Печать
бланков
Печать
бланков
Печать
бланков
Печать бланков
Печатью и изготовлением различных видов бланков в Новосибирске наше агентство полного цикла А-MEDIA занимается давно, поэтому мы знаем, на какие детали следует обращать особое внимание, какие материалы использовать, какие виды печати применять в тех или иных случаях.
Что вообще представляют собой бланки и почему заинтересованность в них предприятий столь велика? Как правило, бланки имеют вид листа бумаги заданного формата, частично заполненного напечатанной информацией, считающейся постоянной, и частично свободного – для внесения меняющейся информации (персональные данные, технические параметры, замеры и пр.)
Наряду с обычными, служебными бланками в документообороте любого предприятия вращаются фирменные бланки, отличающиеся от стандартных тем, что содержат необходимые детали, указывающие на принадлежность документа к этой организации или компании. Это может быть название компании, ее телефон, адрес и другая контактная информация, а также логотип, слоган, бухгалтерские реквизиты и пр. Фирменные бланки берут на себя функцию визитных карточек предприятия, представляя компанию в процессе деловой переписки и прочих контактов.
Бланки, как фирменные, так и обычные, чаще всего изготавливаются посредством офсетной печати, если речь идет о больших тиражах (цифровая печать используется при малых тиражах). Если учитывать быстрый и постоянный расход бланков на предприятиях, становится понятно, что целесообразно заказывать в печать только крупные тиражи – эта деловая полиграфическая продукция никогда не бывает лишней и долго сохраняет актуальность всей содержащейся в ней информации.
Фирменные бланки, на которых обычно печатают важные деловые письма, следует относить к классу представительских бумаг, демонстрирующих мнение компании по тому или иному поводу. Соответственно, и выглядеть они должны солидно и респектабельно, а это уже зависит от качества исполнения. Для изготовления таких бланков используют белую офсетную бумагу высокой плотности (80-100 г/кв м) формата А4. А при необходимости проводят тиснение, ламинирование или иную послепечатную обработку.
При обработке заказов в типографии А-МЕДИА обращают внимание на соответствие выбранного материала типу бланка и выполняемой им задаче. Кроме офсетной применяется мелованная, каландрированная, копировальная (для самокопирующихся бланков) белая и цветная бумага.
- Печать бланков
- Печать блокнотов
- Печать брошюр
- Печать буклетов
- Печать лифлетов
- Печать визиток
- Печать календарей
- Печать на конвертах
- Печать на упаковке
- Печать на пакетах
- Печать флаеров
- Печать листовок
- Печать открыток
- Печать приглашений
- Печать каталогов
- Печать этикеток и наклеек
- Печать воблеров
- Печать дорхенгеров
Печать бланков
Печатью и изготовлением различных видов бланков в Новосибирске наше агентство полного цикла А-MEDIA занимается давно, поэтому мы знаем, на какие детали следует обращать особое внимание, какие материалы использовать, какие виды печати применять в тех или иных случаях.
Что вообще представляют собой бланки и почему заинтересованность в них предприятий столь велика? Как правило, бланки имеют вид листа бумаги заданного формата, частично заполненного напечатанной информацией, считающейся постоянной, и частично свободного – для внесения меняющейся информации (персональные данные, технические параметры, замеры и пр.)
Наряду с обычными, служебными бланками в документообороте любого предприятия вращаются фирменные бланки, отличающиеся от стандартных тем, что содержат необходимые детали, указывающие на принадлежность документа к этой организации или компании. Это может быть название компании, ее телефон, адрес и другая контактная информация, а также логотип, слоган, бухгалтерские реквизиты и пр. Фирменные бланки берут на себя функцию визитных карточек предприятия, представляя компанию в процессе деловой переписки и прочих контактов.
Бланки, как фирменные, так и обычные, чаще всего изготавливаются посредством офсетной печати, если речь идет о больших тиражах (цифровая печать используется при малых тиражах). Если учитывать быстрый и постоянный расход бланков на предприятиях, становится понятно, что целесообразно заказывать в печать только крупные тиражи – эта деловая полиграфическая продукция никогда не бывает лишней и долго сохраняет актуальность всей содержащейся в ней информации.
Фирменные бланки, на которых обычно печатают важные деловые письма, следует относить к классу представительских бумаг, демонстрирующих мнение компании по тому или иному поводу. Соответственно, и выглядеть они должны солидно и респектабельно, а это уже зависит от качества исполнения. Для изготовления таких бланков используют белую офсетную бумагу высокой плотности (80-100 г/кв м) формата А4. А при необходимости проводят тиснение, ламинирование или иную послепечатную обработку.
При обработке заказов в типографии А-МЕДИА обращают внимание на соответствие выбранного материала типу бланка и выполняемой им задаче. Кроме офсетной применяется мелованная, каландрированная, копировальная (для самокопирующихся бланков) белая и цветная бумага.
