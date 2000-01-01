Если существует объявление, то непременно найдется тот, кто его ищет. Наша задача помочь им найти друг друга в Новосибирске. Что наше рекламное агентство A-MEDIA может для этого сделать? Грамотно составить текст объявления, разработать макет (от текстового контента до дизайнерского оформления), определить участки расклейки и раздачи по городу, рассчитать необходимое количество и проанализировать результаты. Помимо объявлений, статично фиксируемых на недвижимых объектах (зданиях, стендах, досках и тумбах), предлагаем распечатать флаеры с аналогичной информацией для раздачи прохожим и для закрепления под автомобильными дворниками – так они быстрее дойдут до потенциального адресата. Какие преимущества имеет расклейка и раздача объявлений по сравнению с иными способами рекламы? Прежде всего, это дешево и не требует каких-то значительных затрат. Как правило, объявления печатаются на обычной бумаге офсетным способом, в черно-белом или цветном исполнении, без привлечения дизайнеров с целью создания сложных макетов. Кроме того, отсутствует необходимость в специальном техническом оснащении (подсветка, стенды, лайтбоксы и пр.), так как расклейка может осуществляться на специально выделенных для этих целей городских тубмах или досках объявлений, что существенно экономит деньги. При маленьких тиражах объявления могут быть распечатаны с помощью домашней и офисной техники – в качестве бюджетного варианта рекламы. Для достижения эффективного результата от такого вида рекламы необходимо выбрать грамотную рекламную стратегию, продумать короткий, но емкий и цепляющий текст, определить заметные и публичные места для расклейки и раздачи объявлений в Новосибирске, найти ответственных расклейщиков и промоутеров, хорошо ориентирующихся в городе. Стоимость раздачи и расклейки объявлений рассчитывается исходя из стоимости печати одного экземпляра, необходимого тиража и услуг расклейщика и промоутера. Текстовый контент объявлений может быть самым разным – от анонса проводимых мероприятиях до рекламы компаний, товаров и услуг, информации об акциях, скидках, купли и продажи и т.д. Что касается технической стороны расклейки, то она не представляет особой сложности и выполняется в нескольких вариантах - с использованием клея, скотча или канцелярских кнопок, самоклеящейся бумаги или пленки. Пленка относится к наиболее удобному носителю, так как легко и быстро наносится и удаляется, не боится влажности и долго сохраняет яркость и четкость печати.

Агентство А-МЕДИА в Новосибирске знает, как правильно выбрать оптимальные городские районы и места с высокой проходимостью и посещаемостью и как отрегулировать плотность расклейки и раздачи рекламных и информационных объявлений. Мы готовы предложить услуги опытных расклейщиков и промоутеров, осуществляющих расклейку и раздачу рекламных объявлений в специально предназначенных местах, а также контролеров, курирующих процесс и регулярно предоставляющих отчеты по районам и участкам города. При таком подходе этот простой способ рекламы может обеспечить вполне действенный результат и донести нужную информацию до целевой аудитории.