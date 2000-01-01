Расклейка, раздача
объявлений
Расклейка
объявлений
Расклейка, раздача
объявлений
О наших услугах
Если существует объявление, то непременно найдется тот, кто его ищет. Наша задача помочь им найти друг друга в Новосибирске. Что наше рекламное агентство A-MEDIA может для этого сделать? Грамотно составить текст объявления, разработать макет (от текстового контента до дизайнерского оформления), определить участки расклейки и раздачи по городу, рассчитать необходимое количество и проанализировать результаты. Помимо объявлений, статично фиксируемых на недвижимых объектах (зданиях, стендах, досках и тумбах), предлагаем распечатать флаеры с аналогичной информацией для раздачи прохожим и для закрепления под автомобильными дворниками – так они быстрее дойдут до потенциального адресата. Какие преимущества имеет расклейка и раздача объявлений по сравнению с иными способами рекламы? Прежде всего, это дешево и не требует каких-то значительных затрат. Как правило, объявления печатаются на обычной бумаге офсетным способом, в черно-белом или цветном исполнении, без привлечения дизайнеров с целью создания сложных макетов. Кроме того, отсутствует необходимость в специальном техническом оснащении (подсветка, стенды, лайтбоксы и пр.), так как расклейка может осуществляться на специально выделенных для этих целей городских тубмах или досках объявлений, что существенно экономит деньги. При маленьких тиражах объявления могут быть распечатаны с помощью домашней и офисной техники – в качестве бюджетного варианта рекламы. Для достижения эффективного результата от такого вида рекламы необходимо выбрать грамотную рекламную стратегию, продумать короткий, но емкий и цепляющий текст, определить заметные и публичные места для расклейки и раздачи объявлений в Новосибирске, найти ответственных расклейщиков и промоутеров, хорошо ориентирующихся в городе. Стоимость раздачи и расклейки объявлений рассчитывается исходя из стоимости печати одного экземпляра, необходимого тиража и услуг расклейщика и промоутера. Текстовый контент объявлений может быть самым разным – от анонса проводимых мероприятиях до рекламы компаний, товаров и услуг, информации об акциях, скидках, купли и продажи и т.д. Что касается технической стороны расклейки, то она не представляет особой сложности и выполняется в нескольких вариантах - с использованием клея, скотча или канцелярских кнопок, самоклеящейся бумаги или пленки. Пленка относится к наиболее удобному носителю, так как легко и быстро наносится и удаляется, не боится влажности и долго сохраняет яркость и четкость печати.
Агентство А-МЕДИА в Новосибирске знает, как правильно выбрать оптимальные городские районы и места с высокой проходимостью и посещаемостью и как отрегулировать плотность расклейки и раздачи рекламных и информационных объявлений. Мы готовы предложить услуги опытных расклейщиков и промоутеров, осуществляющих расклейку и раздачу рекламных объявлений в специально предназначенных местах, а также контролеров, курирующих процесс и регулярно предоставляющих отчеты по районам и участкам города. При таком подходе этот простой способ рекламы может обеспечить вполне действенный результат и донести нужную информацию до целевой аудитории.
О наших услугах
Если существует объявление, то непременно найдется тот, кто его ищет. Наша задача помочь им найти друг друга в Новосибирске. Что наше рекламное агентство A-MEDIA может для этого сделать? Грамотно составить текст объявления, разработать макет (от текстового контента до дизайнерского оформления), определить участки расклейки и раздачи по городу, рассчитать необходимое количество и проанализировать результаты. Помимо объявлений, статично фиксируемых на недвижимых объектах (зданиях, стендах, досках и тумбах), предлагаем распечатать флаеры с аналогичной информацией для раздачи прохожим и для закрепления под автомобильными дворниками – так они быстрее дойдут до потенциального адресата. Какие преимущества имеет расклейка и раздача объявлений по сравнению с иными способами рекламы? Прежде всего, это дешево и не требует каких-то значительных затрат. Как правило, объявления печатаются на обычной бумаге офсетным способом, в черно-белом или цветном исполнении, без привлечения дизайнеров с целью создания сложных макетов. Кроме того, отсутствует необходимость в специальном техническом оснащении (подсветка, стенды, лайтбоксы и пр.), так как расклейка может осуществляться на специально выделенных для этих целей городских тубмах или досках объявлений, что существенно экономит деньги. При маленьких тиражах объявления могут быть распечатаны с помощью домашней и офисной техники – в качестве бюджетного варианта рекламы. Для достижения эффективного результата от такого вида рекламы необходимо выбрать грамотную рекламную стратегию, продумать короткий, но емкий и цепляющий текст, определить заметные и публичные места для расклейки и раздачи объявлений в Новосибирске, найти ответственных расклейщиков и промоутеров, хорошо ориентирующихся в городе. Стоимость раздачи и расклейки объявлений рассчитывается исходя из стоимости печати одного экземпляра, необходимого тиража и услуг расклейщика и промоутера. Текстовый контент объявлений может быть самым разным – от анонса проводимых мероприятиях до рекламы компаний, товаров и услуг, информации об акциях, скидках, купли и продажи и т.д. Что касается технической стороны расклейки, то она не представляет особой сложности и выполняется в нескольких вариантах - с использованием клея, скотча или канцелярских кнопок, самоклеящейся бумаги или пленки. Пленка относится к наиболее удобному носителю, так как легко и быстро наносится и удаляется, не боится влажности и долго сохраняет яркость и четкость печати.
