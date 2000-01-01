Печать
брошюр
Печать
брошюр
Печать
брошюр
Печать брошюр
В брошюру обычно сшивают не менее пяти и не более 40-45 листов, что позволяет ей сохранять небольшой объем печатного издания, удобный для быстрого ознакомления, но при этом обладать достаточной «вместимостью» для большого количества информации. Если вы планируете представлять свою продукцию или услуги на выставке или конкурсе, а может просто хотите, чтобы о преимуществах того, что вы рекламируете, узнало как можно больше людей в Новосибирске и за его пределами, закажите печать брошюр в нашей типографии А- MEDIA.
Заказывая печать рекламной полиграфической продукции брошюру иногда путают с буклетом из-за небольшого формата или малостраничным журналом. Однако брошюра отличается от остальной полиграфии не только внешним видом, но и расширенными возможностями. Помимо рекламных она может выполнять просветительские или пропагандистские функции, выступая в качестве свода правил и методических указаний, путеводителя, инструктажа и пр.
В зависимости от характера заказываемой брошюры (служебный или рекламный) мы разрабатываем ее макет, выбираем бумагу для изготовления и определяем вид соединения листов (скрепочный или клеевой), тип печати (цифровая или офсетная), черно-белая или цветная. Внешне стандартная брошюра состоит из блока листов, скрепленных по левой боковой стороне скрепочным соединением, и мягкой обложки. Размер брошюры обычно не превышает формат А5.
Черно-белая или монохромная печать без цветных иллюстраций подходит для служебных или образовательных брошюр бюджетного уровня. Для рекламной продукции лучше заказывать изделие в цвете, которое будет более ярко и наглядно представлять товар. Наша типография оснащена всем необходимым оборудованием для полноцветной печати. Изображения, дополняющие текстовый контент брошюры, должны быть хорошо различимыми, четкими и, по возможности, яркими. Обычно это фотографии, рисунки, схемы, графики и прочие виды иллюстраций - цветные или черно-белые, в зависимости от вида выбранной печати. Если для монохромных служебных брошюр используется бумага средней плотности, то продукция рекламного характера требует высококачественной мелованной бумаги, подчеркивающей яркость и цвет изображений. Бюджетный, но презентабельный вариант брошюры представляет цифровую цветную обложку на плотной бумаге и монохромный внутренний блок.
- Печать бланков
- Печать блокнотов
- Печать брошюр
- Печать буклетов
- Печать лифлетов
- Печать визиток
- Печать календарей
- Печать на конвертах
- Печать на упаковке
- Печать на пакетах
- Печать флаеров
- Печать листовок
- Печать открыток
- Печать приглашений
- Печать каталогов
- Печать этикеток и наклеек
- Печать воблеров
- Печать дорхенгеров
Печать брошюр
В брошюру обычно сшивают не менее пяти и не более 40-45 листов, что позволяет ей сохранять небольшой объем печатного издания, удобный для быстрого ознакомления, но при этом обладать достаточной «вместимостью» для большого количества информации. Если вы планируете представлять свою продукцию или услуги на выставке или конкурсе, а может просто хотите, чтобы о преимуществах того, что вы рекламируете, узнало как можно больше людей в Новосибирске и за его пределами, закажите печать брошюр в нашей типографии А- MEDIA.
Заказывая печать рекламной полиграфической продукции брошюру иногда путают с буклетом из-за небольшого формата или малостраничным журналом. Однако брошюра отличается от остальной полиграфии не только внешним видом, но и расширенными возможностями. Помимо рекламных она может выполнять просветительские или пропагандистские функции, выступая в качестве свода правил и методических указаний, путеводителя, инструктажа и пр.
В зависимости от характера заказываемой брошюры (служебный или рекламный) мы разрабатываем ее макет, выбираем бумагу для изготовления и определяем вид соединения листов (скрепочный или клеевой), тип печати (цифровая или офсетная), черно-белая или цветная. Внешне стандартная брошюра состоит из блока листов, скрепленных по левой боковой стороне скрепочным соединением, и мягкой обложки. Размер брошюры обычно не превышает формат А5.
