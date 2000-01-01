Агентство А-MEDIA принимает заказы на печать визиток от жителей Новосибирска и других городов. При желании можно осуществить заказ визиток на нашем сайте онлайн. Для этого необходимо выбрать предложенный (или добавить собственный) шаблон макета, уточнить размеры, форму, цвет, тип печати и послепечатной обработки и указать требуемый тираж. В установленные сроки визитные карточки будут готовы.

С помощью визиток удобно не только представлять себя и свою компанию, но и обмениваться контактными данными. Можно, конечно, ограничиться самым простым бюджетным вариантом: на обычной плотной бумаге, без применения цветной печати и послепечатной обработки, но это будет скучно и для владельца визитки, и для тех, кому она будет вручаться. Печать визиток – не такая дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Гораздо дальновиднее заказать дизайн своей визитной карточки в профессиональном агентстве, где не только продумают ее стиль и разработают оригинальный макет, но и красиво и качественно отпечатают.

Клиентам А-МЕДИА в Новосибирске доступен целый перечень опций по печати визиток - от выбора материала (бумага лен, touch cover; картон, пластик) и цветового решения до определения способов допечатной (подготовка макета) и постпечатной (тиснение, вырубка, термоподъем, ламинирование, уф-лакировка) обработки.

Печать визиток осуществляется как цифровым, так и офсетным способом. Цифровой способ актуален для некрупных тиражей с возможностью замены опций и преследует цель сделать качественное полноцветное изделие за короткое время. Масштабные тиражи строго утвержденных макетов требуют офсетной печати – более продолжительной по времени и не менее качественной по исполнению.

Наши консультанты помогут определиться с дизайном визитки в соответствии с ее типом. Существует три наиболее распространенных типа карт: личные, деловые и корпоративные. Личные обычно принадлежат физическим лицам, представляющим какую-либо услугу или товар. Деловые представляют сотрудников компаний и ведомств, а корпоративные – непосредственно компанию или предприятие.

Если деловым и корпоративным визиткам присущ преимущественно строгий образ, выдержанный в стилистике цветов компании и содержащий ее логотип, то для личных визиток поле дизайнерских поисков открыто – от утонченной элегантности до любого вида самовыражения.