Печатью и изготовлением различных видов бланков в Новосибирске наше агентство полного цикла А-MEDIA занимается давно, поэтому мы знаем, на какие детали следует обращать особое внимание, какие материалы использовать, какие виды печати применять в тех или иных случаях.

Что вообще представляют собой бланки и почему заинтересованность в них предприятий столь велика? Как правило, бланки имеют вид листа бумаги заданного формата, частично заполненного напечатанной информацией, считающейся постоянной, и частично свободного – для внесения меняющейся информации (персональные данные, технические параметры, замеры и пр.)

Наряду с обычными, служебными бланками в документообороте любого предприятия вращаются фирменные бланки, отличающиеся от стандартных тем, что содержат необходимые детали, указывающие на принадлежность документа к этой организации или компании. Это может быть название компании, ее телефон, адрес и другая контактная информация, а также логотип, слоган, бухгалтерские реквизиты и пр. Фирменные бланки берут на себя функцию визитных карточек предприятия, представляя компанию в процессе деловой переписки и прочих контактов.

Бланки, как фирменные, так и обычные, чаще всего изготавливаются посредством офсетной печати, если речь идет о больших тиражах (цифровая печать используется при малых тиражах). Если учитывать быстрый и постоянный расход бланков на предприятиях, становится понятно, что целесообразно заказывать в печать только крупные тиражи – эта деловая полиграфическая продукция никогда не бывает лишней и долго сохраняет актуальность всей содержащейся в ней информации.

Фирменные бланки, на которых обычно печатают важные деловые письма, следует относить к классу представительских бумаг, демонстрирующих мнение компании по тому или иному поводу. Соответственно, и выглядеть они должны солидно и респектабельно, а это уже зависит от качества исполнения. Для изготовления таких бланков используют белую офсетную бумагу высокой плотности (80-100 г/кв м) формата А4. А при необходимости проводят тиснение, ламинирование или иную послепечатную обработку.

При обработке заказов в типографии А-МЕДИА обращают внимание на соответствие выбранного материала типу бланка и выполняемой им задаче. Кроме офсетной применяется мелованная, каландрированная, копировальная (для самокопирующихся бланков) белая и цветная бумага.