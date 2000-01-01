Печать
блокнотов
Печать
блокнотов
Печать
блокнотов
Печать блокнотов
Блокнот имеет свои особенности и отличается от других полиграфических изделий, например, брошюр, каталогов или журналов. Отличается внешним видом и функциональной составляющей, прежде всего тем, что предназначен для записей, в то время как вышеупомянутые изделия носят рекламно-информационный характер. Внешне стандартный блокнот представляет собой блок листов, зафиксированных по верхней горизонтальной стороне скрепочным, спиральным или клеевым соединением, снабженный обложкой и задником в виде подложки. Размеры блокнотов обычно варьируются в популярных форматах А5 и А6, но довольно часто поступают заказы на печать форматов А4 и A7. В типографии Новосибирского рекламного агентства А- MEDIA можно заказать печать блокнотов в соответствии со стандартными и индивидуально разработанными макетами. Мы изготавливаем блокноты из белой и цветной бумаги посредством полноцветной цифровой печати, с яркими или монохромными обложками. Для оформления заказа необходимо определиться с форматом, материалом изготовления, видом обложки и внутреннего блока, способом скрепления, типом печати и послепечатной обработки. Блокноты обычно печатают на офсетной бумаге плотностью не менее 80 г/кв м. Листы блока могут быть белыми и цветными, чистыми или запечатанными в линейку или клетку, сплошными или перфорированными по линии отрыва, содержащими какую-либо информацию или контактные данные компании. Более плотная (200 г/кв м и выше) обложка может оставаться гладкой или фактурной, ламинированной (матовой или глянцевой), тисненой – на любой вкус. Одной из разновидностей деловых блокнотов являются ежедневники, также относящиеся к презентационным рекламным изделиям полиграфической продукции. Ежедневники выполняются по аналогичной технологии, но сшиваются, как правило, по левой вертикальной стороне – по образцу тетради. Отличительной чертой печати ежедневника считается графление и упорядочивание страниц блока по календарному принципу – для их изготовления подходят как цифровой, так и офсетный способы. Типография агентства А-МЕДИА в Новосибирске выполняет печать деловых блокнотов и ежедневников любого дизайна по стандартным и индивидуальным макетам. Наше оборудование позволяет сшивать страницы в блоки различными способами, оформлять обложки с применением дизайнерских решений, использовать помимо бумаги синтетические и натуральные материалы и их комбинации.
- Печать бланков
- Печать блокнотов
- Печать брошюр
- Печать буклетов
- Печать лифлетов
- Печать визиток
- Печать календарей
- Печать на конвертах
- Печать на упаковке
- Печать на пакетах
- Печать флаеров
- Печать листовок
- Печать открыток
- Печать приглашений
- Печать каталогов
- Печать этикеток и наклеек
- Печать воблеров
- Печать дорхенгеров
Печать блокнотов
Блокнот имеет свои особенности и отличается от других полиграфических изделий, например, брошюр, каталогов или журналов. Отличается внешним видом и функциональной составляющей, прежде всего тем, что предназначен для записей, в то время как вышеупомянутые изделия носят рекламно-информационный характер. Внешне стандартный блокнот представляет собой блок листов, зафиксированных по верхней горизонтальной стороне скрепочным, спиральным или клеевым соединением, снабженный обложкой и задником в виде подложки. Размеры блокнотов обычно варьируются в популярных форматах А5 и А6, но довольно часто поступают заказы на печать форматов А4 и A7.
В типографии Новосибирского рекламного агентства А- MEDIA можно заказать печать блокнотов в соответствии со стандартными и индивидуально разработанными макетами. Мы изготавливаем блокноты из белой и цветной бумаги посредством полноцветной цифровой печати, с яркими или монохромными обложками.
Для оформления заказа необходимо определиться с форматом, материалом изготовления, видом обложки и внутреннего блока, способом скрепления, типом печати и послепечатной обработки. Блокноты обычно печатают на офсетной бумаге плотностью не менее 80 г/кв м. Листы блока могут быть белыми и цветными, чистыми или запечатанными в линейку или клетку, сплошными или перфорированными по линии отрыва, содержащими какую-либо информацию или контактные данные компании. Более плотная (200 г/кв м и выше) обложка может оставаться гладкой или фактурной, ламинированной (матовой или глянцевой), тисненой – на любой вкус.
