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Печать

визиток

Визитная карточка позволяет вручателю представиться персонально или от лица компании и пригласить Получателя к дальнейшему общению или сотрудничеству. Это язык этикета, принятый в деловом мире, где внешний вид визитки имеет значение.

Печать 

визиток

Визитная карточка позволяет вручателю представиться персонально или от лица компании и пригласить Получателя к дальнейшему общению или сотрудничеству. Это язык этикета, принятый в деловом мире, где внешний вид визитки имеет значение.
Image

Печать

визиток

Визитная карточка позволяет вручателю представиться персонально или от лица компании и пригласить Получателя к дальнейшему общению или сотрудничеству. Это язык этикета, принятый в деловом мире, где внешний вид визитки имеет значение.

Печать визиток

Агентство А-MEDIA принимает заказы на печать визиток от жителей Новосибирска и других городов. При желании можно осуществить заказ визиток на нашем сайте онлайн. Для этого необходимо выбрать предложенный (или добавить собственный) шаблон макета, уточнить размеры, форму, цвет, тип печати и послепечатной обработки и указать требуемый тираж. В установленные сроки визитные карточки будут готовы.

С помощью визиток удобно не только представлять себя и свою компанию, но и обмениваться контактными данными. Можно, конечно, ограничиться самым простым бюджетным вариантом: на обычной плотной бумаге, без применения цветной печати и послепечатной обработки, но это будет скучно и для владельца визитки, и для тех, кому она будет вручаться. Печать визиток – не такая дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Гораздо дальновиднее заказать дизайн своей визитной карточки в профессиональном агентстве, где не только продумают ее стиль и разработают оригинальный макет, но и красиво и качественно отпечатают.

Клиентам А-МЕДИА в Новосибирске доступен целый перечень опций по печати визиток - от выбора материала (бумага лен, touch cover; картон, пластик) и цветового решения до определения способов допечатной (подготовка макета) и постпечатной (тиснение, вырубка, термоподъем, ламинирование, уф-лакировка) обработки.

Печать визиток осуществляется как цифровым, так и офсетным способом. Цифровой способ актуален для некрупных тиражей с возможностью замены опций и преследует цель сделать качественное полноцветное изделие за короткое время. Масштабные тиражи строго утвержденных макетов требуют офсетной печати – более продолжительной по времени и не менее качественной по исполнению.

Наши консультанты помогут определиться с дизайном визитки в соответствии с ее типом. Существует три наиболее распространенных типа карт: личные, деловые и корпоративные. Личные обычно принадлежат физическим лицам, представляющим какую-либо услугу или товар. Деловые представляют сотрудников компаний и ведомств, а корпоративные – непосредственно компанию или предприятие.

Если деловым и корпоративным визиткам присущ преимущественно строгий образ, выдержанный в стилистике цветов компании и содержащий ее логотип, то для личных визиток поле дизайнерских поисков открыто – от утонченной элегантности до любого вида самовыражения.

0012

Печать визиток

Агентство А-MEDIA принимает заказы на печать визиток от жителей Новосибирска и других городов. При желании можно осуществить заказ визиток на нашем сайте онлайн. Для этого необходимо выбрать предложенный (или добавить собственный) шаблон макета, уточнить размеры, форму, цвет, тип печати и послепечатной обработки и указать требуемый тираж. В установленные сроки визитные карточки будут готовы.

С помощью визиток удобно не только представлять себя и свою компанию, но и обмениваться контактными данными. Можно, конечно, ограничиться самым простым бюджетным вариантом: на обычной плотной бумаге, без применения цветной печати и послепечатной обработки, но это будет скучно и для владельца визитки, и для тех, кому она будет вручаться. Печать визиток – не такая дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Гораздо дальновиднее заказать дизайн своей визитной карточки в профессиональном агентстве, где не только продумают ее стиль и разработают оригинальный макет, но и красиво и качественно отпечатают.