Агентство А-МЕДИА в Новосибирске знает, как правильно выбрать оптимальные городские районы и места с высокой проходимостью и посещаемостью и как отрегулировать плотность расклейки и раздачи рекламных и информационных объявлений. Мы готовы предложить услуги опытных расклейщиков и промоутеров, осуществляющих расклейку и раздачу рекламных объявлений в специально предназначенных местах, а также контролеров, курирующих процесс и регулярно предоставляющих отчеты по районам и участкам города. При таком подходе этот простой способ рекламы может обеспечить вполне действенный результат и донести нужную информацию до целевой аудитории.
О наших услугах
Если существует объявление, то непременно найдется тот, кто его ищет. Наша задача помочь им найти друг друга в Новосибирске. Что наше рекламное агентство A-MEDIA может для этого сделать? Грамотно составить текст объявления, разработать макет (от текстового контента до дизайнерского оформления), определить участки расклейки и раздачи по городу, рассчитать необходимое количество и проанализировать результаты. Помимо объявлений, статично фиксируемых на недвижимых объектах (зданиях, стендах, досках и тумбах), предлагаем распечатать флаеры с аналогичной информацией для раздачи прохожим и для закрепления под автомобильными дворниками – так они быстрее дойдут до потенциального адресата. Какие преимущества имеет расклейка и раздача объявлений по сравнению с иными способами рекламы? Прежде всего, это дешево и не требует каких-то значительных затрат. Как правило, объявления печатаются на обычной бумаге офсетным способом, в черно-белом или цветном исполнении, без привлечения дизайнеров с целью создания сложных макетов. Кроме того, отсутствует необходимость в специальном техническом оснащении (подсветка, стенды, лайтбоксы и пр.), так как расклейка может осуществляться на специально выделенных для этих целей городских тубмах или досках объявлений, что существенно экономит деньги. При маленьких тиражах объявления могут быть распечатаны с помощью домашней и офисной техники – в качестве бюджетного варианта рекламы. Для достижения эффективного результата от такого вида рекламы необходимо выбрать грамотную рекламную стратегию, продумать короткий, но емкий и цепляющий текст, определить заметные и публичные места для расклейки и раздачи объявлений в Новосибирске, найти ответственных расклейщиков и промоутеров, хорошо ориентирующихся в городе. Стоимость раздачи и расклейки объявлений рассчитывается исходя из стоимости печати одного экземпляра, необходимого тиража и услуг расклейщика и промоутера. Текстовый контент объявлений может быть самым разным – от анонса проводимых мероприятиях до рекламы компаний, товаров и услуг, информации об акциях, скидках, купли и продажи и т.д. Что касается технической стороны расклейки, то она не представляет особой сложности и выполняется в нескольких вариантах - с использованием клея, скотча или канцелярских кнопок, самоклеящейся бумаги или пленки. Пленка относится к наиболее удобному носителю, так как легко и быстро наносится и удаляется, не боится влажности и долго сохраняет яркость и четкость печати.
Агентство А-МЕДИА в Новосибирске знает, как правильно выбрать оптимальные городские районы и места с высокой проходимостью и посещаемостью и как отрегулировать плотность расклейки и раздачи рекламных и информационных объявлений. Мы готовы предложить услуги опытных расклейщиков и промоутеров, осуществляющих расклейку и раздачу рекламных объявлений в специально предназначенных местах, а также контролеров, курирующих процесс и регулярно предоставляющих отчеты по районам и участкам города. При таком подходе этот простой способ рекламы может обеспечить вполне действенный результат и донести нужную информацию до целевой аудитории.
Места распространения объявлений
Объекты, пересекающиеся с большими людскими
потоками - торговые центры, станции метро,
информационные стенды и т.д.
