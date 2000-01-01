Печать
буклетов
Печать
буклетов
Печать
буклетов
Печать буклетов
Буклет как инструмент рекламного продвижения наиболее популярен благодаря презентабельному внешнему виду, высокому качеству печати, полноцветному оформлению и удачной комбинации емкого текстового контента с яркими изображениями. Если вам в Новосибирске нужна срочная цифровая печать буклетов, агентство А- MEDIA готово предоставить эту услугу по стандартным и индивидуально разработанным макетам. Для больших тиражей выгоднее применять офсетную печать.
Внешне буклеты несколько напоминают брошюры и лифлеты, но между ними есть отличия:
- в объеме - брошюра может содержать до 40-48 страниц, лифлет состоит из одного листа, в то время как количество страниц в буклете редко превышает десяток;
- в способе скрепления или сборки – брошюра скрепляется и выглядит как тетрадь, лист лифлета не имеет креплений, но имеет фальцы, а буклет может сочетать и то, и другое.
У буклета и лифлета при печати гораздо больше общего, так как это «ягоды с одного поля», а точнее – просто две разновидности одного полиграфического изделия, при разработке дизайна макета которого важно учитывать расположение полос текстового и иллюстративного контента на общем поле листа. Это необходимо для того, чтобы при разворачивании свернутого (сфальцованного) изделия текст и изображения выглядели корректно, не выходили за границы фальцев и вписывались в отведенные для них страницы. Кроме того, печатая буклет, важно так располагать контент, чтобы не оставалось пустых или полупустых страниц, тогда изделие будет выглядеть стильно со всех сторон и лучше справится со своей основной функцией - рекламно-презентационной. Именно такие буклеты – яркие, иллюстрированные, насыщенные информацией – принято раскладывать и расставлять на специальных выставочных стендах и раздавать в качестве рекламного материала.
Размеры буклета обычно представлены листом формата А4, сфальцованным вдвое или вчетверо. Такой размер хорошо заметен и при этом компактен, информация на нем легко и без напряжения прочитывается клиентами. Еще одним распространенным размером является евробуклет, в готовом виде равный одной трети формата А4. Буклет евроформата, предназначенный для пересылки, хорошо «вписывается» в евроконверты формата E65, а также удобен для стендовой выкладки и в качестве раздаточного материала.
- Печать бланков
- Печать блокнотов
- Печать брошюр
- Печать буклетов
- Печать лифлетов
- Печать визиток
- Печать календарей
- Печать на конвертах
- Печать на упаковке
- Печать на пакетах
- Печать флаеров
- Печать листовок
- Печать открыток
- Печать приглашений
- Печать каталогов
- Печать этикеток и наклеек
- Печать воблеров
- Печать дорхенгеров
Печать буклетов
Буклет как инструмент рекламного продвижения наиболее популярен благодаря презентабельному внешнему виду, высокому качеству печати, полноцветному оформлению и удачной комбинации емкого текстового контента с яркими изображениями. Если вам в Новосибирске нужна срочная цифровая печать буклетов, агентство А- MEDIA готово предоставить эту услугу по стандартным и индивидуально разработанным макетам. Для больших тиражей выгоднее применять офсетную печать.
Внешне буклеты несколько напоминают брошюры и лифлеты, но между ними есть отличия:
- в объеме - брошюра может содержать до 40-48 страниц, лифлет состоит из одного листа, в то время как количество страниц в буклете редко превышает десяток;
- в способе скрепления или сборки – брошюра скрепляется и выглядит как тетрадь, лист лифлета не имеет креплений, но имеет фальцы, а буклет может сочетать и то, и другое.
У буклета и лифлета при печати гораздо больше общего, так как это «ягоды с одного поля», а точнее – просто две разновидности одного полиграфического изделия, при разработке дизайна макета которого важно учитывать расположение полос текстового и иллюстративного контента на общем поле листа. Это необходимо для того, чтобы при разворачивании свернутого (сфальцованного) изделия текст и изображения выглядели корректно, не выходили за границы фальцев и вписывались в отведенные для них страницы. Кроме того, печатая буклет, важно так располагать контент, чтобы не оставалось пустых или полупустых страниц, тогда изделие будет выглядеть стильно со всех сторон и лучше справится со своей основной функцией - рекламно-презентационной. Именно такие буклеты – яркие, иллюстрированные, насыщенные информацией – принято раскладывать и расставлять на специальных выставочных стендах и раздавать в качестве рекламного материала.
Размеры буклета обычно представлены листом формата А4, сфальцованным вдвое или вчетверо. Такой размер хорошо заметен и при этом компактен, информация на нем легко и без напряжения прочитывается клиентами. Еще одним распространенным размером является евробуклет, в готовом виде равный одной трети формата А4. Буклет евроформата, предназначенный для пересылки, хорошо «вписывается» в евроконверты формата E65, а также удобен для стендовой выкладки и в качестве раздаточного материала.