Клиентам А-МЕДИА в Новосибирске доступен целый перечень опций по печати визиток - от выбора материала (бумага лен, touch cover; картон, пластик) и цветового решения до определения способов допечатной (подготовка макета) и постпечатной (тиснение, вырубка, термоподъем, ламинирование, уф-лакировка) обработки.

Печать визиток осуществляется как цифровым, так и офсетным способом. Цифровой способ актуален для некрупных тиражей с возможностью замены опций и преследует цель сделать качественное полноцветное изделие за короткое время. Масштабные тиражи строго утвержденных макетов требуют офсетной печати – более продолжительной по времени и не менее качественной по исполнению.

Наши консультанты помогут определиться с дизайном визитки в соответствии с ее типом. Существует три наиболее распространенных типа карт: личные, деловые и корпоративные. Личные обычно принадлежат физическим лицам, представляющим какую-либо услугу или товар. Деловые представляют сотрудников компаний и ведомств, а корпоративные – непосредственно компанию или предприятие.

Если деловым и корпоративным визиткам присущ преимущественно строгий образ, выдержанный в стилистике цветов компании и содержащий ее логотип, то для личных визиток поле дизайнерских поисков открыто – от утонченной элегантности до любого вида самовыражения.

0012

Основные типы печати

Офсетная печать (вид плоской печати)

Цифровая печать (вид плоской печати)

Флексография (вид высокой печати)

Ризография (вид трафаретной печати)

Основные типы печати

Офсетная печать (вид плоской печати)

Цифровая печать (вид плоской печати)

Флексография (вид высокой печати)

Ризография (вид трафаретной печати)

Изготовление визиток. Офсетная и цифровая печать на мелованной бумаге

Изготовление визиток. Офсетная и цифровая печать на мелованной бумаге

Изготовление визиток. Офсетная и цифровая печать на мелованной бумаге

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Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 1+1, 1+0 / 4+4, 4+0 СМУК
Печать: цифровая и офсетная

от 1,00 руб. за шт.

Дополнительные возможности:

  • использование дизайнерских бумаг;
  • ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка (объемная или простая);
  • разработка дизайна.

Стоимость печати всех изделий

рассчитывается индивидуально

Image

Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 1+1, 1+0 / 4+4, 4+0 СМУК
Печать: цифровая и офсетная

от 1,00 руб. за шт.

Дополнительные возможности:

  • использование дизайнерских бумаг;
  • ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка (объемная или простая);
  • разработка дизайна.

Стоимость печати всех изделий

рассчитывается индивидуально

Image

Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 1+1, 1+0 / 4+4, 4+0 СМУК
Печать: цифровая и офсетная

от 1,00 руб. за шт.

Дополнительные возможности:

  • использование дизайнерских бумаг;
  • ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка (объемная или простая);
  • разработка дизайна.

Стоимость печати всех изделий

рассчитывается индивидуально

Односторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700 800  900   1000
Цена в руб. от 600 от 800 от 1 050 от 1 200 от 1 250 от 1 380 от 1 540 от 1 680  от 1 800  от 1 000 
Цена за шт. от 6,00 от 4,00 от 3,50 от 3,00 от 2,50 от 2,30 от 2,20 от 2,10   от 2,00 от 1,00 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Двусторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700 800  900   1000
Цена в руб. от 700 от 1 100 от 1 200 от 1 440 от 1 650 от 1 860 от 2 100 от 2 320  от 2 565  от 1 000 
Цена за шт. от 7,00 от 5,50 от 4,00 от 3,60 от 3,30 от 3,10 от 3,00 от 2,90   от 2,85 от 1,00 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Односторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700 800  900   1000
Цена в руб. от 600 от 800 от 1 050 от 1 200 от 1 250 от 1 380 от 1 540 от 1 680  от 1 800  от 1 000 
Цена за шт. от 6,00 от 4,00 от 3,50 от 3,00 от 2,50 от 2,30 от 2,20 от 2,10   от 2,00 от 1,00 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Двусторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700 800  900   1000
Цена в руб. от 700 от 1 100 от 1 200 от 1 440 от 1 650 от 1 860 от 2 100 от 2 320  от 2 565  от 1 000 
Цена за шт. от 7,00 от 5,50 от 4,00 от 3,60 от 3,30 от 3,10 от 3,00 от 2,90   от 2,85 от 1,00 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Односторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700 800  900   1000
Цена в руб. от 600 от 800 от 1 050 от 1 200 от 1 250 от 1 380 от 1 540 от 1 680  от 1 800  от 1 000 
Цена за шт. от 6,00 от 4,00 от 3,50 от 3,00 от 2,50 от 2,30 от 2,20 от 2,10   от 2,00 от 1,00 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Двусторонняя печать, бумага - мелованная, плотность - 300 гр, формат - 90х50 мм