Черно-белая или монохромная печать без цветных иллюстраций подходит для служебных или образовательных брошюр бюджетного уровня. Для рекламной продукции лучше заказывать изделие в цвете, которое будет более ярко и наглядно представлять товар. Наша типография оснащена всем необходимым оборудованием для полноцветной печати. Изображения, дополняющие текстовый контент брошюры, должны быть хорошо различимыми, четкими и, по возможности, яркими. Обычно это фотографии, рисунки, схемы, графики и прочие виды иллюстраций - цветные или черно-белые, в зависимости от вида выбранной печати. Если для монохромных служебных брошюр используется бумага средней плотности, то продукция рекламного характера требует высококачественной мелованной бумаги, подчеркивающей яркость и цвет изображений. Бюджетный, но презентабельный вариант брошюры представляет цифровую цветную обложку на плотной бумаге и монохромный внутренний блок.
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Брошюры и каталоги формата А5 (печать офсетная)
Брошюры и каталоги формата А5 (печать офсетная)
Брошюры и каталоги формата А5 (печать офсетная)
Формат: А5 (148х210 мм)
Бумага: офсетная 115 г/м²
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: офсетная
от 37,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ориентация: книжная и альбомная;
- ламинация обложки;
- тип скрепления страниц: скоба, клей, пружина.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А5 (148х210 мм)
Бумага: офсетная 115 г/м²
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: офсетная
от 37,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ориентация: книжная и альбомная;
- ламинация обложки;
- тип скрепления страниц: скоба, клей, пружина.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А5 (148х210 мм)
Бумага: офсетная 115 г/м²
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: офсетная
от 37,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ориентация: книжная и альбомная;
- ламинация обложки;
- тип скрепления страниц: скоба, клей, пружина.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат А5, обложка - бумага 300 гр., внутренние страницы - бумага 115 гр., двухсторонняя цветная печать, тип скрепления - скрепка
|Тираж, шт.
|12 страниц
|16 страниц
|24 страницы
|50
|от 120 руб. за шт.
|от 146 руб. за шт.
|от 204 руб. за шт.
|100
|от 117 руб. за шт.
|от 144 руб. за шт.
|от 203 руб. за шт.
|300
|от 95 руб. за шт.
|от 100 руб. за шт.
|от 131 руб. за шт.
|500
|от 62 руб. за шт.
|от 64 руб. за шт.
|от 84 руб. за шт.
|1000
|от 37 руб. за шт.
|от 38 руб. за шт.
|от 52 руб. за шт.
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А5, обложка - бумага 300 гр., внутренние страницы - бумага 115 гр., двухсторонняя цветная печать, тип скрепления - скрепка
|Тираж, шт.
|12 страниц
|16 страниц
|24 страницы
|50
|от 120 руб. за шт.
|от 146 руб. за шт.
|от 204 руб. за шт.
|100
|от 117 руб. за шт.
|от 144 руб. за шт.
|от 203 руб. за шт.
|300
|от 95 руб. за шт.
|от 100 руб. за шт.
|от 131 руб. за шт.
|500
|от 62 руб. за шт.
|от 64 руб. за шт.
|от 84 руб. за шт.
|1000
|от 37 руб. за шт.
|от 38 руб. за шт.
|от 52 руб. за шт.
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А5, обложка - бумага 300 гр., внутренние страницы - бумага 115 гр., двухсторонняя цветная печать, тип скрепления - скрепка
|Тираж, шт.
|12 страниц
|16 страниц
|24 страницы
|50
|от 120 руб. за шт.
|от 146 руб. за шт.
|от 204 руб. за шт.
|100
|от 117 руб. за шт.
|от 144 руб. за шт.
|от 203 руб. за шт.
|300
|от 95 руб. за шт.
|от 100 руб. за шт.
|от 131 руб. за шт.
|500
|от 62 руб. за шт.
|от 64 руб. за шт.
|от 84 руб. за шт.
|1000
|от 37 руб. за шт.
|от 38 руб. за шт.
|от 52 руб. за шт.
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!
Брошюры и каталоги формата А4 (печать офсетная)
Брошюры и каталоги формата А4 (печать офсетная)
Брошюры и каталоги формата А4 (печать офсетная)
Формат: А4 (210х297 мм)
Бумага: офсетная 115 г/м²
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: офсетная
от 43,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ориентация: книжная и альбомная;
- ламинация обложки;
- тип скрепления страниц: скоба, клей, пружина.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А4 (210х297 мм)
Бумага: офсетная 115 г/м²
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: офсетная
от 43,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ориентация: книжная и альбомная;
- ламинация обложки;
- тип скрепления страниц: скоба, клей, пружина.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А4 (210х297 мм)
Бумага: офсетная 115 г/м²
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: офсетная
от 43,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ориентация: книжная и альбомная;
- ламинация обложки;
- тип скрепления страниц: скоба, клей, пружина.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат А4, обложка - бумага 300 гр., внутренние страницы - бумага 115 гр., двухсторонняя цветная печать, тип скрепления - скрепка
|Тираж, шт.
