМУК
Печать: цифровая
от 12,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- использование разных видов дизайнерских бумаг;
- УФ-лакировка (объемная или простая);
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Односторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге
|Тираж, шт.
|100
|Цена в руб.
|1 200
|Цена за шт.
|12,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Двухсторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге
|Тираж, шт.
|100
|Цена в руб.
|1 300
|Цена за шт.
|13,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Односторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге
|Тираж, шт.
|100
|Цена в руб.
|1 200
|Цена за шт.
|12,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Двухсторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге
|Тираж, шт.
|100
|Цена в руб.
|1 300
|Цена за шт.
|13,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Односторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге
|Тираж, шт.
|100
|Цена в руб.
|1 200
|Цена за шт.
|12,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Двухсторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге
|Тираж, шт.
|100
|Цена в руб.
|1 300
|Цена за шт.
|13,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Об услуге
Агентство А-MEDIA принимает заказы на печать визиток от жителей Новосибирска и других городов. При желании можно осуществить заказ визиток на нашем сайте онлайн. Для этого необходимо выбрать предложенный (или добавить собственный) шаблон макета, уточнить размеры, форму, цвет, тип печати и послепечатной обработки и указать требуемый тираж. В установленные сроки визитные карточки будут готовы.
С помощью визиток удобно не только представлять себя и свою компанию, но и обмениваться контактными данными. Можно, конечно, ограничиться самым простым бюджетным вариантом: на обычной плотной бумаге, без применения цветной печати и послепечатной обработки, но это будет скучно и для владельца визитки, и для тех, кому она будет вручаться. Печать визиток – не такая дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Гораздо дальновиднее заказать дизайн своей визитной карточки в профессиональном агентстве, где не только продумают ее стиль и разработают оригинальный макет, но и красиво и качественно отпечатают.
Клиентам А-МЕДИА в Новосибирске доступен целый перечень опций по печати визиток - от выбора материала (бумага лен, touch cover; картон, пластик) и цветового решения до определения способов допечатной (подготовка макета) и постпечатной (тиснение, вырубка, термоподъем, ламинирование, уф-лакировка) обработки.
Печать визиток осуществляется как цифровым, так и офсетным способом. Цифровой способ актуален для некрупных тиражей с возможностью замены опций и преследует цель сделать качественное полноцветное изделие за короткое время. Масштабные тиражи строго утвержденных макетов требуют офсетной печати – более продолжительной по времени и не менее качественной по исполнению.
Наши консультанты помогут определиться с дизайном визитки в соответствии с ее типом. Существует три наиболее распространенных типа карт: личные, деловые и корпоративные. Личные обычно принадлежат физическим лицам, представляющим какую-либо услугу или товар. Деловые представляют сотрудников компаний и ведомств, а корпоративные – непосредственно компанию или предприятие. Если деловым и корпоративным визиткам присущ преимущественно строгий образ, выдержанный в стилистике цветов компании и содержащий ее логотип, то для личных визиток поле дизайнерских поисков открыто – от утонченной элегантности до любого вида самовыражения.
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Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!