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700 800  900   1000
Цена в руб. от 700 от 1 100 от 1 200 от 1 440 от 1 650 от 1 860 от 2 100 от 2 320  от 2 565  от 1 000 
Цена за шт. от 7,00 от 5,50 от 4,00 от 3,60 от 3,30 от 3,10 от 3,00 от 2,90   от 2,85 от 1,00 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Изготовление визиток. Цифровая печать + тиснение фольгой

Изготовление визиток. Цифровая печать + тиснение фольгой

Изготовление визиток. Цифровая печать + тиснение фольгой

Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0 / 4+4, 1+0/1+1 СМУК
Печать: тиснение фольгой

от 7,00 руб. за шт.

Дополнительно возможно:

  • использование дизайнерских бумаг;
  • конгревное тиснение;
  • разработка дизайна.

Стоимость цифровой печати всех

изделий рассчитывается индивидуально

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Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0 / 4+4, 1+0/1+1 СМУК
Печать: тиснение фольгой

от 7,00 руб. за шт.

Дополнительно возможно:

  • использование дизайнерских бумаг;
  • конгревное тиснение;
  • разработка дизайна.

Стоимость цифровой печати всех

изделий рассчитывается индивидуально

Image
Image

Формат: 90х50 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0 / 4+4, 1+0/1+1 СМУК
Печать: тиснение фольгой

от 7,00 руб. за шт.

Дополнительно возможно:

  • использование дизайнерских бумаг;
  • конгревное тиснение;
  • разработка дизайна.

Стоимость цифровой печати всех

изделий рассчитывается индивидуально

Один вид фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1200 руб.)

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700
Цена в руб. от 1 200 от 1 800 от 2 400 от 3 040 от 3 650 от 4 320 от 4 900
Цена за шт. от 12,00 от 9,00 от 8,00 от 7,60 от 7,30 от 7,20 от 7,00

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Два вида фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1500 руб.)

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700
Цена в руб. от 1 400 от 2 300 от 3 300 от 4 200 от 5 000 от 5 880 от 6 790
Цена за шт. от 14,00 от 11,50 от 11,00 от 10,50 от 10,00 от 9,80 от 9,70

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Один вид фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1200 руб.)

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700
Цена в руб. от 1 200 от 1 800 от 2 400 от 3 040 от 3 650 от 4 320 от 4 900
Цена за шт. от 12,00 от 9,00 от 8,00 от 7,60 от 7,30 от 7,20 от 7,00

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Два вида фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1500 руб.)

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700
Цена в руб. от 1 400 от 2 300 от 3 300 от 4 200 от 5 000 от 5 880 от 6 790
Цена за шт. от 14,00 от 11,50 от 11,00 от 10,50 от 10,00 от 9,80 от 9,70

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Один вид фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1200 руб.)

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700
Цена в руб. от 1 200 от 1 800 от 2 400 от 3 040 от 3 650 от 4 320 от 4 900
Цена за шт. от 12,00 от 9,00 от 8,00 от 7,60 от 7,30 от 7,20 от 7,00

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Два вида фольги, односторонняя цифровая печать, бумага - 300 гр. (изготовление клише оплачивается отдельно - от 1500 руб.)

