Блокнот имеет свои особенности и отличается от других полиграфических изделий, например, брошюр, каталогов или журналов. Отличается внешним видом и функциональной составляющей, прежде всего тем, что предназначен для записей, в то время как вышеупомянутые изделия носят рекламно-информационный характер. Внешне стандартный блокнот представляет собой блок листов, зафиксированных по верхней горизонтальной стороне скрепочным, спиральным или клеевым соединением, снабженный обложкой и задником в виде подложки. Размеры блокнотов обычно варьируются в популярных форматах А5 и А6, но довольно часто поступают заказы на печать форматов А4 и A7.

В типографии Новосибирского рекламного агентства А- MEDIA можно заказать печать блокнотов в соответствии со стандартными и индивидуально разработанными макетами. Мы изготавливаем блокноты из белой и цветной бумаги посредством полноцветной цифровой печати, с яркими или монохромными обложками.

Для оформления заказа необходимо определиться с форматом, материалом изготовления, видом обложки и внутреннего блока, способом скрепления, типом печати и послепечатной обработки. Блокноты обычно печатают на офсетной бумаге плотностью не менее 80 г/кв м. Листы блока могут быть белыми и цветными, чистыми или запечатанными в линейку или клетку, сплошными или перфорированными по линии отрыва, содержащими какую-либо информацию или контактные данные компании. Более плотная (200 г/кв м и выше) обложка может оставаться гладкой или фактурной, ламинированной (матовой или глянцевой), тисненой – на любой вкус.

Одной из разновидностей деловых блокнотов являются ежедневники, также относящиеся к презентационным рекламным изделиям полиграфической продукции. Ежедневники выполняются по аналогичной технологии, но сшиваются, как правило, по левой вертикальной стороне – по образцу тетради. Отличительной чертой печати ежедневника считается графление и упорядочивание страниц блока по календарному принципу – для их изготовления подходят как цифровой, так и офсетный способы.

Типография агентства А-МЕДИА в Новосибирске выполняет печать деловых блокнотов и ежедневников любого дизайна по стандартным и индивидуальным макетам. Наше оборудование позволяет сшивать страницы в блоки различными способами, оформлять обложки с применением дизайнерских решений, использовать помимо бумаги синтетические и натуральные материалы и их комбинации.