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Изготовление фирменных и бухгалтерских бланков (в том числе самокопирующихся)
Изготовление фирменных и бухгалтерских бланков (в том числе самокопирующихся)
Изготовление фирменных и бухгалтерских бланков (в том числе самокопирующихся)
Форматы: А3, А4, А5, А6
Бумага: 65-115 гр/м2
Цветность: 1+0, 2+0, 3+0, 4+0
Печать: цифровая, офсетная, трафаретная
от 1,50 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- печать четырьмя красками (без взаимного наложения);
- печать на цветной бумаге;
- печать на плотной бумаге.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Форматы: А3, А4, А5, А6
Бумага: 65-115 гр/м2
Цветность: 1+0, 2+0, 3+0, 4+0
Печать: цифровая, офсетная, трафаретная
от 1,50 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- печать четырьмя красками (без взаимного наложения);
- печать на цветной бумаге;
- печать на плотной бумаге.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Форматы: А3, А4, А5, А6
Бумага: 65-115 гр/м2
Цветность: 1+0, 2+0, 3+0, 4+0
Печать: цифровая, офсетная, трафаретная
от 1,50 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- печать четырьмя красками (без взаимного наложения);
- печать на цветной бумаге;
- печать на плотной бумаге.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Стоимость бланков формата А4 на бумаге 80 гр/м2 (односторонняя ч/б печать)
|Тираж, шт.
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 1 600
|от 1 600
|от 7 500
|Цена за шт.
|от 3,20
|от 1,60
|от 1,50
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость бланков формата А4 на бумаге 80 гр/м2 (двусторонняя ч/б печать)
|Тираж, шт.
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 2 250
|от 2 400
|от 9 500
|Цена за шт.
|от 4,50
|от 2,40
|от 1,90
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость бланков формата А4 на бумаге 80 гр/м2 (односторонняя ч/б печать)
|Тираж, шт.
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 1 600
|от 1 600
|от 7 500
|Цена за шт.
|от 3,20
|от 1,60
|от 1,50
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость бланков формата А4 на бумаге 80 гр/м2 (двусторонняя ч/б печать)
|Тираж, шт.
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 2 250
|от 2 400
|от 9 500
|Цена за шт.
|от 4,50
|от 2,40
|от 1,90
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость бланков формата А4 на бумаге 80 гр/м2 (односторонняя ч/б печать)
|Тираж, шт.
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 1 600
|от 1 600
|от 7 500
|Цена за шт.
|от 3,20
|от 1,60
|от 1,50
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость бланков формата А4 на бумаге 80 гр/м2 (двусторонняя ч/б печать)
|Тираж, шт.
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 2 250
|от 2 400
|от 9 500
|Цена за шт.
|от 4,50
|от 2,40
|от 1,90
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Об услуге
Печатью и изготовлением различных видов бланков в Новосибирске наше агентство полного цикла А-MEDIA занимается давно, поэтому мы знаем, на какие детали следует обращать особое внимание, какие материалы использовать, какие виды печати применять в тех или иных случаях.
Что вообще представляют собой бланки и почему заинтересованность в них предприятий столь велика? Как правило, бланки имеют вид листа бумаги заданного формата, частично заполненного напечатанной информацией, считающейся постоянной, и частично свободного – для внесения меняющейся информации (персональные данные, технические параметры, замеры и пр.)
Наряду с обычными, служебными бланками в документообороте любого предприятия вращаются фирменные бланки, отличающиеся от стандартных тем, что содержат необходимые детали, указывающие на принадлежность документа к этой организации или компании. Это может быть название компании, ее телефон, адрес и другая контактная информация, а также логотип, слоган, бухгалтерские реквизиты и пр. Фирменные бланки берут на себя функцию визитных карточек предприятия, представляя компанию в процессе деловой переписки и прочих контактов.
Бланки, как фирменные, так и обычные, чаще всего изготавливаются посредством офсетной печати, если речь идет о больших тиражах (цифровая печать используется при малых тиражах). Если учитывать быстрый и постоянный расход бланков на предприятиях, становится понятно, что целесообразно заказывать в печать только крупные тиражи – эта деловая полиграфическая продукция никогда не бывает лишней и долго сохраняет актуальность всей содержащейся в ней информации.
Фирменные бланки, на которых обычно печатают важные деловые письма, следует относить к классу представительских бумаг, демонстрирующих мнение компании по тому или иному поводу. Соответственно, и выглядеть они должны солидно и респектабельно, а это уже зависит от качества исполнения. Для изготовления таких бланков используют белую офсетную бумагу высокой плотности (80-100 г/кв м) формата А4. А при необходимости проводят тиснение, ламинирование или иную послепечатную обработку.
При обработке заказов в типографии А-МЕДИА обращают внимание на соответствие выбранного материала типу бланка и выполняемой им задаче. Кроме офсетной применяется мелованная, каландрированная, копировальная (для самокопирующихся бланков) белая и цветная бумага.
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!