Тираж, шт. 100 200 300 400 500 600 700
Цена в руб. от 1 400 от 2 300 от 3 300 от 4 200 от 5 000 от 5 880 от 6 790
Цена за шт. от 14,00 от 11,50 от 11,00 от 10,50 от 10,00 от 9,80 от 9,70

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Изготовление визиток. Шелкография на дизайнерской бумаге

Изготовление визиток. Шелкография на дизайнерской бумаге

Изготовление визиток. Шелкография на дизайнерской бумаге

Image

Формат: 90х50мм
Бумага: дизайнерская
Цветность: 1+1, 1+0, 2+2, 2+0, 3+3, 3+0, 4+4, 4+0
Печать: шелкография

от 12,50 руб. за шт.

Дополнительные возможности:

  • использование разных видов дизайнерских бумаг;
  • лакировка (объемная или простая);
  • разработка дизайна.

Стоимость печати всех изделий

рассчитывается индивидуально

Image

Формат: 90х50мм
Бумага: дизайнерская
Цветность: 1+1, 1+0, 2+2, 2+0, 3+3, 3+0, 4+4, 4+0
Печать: шелкография

от 12,50 руб. за шт.

Дополнительные возможности:

  • использование разных видов дизайнерских бумаг;
  • лакировка (объемная или простая);
  • разработка дизайна.

Стоимость печати всех изделий

рассчитывается индивидуально

Image

Формат: 90х50мм
Бумага: дизайнерская
Цветность: 1+1, 1+0, 2+2, 2+0, 3+3, 3+0, 4+4, 4+0
Печать: шелкография

от 12,50 руб. за шт.

Дополнительные возможности:

  • использование разных видов дизайнерских бумаг;
  • лакировка (объемная или простая);
  • разработка дизайна.

Стоимость печати всех изделий

рассчитывается индивидуально

Стоимость изготовления визиток методом шелкографии на дизайнерской бумаге

Тираж печать в 1 цвет печать в 2 цвета печать в 3 цвета печать в 4 цвета
50 шт. от 31 руб. от 33 руб. от 38 руб. от 39 руб.
100 шт. от 21 руб. от 23 руб. от 25 руб. от 28 руб.
200 шт. от 15 руб. от 16 руб. от 18 руб. от 20 руб.
500 шт. от 12,5 руб. от 14 руб. от 15,5 руб. от 16 руб.

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Стоимость изготовления визиток методом шелкографии на дизайнерской бумаге

Тираж печать в 1 цвет печать в 2 цвета печать в 3 цвета печать в 4 цвета
50 шт. от 31 руб. от 33 руб. от 38 руб. от 39 руб.
100 шт. от 21 руб. от 23 руб. от 25 руб. от 28 руб.
200 шт. от 15 руб. от 16 руб. от 18 руб. от 20 руб.
500 шт. от 12,5 руб. от 14 руб. от 15,5 руб. от 16 руб.

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Стоимость изготовления визиток методом шелкографии на дизайнерской бумаге

Тираж печать в 1 цвет печать в 2 цвета печать в 3 цвета печать в 4 цвета
50 шт. от 31 руб. от 33 руб. от 38 руб. от 39 руб.
100 шт. от 21 руб. от 23 руб. от 25 руб. от 28 руб.
200 шт. от 15 руб. от 16 руб. от 18 руб. от 20 руб.
500 шт. от 12,5 руб. от 14 руб. от 15,5 руб. от 16 руб.

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Изготовление визиток. Цифровая печать на дизайнерской бумаге

Изготовление визиток. Цифровая печать на дизайнерской бумаге

Изготовление визиток. Цифровая печать на дизайнерской бумаге

Формат: 90х50 мм
Бумага: дизайнерская, 280-300 г/м² 
Цветность: 4+0 / 4+4, СМУК
Печать: цифровая 

от 12,00 руб. за шт.

Дополнительные возможности:

  • использование разных видов дизайнерских бумаг;
  • УФ-лакировка (объемная или простая);
  • разработка дизайна.