Одной из разновидностей деловых блокнотов являются ежедневники, также относящиеся к презентационным рекламным изделиям полиграфической продукции. Ежедневники выполняются по аналогичной технологии, но сшиваются, как правило, по левой вертикальной стороне – по образцу тетради. Отличительной чертой печати ежедневника считается графление и упорядочивание страниц блока по календарному принципу – для их изготовления подходят как цифровой, так и офсетный способы.
Типография агентства А-МЕДИА в Новосибирске выполняет печать деловых блокнотов и ежедневников любого дизайна по стандартным и индивидуальным макетам. Наше оборудование позволяет сшивать страницы в блоки различными способами, оформлять обложки с применением дизайнерских решений, использовать помимо бумаги синтетические и натуральные материалы и их комбинации.
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Изготовление блокнотов формата А6
Изготовление блокнотов формата А6
Изготовление блокнотов формата А6
Формат: А6
Бумага: 80 г/м²
Цветность: 4+0 /1+0, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 39,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- вырубка;
- ламинация;
- разработка дизайна блокнота.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А6
Бумага: 80 г/м²
Цветность: 4+0 /1+0, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 39,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- вырубка;
- ламинация;
- разработка дизайна блокнота.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А6
Бумага: 80 г/м²
Цветность: 4+0 /1+0, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 39,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- вырубка;
- ламинация;
- разработка дизайна блокнота.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат А6, обложка - бумага 300 гр, односторонняя печать, внутренние листы - бумага 80 гр, печать в 1 цвет (черный), подложка - бумага - 300 гр, пружина
|Тираж, шт.
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 2 950
|от 4 600
|от 11 700
|Цена за шт.
|от 59,00
|от 46,00
|от 39,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А6, обложка - бумага 300 гр, односторонняя печать, внутренние листы - бумага 80 гр, печать в 1 цвет (черный), подложка - бумага - 300 гр, пружина
|Тираж, шт.
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 2 950
|от 4 600
|от 11 700
|Цена за шт.
|от 59,00
|от 46,00
|от 39,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А6, обложка - бумага 300 гр, односторонняя печать, внутренние листы - бумага 80 гр, печать в 1 цвет (черный), подложка - бумага - 300 гр, пружина
|Тираж, шт.
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 2 950
|от 4 600
|от 11 700
|Цена за шт.
|от 59,00
|от 46,00
|от 39,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Изготовление блокнотов формата А5
Изготовление блокнотов формата А5
Изготовление блокнотов формата А5
Формат: А5
Бумага: 80 г/м²
Цветность: 4+0 /1+0, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 61,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- вырубка;
- ламинация;
- разработка дизайна блокнота.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А5
Бумага: 80 г/м²
Цветность: 4+0 /1+0, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 61,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- вырубка;
- ламинация;
- разработка дизайна блокнота.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А5
Бумага: 80 г/м²
Цветность: 4+0 /1+0, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 61,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- вырубка;
- ламинация;
- разработка дизайна блокнота.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат А5, обложка - бумага 300 гр, односторонняя печать, внутренние листы - бумага 80 гр, печать в 1 цвет (черный), подложка - бумага - 300 гр, пружина
|Тираж, шт.
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 4 050
|от 6 900
|от 18 300
|Цена за шт.
|от 81,00
|от 69,00
|от 61,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А5, обложка - бумага 300 гр, односторонняя печать, внутренние листы - бумага 80 гр, печать в 1 цвет (черный), подложка - бумага - 300 гр, пружина
|Тираж, шт.
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 4 050
|от 6 900
|от 18 300
|Цена за шт.
|от 81,00
|от 69,00
|от 61,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А5, обложка - бумага 300 гр, односторонняя печать, внутренние листы - бумага 80 гр, печать в 1 цвет (черный), подложка - бумага - 300 гр, пружина
|Тираж, шт.