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Изготовление буклетов (всех форматов) методом цифровой и офсетной печати
Изготовление буклетов (всех форматов) методом цифровой и офсетной печати
Изготовление буклетов (всех форматов) методом цифровой и офсетной печати
Формат: все форматы
Бумага: 80-300 г/м² мелованная
Цветность: 4+4, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 3,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- черно-белая печать;
- количество фальцев (сгибов) - от 1 до 7
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: все форматы
Бумага: 80-300 г/м² мелованная
Цветность: 4+4, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 3,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- черно-белая печать;
- количество фальцев (сгибов) - от 1 до 7
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: все форматы
Бумага: 80-300 г/м² мелованная
Цветность: 4+4, СМУК
Печать: цифровая и офсетная
от 3,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- черно-белая печать;
- количество фальцев (сгибов) - от 1 до 7
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат А4, 210х297 мм (в развернутом виде), в готовом (свернутом) виде - 210х99 мм, 2 фальца (сгиба), 6 полос (страниц)
|Тираж, шт.
|200
|400
|500
|700
|1000
|2000
|3000
|5000
|Цена в руб.
|от 4 400
|от 7 600
|от 8 000
|от 8 400
|от 4 700
|от 10 000
|от 12 000
|от 15 000
|Цена за шт.
|от 22,00
|от 19,00
|от 16,00
|от 12,00
|от 4,7
|от 5,00
|от 4,00
|от 3,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А4, 210х297 мм (в развернутом виде), в готовом (свернутом) виде - 210х99 мм, 2 фальца (сгиба), 6 полос (страниц)
|Тираж, шт.
|200
|400
|500
|700
|1000
|2000
|3000
|5000
|Цена в руб.
|от 4 400
|от 7 600
|от 8 000
|от 8 400
|от 4 700
|от 10 000
|от 12 000
|от 15 000
|Цена за шт.
|от 22,00
|от 19,00
|от 16,00
|от 12,00
|от 4,7
|от 5,00
|от 4,00
|от 3,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Формат А4, 210х297 мм (в развернутом виде), в готовом (свернутом) виде - 210х99 мм, 2 фальца (сгиба), 6 полос (страниц)
|Тираж, шт.
|200
|400
|500
|700
|1000
|2000
|3000
|5000
|Цена в руб.
|от 4 400
|от 7 600
|от 8 000
|от 8 400
|от 4 700
|от 10 000
|от 12 000
|от 15 000
|Цена за шт.
|от 22,00
|от 19,00
|от 16,00
|от 12,00
|от 4,7
|от 5,00
|от 4,00
|от 3,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Виды буклетов
Об услуге
Буклет как инструмент рекламного продвижения наиболее популярен благодаря презентабельному внешнему виду, высокому качеству печати, полноцветному оформлению и удачной комбинации емкого текстового контента с яркими изображениями. Если вам в Новосибирске нужна срочная цифровая печать буклетов, агентство А- MEDIA готово предоставить эту услугу по стандартным и индивидуально разработанным макетам. Для больших тиражей выгоднее применять офсетную печать.
Внешне буклеты несколько напоминают брошюры и лифлеты, но между ними есть отличия:
- в объеме - брошюра может содержать до 40-48 страниц, лифлет состоит из одного листа, в то время как количество страниц в буклете редко превышает десяток;
- в способе скрепления или сборки – брошюра скрепляется и выглядит как тетрадь, лист лифлета не имеет креплений, но имеет фальцы, а буклет может сочетать и то, и другое.
У буклета и лифлета при печати гораздо больше общего, так как это «ягоды с одного поля», а точнее – просто две разновидности одного полиграфического изделия, при разработке дизайна макета которого важно учитывать расположение полос текстового и иллюстративного контента на общем поле листа. Это необходимо для того, чтобы при разворачивании свернутого (сфальцованного) изделия текст и изображения выглядели корректно, не выходили за границы фальцев и вписывались в отведенные для них страницы. Кроме того, печатая буклет, важно так располагать контент, чтобы не оставалось пустых или полупустых страниц, тогда изделие будет выглядеть стильно со всех сторон и лучше справится со своей основной функцией - рекламно-презентационной. Именно такие буклеты – яркие, иллюстрированные, насыщенные информацией – принято раскладывать и расставлять на специальных выставочных стендах и раздавать в качестве рекламного материала.
Размеры буклета обычно представлены листом формата А4, сфальцованным вдвое или вчетверо. Такой размер хорошо заметен и при этом компактен, информация на нем легко и без напряжения прочитывается клиентами. Еще одним распространенным размером является евробуклет, в готовом виде равный одной трети формата А4. Буклет евроформата, предназначенный для пересылки, хорошо «вписывается» в евроконверты формата E65, а также удобен для стендовой выкладки и в качестве раздаточного материала.