Объекты, соседствующие с людским трафиком
средней интенсивности - доски объявлений
у подъездов жилых домов, в частном секторе и т.д.
Места с автопотоком - точки расклейки, которые
находятся в поле видимости водителей
проезжающих мимо автомобилей.
Места распространения объявлений
Объекты, пересекающиеся с большими людскими
потоками - торговые центры, станции метро,
информационные стенды и т.д.
Объекты, соседствующие с людским трафиком средней интенсивности - доски объявлений у подъездов жилых домов, в частном секторе и т.д.
Места с автопотоком - точки расклейки, которые находятся в поле видимости водителей проезжающих мимо автомобилей.
Места распространения объявлений
Объекты, пересекающиеся с большими людскими
потоками - торговые центры, станции метро,
информационные стенды и т.д.
Объекты, соседствующие с людским трафиком
средней интенсивности - доски объявлений
у подъездов жилых домов, в частном секторе и т.д.
Места с автопотоком - точки расклейки, которые
находятся в поле видимости водителей
проезжающих мимо автомобилей.
Тарифы на услуги
Раздача листовок в общественных местах
Проводится в местах большого скопления людей (в торговых центрах, на рынках, у станций метро и т.д.).
Раскладка листовок под "дворники" автомобилей
По статистике, 85 % водителей прочитают листовку, оставленную под "дворником" авто.
Распространение листовок по почтовым ящикам
Продуманная адресная программа доставки листовок обеспечит 100% попадание в целевую аудиторию.
Расклейка объявлений
Простой и проверенный способ продвижения товаров и услуг. Отлично подходит для магазинов, салонов красоты, парикмахерских...
Порядок работы
Вы оставляете заявку на сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или звоните по телефону.
Мы рассчитываем стоимость услуги, исходя из ваших предпочтений.
Согласовываем условия и заключаем официальное соглашение.
Проводим акцию и составляем отчеты;
Вы получаете результаты в виде новых клиентов.
Порядок работы
Вы оставляете заявку на сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или звоните по телефону.
Мы рассчитываем стоимость услуги, исходя из ваших предпочтений.
Согласовываем условия и заключаем официальное соглашение.
Проводим акцию и составляем отчеты;
Вы получаете результаты в виде новых клиентов.
Порядок работы
Вы оставляете заявку на сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или звоните по телефону.
Мы рассчитываем стоимость услуги, исходя из ваших предпочтений.
Согласовываем условия и заключаем официальное соглашение.
Проводим акцию и составляем отчеты; Вы получаете результаты в виде новых клиентов.
Тарифы на услуги
Раздача листовок в общественных местах
Проводится в местах большого скопления людей (в торговых центрах, на рынках, у станций метро и т.д.).
Раскладка листовок под "дворники" автомобилей
По статистике, 85 % водителей прочитают листовку, оставленную под "дворником" авто.
Распространение листовок по почтовым ящикам
Продуманная адресная программа доставки листовок обеспечит 100% попадание в целевую аудиторию.
Расклейка объявлений
Простой и проверенный способ продвижения товаров и услуг. Отлично подходит для магазинов, салонов красоты, парикмахерских...
Как составить макет?
Обычное бумажное объявление, содержащее информацию о товарах и услугах, становится вполне работоспособным рекламным инструментом: и в случае безадресной, но хорошо продуманной расклейки, и в случае ручной раздачи прохожим в виде флаера, и в случае закладывания под дворники автомобилей. Для того чтобы такое объявление приносило больше пользы заказчику рекламы в Новосибирске - то есть, нашему клиенту - мы делаем все возможное, чтобы оно было не только содержательным, но и максимально привлекательным. Все основные идеи и дополнительные детали прорабатываются на стадии создания макета объявления, а занимаются этим дизайнеры и редакторы нашего агентства A-MEDIA.
Безусловно, существуют заранее заготовленные шаблоны, которые можно использовать для решения стандартных задач. В них с помощью графических редакторов можно менять названия, тексты, контактные данные, логотипы, размеры, цвета и прочие атрибуты. В результате таких изменений заказчик получает «скроенное» под него и полностью его устраивающее объявление. Помимо этого, наша Дизайн-Студия разрабатывает «с нуля» уникальные макеты для эксклюзивных проектов, когда никакие стандартные решения не подходят.
Вы можете выбрать различные варианты макетов объявлений и Флаеров: черно-белые или монохромные, цветные, содержащие только текстовый контент, включающие изобразительные элементы, схемы проезда, фото рекламируемых товаров и т.п. Контактные данные могут быть размещены в тексте, а при желании – дополнительно на отрывных корешках (удобно в случае с расклеенными объявлениями).