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 4 050
|от 6 900
|от 18 300
|Цена за шт.
|от 81,00
|от 69,00
|от 61,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Изготовление блокнотов формата А4
Изготовление блокнотов формата А4
Изготовление блокнотов формата А4
Формат: А4
Бумага: 80 г/м²
Цветность: 4+0 /1+0, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 78,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- вырубка;
- ламинация;
- разработка дизайна блокнота.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А4
Бумага: 80 г/м²
Цветность: 4+0 /1+0, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 78,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- вырубка;
- ламинация;
- разработка дизайна блокнота.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А4
Бумага: 80 г/м²
Цветность: 4+0 /1+0, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 78,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- вырубка;
- ламинация;
- разработка дизайна блокнота.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат А4, обложка - бумага 300 гр, односторонняя печать, внутренние листы - бумага 80 гр, печать в 1 цвет (черный), подложка - бумага - 300 гр, пружина
|Тираж, шт.
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 6 350
|от 8 700
|от 23 400
|Цена за шт.
|от 127,00
|от 87,00
|от 78,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А4, обложка - бумага 300 гр, односторонняя печать, внутренние листы - бумага 80 гр, печать в 1 цвет (черный), подложка - бумага - 300 гр, пружина
|Тираж, шт.
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 6 350
|от 8 700
|от 23 400
|Цена за шт.
|от 127,00
|от 87,00
|от 78,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А4, обложка - бумага 300 гр, односторонняя печать, внутренние листы - бумага 80 гр, печать в 1 цвет (черный), подложка - бумага - 300 гр, пружина
|Тираж, шт.
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 6 350
|от 8 700
|от 23 400
|Цена за шт.
|от 127,00
|от 87,00
|от 78,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Об услуге
Блокнот имеет свои особенности и отличается от других полиграфических изделий, например, брошюр, каталогов или журналов. Отличается внешним видом и функциональной составляющей, прежде всего тем, что предназначен для записей, в то время как вышеупомянутые изделия носят рекламно-информационный характер. Внешне стандартный блокнот представляет собой блок листов, зафиксированных по верхней горизонтальной стороне скрепочным, спиральным или клеевым соединением, снабженный обложкой и задником в виде подложки. Размеры блокнотов обычно варьируются в популярных форматах А5 и А6, но довольно часто поступают заказы на печать форматов А4 и A7.
В типографии Новосибирского рекламного агентства А- MEDIA можно заказать печать блокнотов в соответствии со стандартными и индивидуально разработанными макетами. Мы изготавливаем блокноты из белой и цветной бумаги посредством полноцветной цифровой печати, с яркими или монохромными обложками.
Для оформления заказа необходимо определиться с форматом, материалом изготовления, видом обложки и внутреннего блока, способом скрепления, типом печати и послепечатной обработки. Блокноты обычно печатают на офсетной бумаге плотностью не менее 80 г/кв м. Листы блока могут быть белыми и цветными, чистыми или запечатанными в линейку или клетку, сплошными или перфорированными по линии отрыва, содержащими какую-либо информацию или контактные данные компании. Более плотная (200 г/кв м и выше) обложка может оставаться гладкой или фактурной, ламинированной (матовой или глянцевой), тисненой – на любой вкус.
Одной из разновидностей деловых блокнотов являются ежедневники, также относящиеся к презентационным рекламным изделиям полиграфической продукции. Ежедневники выполняются по аналогичной технологии, но сшиваются, как правило, по левой вертикальной стороне – по образцу тетради. Отличительной чертой печати ежедневника считается графление и упорядочивание страниц блока по календарному принципу – для их изготовления подходят как цифровой, так и офсетный способы.
Типография агентства А-МЕДИА в Новосибирске выполняет печать деловых блокнотов и ежедневников любого дизайна по стандартным и индивидуальным макетам. Наше оборудование позволяет сшивать страницы в блоки различными способами, оформлять обложки с применением дизайнерских решений, использовать помимо бумаги синтетические и натуральные материалы и их комбинации.
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!