Стоимость цифровой печати всех

изделий рассчитывается индивидуально

Image

Формат: 90х50 мм
Бумага: дизайнерская, 280-300 г/м² 
Цветность: 4+0 / 4+4, СМУК
Печать: цифровая 

от 12,00 руб. за шт.

Дополнительные возможности:

  • использование разных видов дизайнерских бумаг;
  • УФ-лакировка (объемная или простая);
  • разработка дизайна.

Стоимость цифровой печати всех

изделий рассчитывается индивидуально

Image
Image

Формат: 90х50 мм
Бумага: дизайнерская, 280-300 г/м² 
Цветность: 4+0 / 4+4, СМУК
Печать: цифровая 

от 12,00 руб. за шт.

Дополнительные возможности:

  • использование разных видов дизайнерских бумаг;
  • УФ-лакировка (объемная или простая);
  • разработка дизайна.

Стоимость цифровой печати всех

изделий рассчитывается индивидуально

Односторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге

Тираж, шт. 100
Цена в руб. 1 200
Цена за шт. 12,00

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Двухсторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге

Тираж, шт. 100
Цена в руб. 1 300
Цена за шт. 13,00

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Односторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге

Тираж, шт. 100
Цена в руб. 1 200
Цена за шт. 12,00

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Двухсторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге

Тираж, шт. 100
Цена в руб. 1 300
Цена за шт. 13,00

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Односторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге

Тираж, шт. 100
Цена в руб. 1 200
Цена за шт. 12,00

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Двухсторонняя цифровая печать визиток на дизайнерской бумаге

Тираж, шт. 100
Цена в руб. 1 300
Цена за шт. 13,00

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Об услуге

Агентство А-MEDIA принимает заказы на печать визиток от жителей Новосибирска и других городов. При желании можно осуществить заказ визиток на нашем сайте онлайн. Для этого необходимо выбрать предложенный (или добавить собственный) шаблон макета, уточнить размеры, форму, цвет, тип печати и послепечатной обработки и указать требуемый тираж. В установленные сроки визитные карточки будут готовы.

С помощью визиток удобно не только представлять себя и свою компанию, но и обмениваться контактными данными. Можно, конечно, ограничиться самым простым бюджетным вариантом: на обычной плотной бумаге, без применения цветной печати и послепечатной обработки, но это будет скучно и для владельца визитки, и для тех, кому она будет вручаться. Печать визиток – не такая дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Гораздо дальновиднее заказать дизайн своей визитной карточки в профессиональном агентстве, где не только продумают ее стиль и разработают оригинальный макет, но и красиво и качественно отпечатают.

Клиентам А-МЕДИА в Новосибирске доступен целый перечень опций по печати визиток - от выбора материала (бумага лен, touch cover; картон, пластик) и цветового решения до определения способов допечатной (подготовка макета) и постпечатной (тиснение, вырубка, термоподъем, ламинирование, уф-лакировка) обработки.

Печать визиток осуществляется как цифровым, так и офсетным способом. Цифровой способ актуален для некрупных тиражей с возможностью замены опций и преследует цель сделать качественное полноцветное изделие за короткое время. Масштабные тиражи строго утвержденных макетов требуют офсетной печати – более продолжительной по времени и не менее качественной по исполнению.

Наши консультанты помогут определиться с дизайном визитки в соответствии с ее типом. Существует три наиболее распространенных типа карт: личные, деловые и корпоративные. Личные обычно принадлежат физическим лицам, представляющим какую-либо услугу или товар. Деловые представляют сотрудников компаний и ведомств, а корпоративные – непосредственно компанию или предприятие. Если деловым и корпоративным визиткам присущ преимущественно строгий образ, выдержанный в стилистике цветов компании и содержащий ее логотип, то для личных визиток поле дизайнерских поисков открыто – от утонченной элегантности до любого вида самовыражения.

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Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!

Хотите дешевле?

Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!

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