При разработке макета объявления мы принимаем в расчет не только «предмет рекламы» (товары или услуги компании-заказчика), но и особенности той целевой аудитории, для привлечения которой проводится данная рекламная кампания. Нами учитываются все нюансы, вплоть до психологической и эмоциональной составляющей текстового контента, когда объявление не просто обращает на себя внимание, но заставляет задуматься, улыбнуться, поторопиться и, самое главное, позвонить или прийти, чтобы узнать о рекламируемой акции подробнее.
Как составить макет?
Обычное бумажное объявление, содержащее информацию о товарах и услугах, становится вполне работоспособным рекламным инструментом: и в случае безадресной, но хорошо продуманной расклейки, и в случае ручной раздачи прохожим в виде флаера, и в случае закладывания под дворники автомобилей. Для того чтобы такое объявление приносило больше пользы заказчику рекламы в Новосибирске - то есть, нашему клиенту - мы делаем все возможное, чтобы оно было не только содержательным, но и максимально привлекательным. Все основные идеи и дополнительные детали прорабатываются на стадии создания макета объявления, а занимаются этим дизайнеры и редакторы нашего агентства A-MEDIA.
Безусловно, существуют заранее заготовленные шаблоны, которые можно использовать для решения стандартных задач. В них с помощью графических редакторов можно менять названия, тексты, контактные данные, логотипы, размеры, цвета и прочие атрибуты. В результате таких изменений заказчик получает «скроенное» под него и полностью его устраивающее объявление. Помимо этого, наша Дизайн-Студия разрабатывает «с нуля» уникальные макеты для эксклюзивных проектов, когда никакие стандартные решения не подходят.
Вы можете выбрать различные варианты макетов объявлений и Флаеров: черно-белые или монохромные, цветные, содержащие только текстовый контент, включающие изобразительные элементы, схемы проезда, фото рекламируемых товаров и т.п. Контактные данные могут быть размещены в тексте, а при желании – дополнительно на отрывных корешках (удобно в случае с расклеенными объявлениями).
При разработке макета объявления мы принимаем в расчет не только «предмет рекламы» (товары или услуги компании-заказчика), но и особенности той целевой аудитории, для привлечения которой проводится данная рекламная кампания. Нами учитываются все нюансы, вплоть до психологической и эмоциональной составляющей текстового контента, когда объявление не просто обращает на себя внимание, но заставляет задуматься, улыбнуться, поторопиться и, самое главное, позвонить или прийти, чтобы узнать о рекламируемой акции подробнее.
Как составить
макет?
Обычное бумажное объявление, содержащее информацию о товарах и услугах, становится вполне работоспособным рекламным инструментом: и в случае безадресной, но хорошо продуманной расклейки, и в случае ручной раздачи прохожим в виде флаера, и в случае закладывания под дворники автомобилей. Для того чтобы такое объявление приносило больше пользы заказчику рекламы в Новосибирске - то есть, нашему клиенту - мы делаем все возможное, чтобы оно было не только содержательным, но и максимально привлекательным. Все основные идеи и дополнительные детали прорабатываются на стадии создания макета объявления, а занимаются этим дизайнеры и редакторы нашего агентства A-MEDIA.
Безусловно, существуют заранее заготовленные шаблоны, которые можно использовать для решения стандартных задач. В них с помощью графических редакторов можно менять названия, тексты, контактные данные, логотипы, размеры, цвета и прочие атрибуты. В результате таких изменений заказчик получает «скроенное» под него и полностью его устраивающее объявление. Помимо этого, наша Дизайн-Студия разрабатывает «с нуля» уникальные макеты для эксклюзивных проектов, когда никакие стандартные решения не подходят.
Вы можете выбрать различные варианты макетов объявлений и Флаеров: черно-белые или монохромные, цветные, содержащие только текстовый контент, включающие изобразительные элементы, схемы проезда, фото рекламируемых товаров и т.п. Контактные данные могут быть размещены в тексте, а при желании – дополнительно на отрывных корешках (удобно в случае с расклеенными объявлениями).
При разработке макета объявления мы принимаем в расчет не только «предмет рекламы» (товары или услуги компании-заказчика), но и особенности той целевой аудитории, для привлечения которой проводится данная рекламная кампания. Нами учитываются все нюансы, вплоть до психологической и эмоциональной составляющей текстового контента, когда объявление не просто обращает на себя внимание, но заставляет задуматься, улыбнуться, поторопиться и, самое главное, позвонить или прийти, чтобы узнать о рекламируемой акции подробнее.
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