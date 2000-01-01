Буклет как инструмент рекламного продвижения наиболее популярен благодаря презентабельному внешнему виду, высокому качеству печати, полноцветному оформлению и удачной комбинации емкого текстового контента с яркими изображениями. Если вам в Новосибирске нужна срочная цифровая печать буклетов, агентство А- MEDIA готово предоставить эту услугу по стандартным и индивидуально разработанным макетам. Для больших тиражей выгоднее применять офсетную печать.

Внешне буклеты несколько напоминают брошюры и лифлеты, но между ними есть отличия:

в объеме - брошюра может содержать до 40-48 страниц, лифлет состоит из одного листа, в то время как количество страниц в буклете редко превышает десяток;

в способе скрепления или сборки – брошюра скрепляется и выглядит как тетрадь, лист лифлета не имеет креплений, но имеет фальцы, а буклет может сочетать и то, и другое.

У буклета и лифлета при печати гораздо больше общего, так как это «ягоды с одного поля», а точнее – просто две разновидности одного полиграфического изделия, при разработке дизайна макета которого важно учитывать расположение полос текстового и иллюстративного контента на общем поле листа. Это необходимо для того, чтобы при разворачивании свернутого (сфальцованного) изделия текст и изображения выглядели корректно, не выходили за границы фальцев и вписывались в отведенные для них страницы. Кроме того, печатая буклет, важно так располагать контент, чтобы не оставалось пустых или полупустых страниц, тогда изделие будет выглядеть стильно со всех сторон и лучше справится со своей основной функцией - рекламно-презентационной. Именно такие буклеты – яркие, иллюстрированные, насыщенные информацией – принято раскладывать и расставлять на специальных выставочных стендах и раздавать в качестве рекламного материала.

Размеры буклета обычно представлены листом формата А4, сфальцованным вдвое или вчетверо. Такой размер хорошо заметен и при этом компактен, информация на нем легко и без напряжения прочитывается клиентами. Еще одним распространенным размером является евробуклет, в готовом виде равный одной трети формата А4. Буклет евроформата, предназначенный для пересылки, хорошо «вписывается» в евроконверты формата E65, а также удобен для стендовой выкладки и в качестве раздаточного материала.