Расклейка
объявлений
Расклейка
объявлений
Расклейка
объявлений
О наших услугах
Объявления – лучший и самый доступный способ завладеть вниманием клиентов
Реклама при помощи расклейки объявлений – одна из наименее дорогих, но эффективных. Она используется для продажи товара, услуги или продвижения новой торговой марки.
Преимущества
Основным преимуществом расклейки объявлений в Новосибирске является её быстрая организация. Наша компания берёт на себя все заботы о подборе персонала, а также выборе участков расклейки, если клиент затрудняется с указанием мест размещения рекламы.
Одним из больших плюсов расклейки объявлений, плакатов и афиш является низкая стоиморсти изготовления данных видов печатной продукции. Эффективность такого вида рекламы достаточно высока, а затраты – минимальные, что обусловлено небольшим количеством работников и минимальным набором инструментов.При расклейке объявлений охватывается значительно большее количество потенциальных клиентов по сравнению, к примеру, с той же раздачей листовок.
Кому необходима расклейка объявлений
Данный вид рекламы может быть оптимальным для таких сфер деятельности как: вакансии и набор персонала; продажа и покупка жилья, техники; услуги банков, микрокредитных организаций; ремонт техники, оборудования; проведение репетиторских занятий.
Методика расклейки
Расклейка объявлений только на первый взгляд кажется достаточно лёгкой задачей. Этот наиболее простой и доступный способ рекламы будет работать эффективно только при профессиональном подходе. Общие рекомендации по поклейке объявлений заключаются в 7 пунктах, которыми руководствуются наши работники: выбираем нужное место; подбираем универсальный клей; клеим объявление на уровне глаз; правильно подбираем снаряжение; клеим рекламу в нужное время; уважаем «чужие» объявления; вежливы со всеми.
Самый важный вопрос: где клеить?
Самыми оптимальными точками для расклейки объявлений являются места большого скопления людей. Поэтому расклейка объявлений в Новосибирске может выполняться:
на остановках;
на приподъездных доках объявлений;
на специальных рекламных досках, расположенных вдоль тротуаров.
Такой вид рекламы дает хорошие результаты без особых усилий и вложений. Выбор места необходимо осуществлять с учётом целевой аудитории. К примеру, если вы занимаетесь репетиторством, нет необходимости расклеивать объявления на другом конце города. Для автомобилистов – идеально расположить рекламу в районе заправки или вдоль дороги.
Команда наших профессионалов создадут все условия для вашей эффективной рекламы, а расклейка объявлений быстро принесет свои плоды в виде развития вашего бизнеса.
О наших услугах
Объявления – лучший и самый доступный способ завладеть вниманием клиентов
Реклама при помощи расклейки объявлений – одна из наименее дорогих, но эффективных. Она используется для продажи товара, услуги или продвижения новой торговой марки.
Преимущества
Основным преимуществом расклейки объявлений в Новосибирске является её быстрая организация. Наша компания берёт на себя все заботы о подборе персонала, а также выборе участков расклейки, если клиент затрудняется с указанием мест размещения рекламы.
Одним из больших плюсов расклейки объявлений, плакатов и афиш является низкая стоиморсти изготовления данных видов печатной продукции. Эффективность такого вида рекламы достаточно высока, а затраты – минимальные, что обусловлено небольшим количеством работников и минимальным набором инструментов.При расклейке объявлений охватывается значительно большее количество потенциальных клиентов по сравнению, к примеру, с той же раздачей листовок.
Кому необходима расклейка объявлений
Данный вид рекламы может быть оптимальным для таких сфер деятельности как: вакансии и набор персонала; продажа и покупка жилья, техники; услуги банков, микрокредитных организаций; ремонт техники, оборудования; проведение репетиторских занятий.
Методика расклейки
Расклейка объявлений только на первый взгляд кажется достаточно лёгкой задачей. Этот наиболее простой и доступный способ рекламы будет работать эффективно только при профессиональном подходе. Общие рекомендации по поклейке объявлений заключаются в 7 пунктах, которыми руководствуются наши работники: выбираем нужное место; подбираем универсальный клей; клеим объявление на уровне глаз; правильно подбираем снаряжение; клеим рекламу в нужное время; уважаем «чужие» объявления; вежливы со всеми.
Самый важный вопрос: где клеить?
Самыми оптимальными точками для расклейки объявлений являются места большого скопления людей. Поэтому расклейка объявлений в Новосибирске может выполняться:
на остановках;
на приподъездных доках объявлений;
на специальных рекламных досках, расположенных вдоль тротуаров.
Такой вид рекламы дает хорошие результаты без особых усилий и вложений. Выбор места необходимо осуществлять с учётом целевой аудитории. К примеру, если вы занимаетесь репетиторством, нет необходимости расклеивать объявления на другом конце города. Для автомобилистов – идеально расположить рекламу в районе заправки или вдоль дороги.
