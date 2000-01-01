В брошюру обычно сшивают не менее пяти и не более 40-45 листов, что позволяет ей сохранять небольшой объем печатного издания, удобный для быстрого ознакомления, но при этом обладать достаточной «вместимостью» для большого количества информации. Если вы планируете представлять свою продукцию или услуги на выставке или конкурсе, а может просто хотите, чтобы о преимуществах того, что вы рекламируете, узнало как можно больше людей в Новосибирске и за его пределами, закажите печать брошюр в нашей типографии А- MEDIA.

Заказывая печать рекламной полиграфической продукции брошюру иногда путают с буклетом из-за небольшого формата или малостраничным журналом. Однако брошюра отличается от остальной полиграфии не только внешним видом, но и расширенными возможностями. Помимо рекламных она может выполнять просветительские или пропагандистские функции, выступая в качестве свода правил и методических указаний, путеводителя, инструктажа и пр.

В зависимости от характера заказываемой брошюры (служебный или рекламный) мы разрабатываем ее макет, выбираем бумагу для изготовления и определяем вид соединения листов (скрепочный или клеевой), тип печати (цифровая или офсетная), черно-белая или цветная. Внешне стандартная брошюра состоит из блока листов, скрепленных по левой боковой стороне скрепочным соединением, и мягкой обложки. Размер брошюры обычно не превышает формат А5.

Черно-белая или монохромная печать без цветных иллюстраций подходит для служебных или образовательных брошюр бюджетного уровня. Для рекламной продукции лучше заказывать изделие в цвете, которое будет более ярко и наглядно представлять товар. Наша типография оснащена всем необходимым оборудованием для полноцветной печати. Изображения, дополняющие текстовый контент брошюры, должны быть хорошо различимыми, четкими и, по возможности, яркими. Обычно это фотографии, рисунки, схемы, графики и прочие виды иллюстраций - цветные или черно-белые, в зависимости от вида выбранной печати. Если для монохромных служебных брошюр используется бумага средней плотности, то продукция рекламного характера требует высококачественной мелованной бумаги, подчеркивающей яркость и цвет изображений. Бюджетный, но презентабельный вариант брошюры представляет цифровую цветную обложку на плотной бумаге и монохромный внутренний блок.