|12 страниц
|16 страниц
|24 страницы
|50
|от 185 руб. за шт.
|от 251 руб. за шт.
|от 304 руб. за шт.
|100
|от 185 руб. за шт.
|от 251 руб. за шт.
|от 304 руб. за шт.
|300
|от 92 руб. за шт.
|от 110 руб. за шт.
|от 157 руб. за шт.
|500
|от 65 руб. за шт.
|от 79 руб. за шт.
|от 107 руб. за шт.
|1000
|от 43 руб. за шт.
|от 51 руб. за шт.
|от 70 руб. за шт.
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А4, обложка - бумага 300 гр., внутренние страницы - бумага 115 гр., двухсторонняя цветная печать, тип скрепления - скрепка
|Тираж, шт.
|12 страниц
|16 страниц
|24 страницы
|50
|от 185 руб. за шт.
|от 251 руб. за шт.
|от 304 руб. за шт.
|100
|от 185 руб. за шт.
|от 251 руб. за шт.
|от 304 руб. за шт.
|300
|от 92 руб. за шт.
|от 110 руб. за шт.
|от 157 руб. за шт.
|500
|от 65 руб. за шт.
|от 79 руб. за шт.
|от 107 руб. за шт.
|1000
|от 43 руб. за шт.
|от 51 руб. за шт.
|от 70 руб. за шт.
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А4, обложка - бумага 300 гр., внутренние страницы - бумага 115 гр., двухсторонняя цветная печать, тип скрепления - скрепка
|Тираж, шт.
|12 страниц
|16 страниц
|24 страницы
|50
|от 185 руб. за шт.
|от 251 руб. за шт.
|от 304 руб. за шт.
|100
|от 185 руб. за шт.
|от 251 руб. за шт.
|от 304 руб. за шт.
|300
|от 92 руб. за шт.
|от 110 руб. за шт.
|от 157 руб. за шт.
|500
|от 65 руб. за шт.
|от 79 руб. за шт.
|от 107 руб. за шт.
|1000
|от 43 руб. за шт.
|от 51 руб. за шт.
|от 70 руб. за шт.
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!
Об услуге
В брошюру обычно сшивают не менее пяти и не более 40-45 листов, что позволяет ей сохранять небольшой объем печатного издания, удобный для быстрого ознакомления, но при этом обладать достаточной «вместимостью» для большого количества информации. Если вы планируете представлять свою продукцию или услуги на выставке или конкурсе, а может просто хотите, чтобы о преимуществах того, что вы рекламируете, узнало как можно больше людей в Новосибирске и за его пределами, закажите печать брошюр в нашей типографии А- MEDIA.
Заказывая печать рекламной полиграфической продукции брошюру иногда путают с буклетом из-за небольшого формата или малостраничным журналом. Однако брошюра отличается от остальной полиграфии не только внешним видом, но и расширенными возможностями. Помимо рекламных она может выполнять просветительские или пропагандистские функции, выступая в качестве свода правил и методических указаний, путеводителя, инструктажа и пр.
В зависимости от характера заказываемой брошюры (служебный или рекламный) мы разрабатываем ее макет, выбираем бумагу для изготовления и определяем вид соединения листов (скрепочный или клеевой), тип печати (цифровая или офсетная), черно-белая или цветная. Внешне стандартная брошюра состоит из блока листов, скрепленных по левой боковой стороне скрепочным соединением, и мягкой обложки. Размер брошюры обычно не превышает формат А5.
Черно-белая или монохромная печать без цветных иллюстраций подходит для служебных или образовательных брошюр бюджетного уровня. Для рекламной продукции лучше заказывать изделие в цвете, которое будет более ярко и наглядно представлять товар. Наша типография оснащена всем необходимым оборудованием для полноцветной печати. Изображения, дополняющие текстовый контент брошюры, должны быть хорошо различимыми, четкими и, по возможности, яркими. Обычно это фотографии, рисунки, схемы, графики и прочие виды иллюстраций - цветные или черно-белые, в зависимости от вида выбранной печати. Если для монохромных служебных брошюр используется бумага средней плотности, то продукция рекламного характера требует высококачественной мелованной бумаги, подчеркивающей яркость и цвет изображений. Бюджетный, но презентабельный вариант брошюры представляет цифровую цветную обложку на плотной бумаге и монохромный внутренний блок.