Команда наших профессионалов создадут все условия для вашей эффективной рекламы, а расклейка объявлений быстро принесет свои плоды в виде развития вашего бизнеса.
Основные места расклейки
Объекты, пересекающиеся с большими людскими
потоками - остановки, фонарные столбы,
информационные стенды и т.д.
Объекты, соседствующие с людским трафиком
средней интенсивности - доски объявлений
у подъездов жилых домов, в частном секторе и т.д.
Места с автопотоком - точки расклейки, которые
находятся в поле видимости водителей
проезжающих мимо автомобилей.
Основные места расклейки
Объекты, пересекающиеся с большими людскими потоками - остановки, фонарные столбы, информационные стенды и т.д.
Объекты, соседствующие с людским трафиком средней интенсивности - доски объявлений у подъездов жилых домов, в частном секторе и т.д.
Места с автопотоком - точки расклейки, которые находятся в поле видимости водителей проезжающих мимо автомобилей.
Основные места расклейки
Объекты, пересекающиеся с большими людскими
потоками - остановки, фонарные столбы,
информационные стенды и т.д.
Объекты, соседствующие с людским трафиком
средней интенсивности - доски объявлений
у подъездов жилых домов, в частном секторе и т.д.
Места с автопотоком - точки расклейки, которые
находятся в поле видимости водителей
проезжающих мимо автомобилей.
Стоимость расклейки объявлений
Форматы листовок (минимальная партия - 500 шт.)
|А4
|210х297 мм
|от 2,00 руб./шт.
|узнать подробнее
|А5
|148х210 мм
|от 1,90 руб./шт.
|узнать подробнее
|А6
|148х105 мм
|от 1,90 руб./шт.
|узнать подробнее
|А7
|105х74 мм
|от 1,90 руб./шт.
|узнать подробнее
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость расклейки объявлений
Форматы листовок (минимальная партия - 500 шт.)
|А4
|210х297 мм
|от 2,00 руб./шт.
|узнать подробнее
|А5
|148х210 мм
|от 1,90 руб./шт.
|узнать подробнее
|А6
|148х105 мм
|от 1,90 руб./шт.
|узнать подробнее
|А7
|105х74 мм
|от 1,90 руб./шт.
|узнать подробнее
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость печати черно-белых объявлений на ризографе
Форматы листовок (минимальная партия - 500 шт.)
|А4
|210х297 мм
|от 1,70 руб./шт.
|узнать подробнее
|А5
|148х210 мм
|от 1,10 руб./шт.
|узнать подробнее
|А6
|148х105 мм
|от 0,70 руб./шт.
|узнать подробнее
|А7
|105х74 мм
|от 0,70 руб./шт.
|узнать подробнее
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость печати черно-белых объявлений на ризографе
Форматы листовок (минимальная партия - 500 шт.)
|А4
|210х297 мм
|от 1,70 руб./шт.
|узнать подробнее
|А5
|148х210 мм
|от 1,10 руб./шт.
|узнать подробнее
|А6
|148х105 мм
|от 0,70 руб./шт.
|узнать подробнее
|А7
|105х74 мм
|от 0,70 руб./шт.
|узнать подробнее
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Наши преимущества
ВЫГОДА
Низкие цены на услуги
Невысокая цена - это одно из основных преимуществ того или иного вида рекламы. Стоимость расклейки листовок в нашей компании достаточно низкая. Все, что от вас потребуется - это заказать листовки и нанять наших расклейщиков.
ГАРАНТИИ
Опытные расклейщики
Безусловно, эффективность акции зависит от профессионализма и опыта расклейщиков. Поэтому не стоит жалеть времени и средств на поиск хороших расклейщиков. Звонок в нашу компанию - и профессиональные расклейщики - в вашем распоряжении.
СКОРОСТЬ
Оперативно проведем акцию
Сама по себе рекламная кампания, связанная с расклейкой объявлений, требует минимум времени на подготовку и реализацию. Обратившись к нам для организации этой акции, вы можете расчитывать на более оперативную её реализацию, чем у наших конкурентов.
Наши преимущества
ВЫГОДА
Низкие цены на услуги
Невысокая цена - это одно из основных преимуществ того или иного вида рекламы. Стоимость расклейки листовок в нашей компании достаточно низкая. Все, что от вас потребуется - это заказать листовки и нанять наших расклейщиков.
ГАРАНТИИ
Опытные расклейщики
Безусловно, эффективность акции зависит от профессионализма и опыта расклейщиков. Поэтому не стоит жалеть времени и средств на поиск хороших расклейщиков. Звонок в нашу компанию - и профессиональные расклейщики - в вашем распоряжении.
СКОРОСТЬ
Оперативно проведем акцию
Сама по себе рекламная кампания, связанная с расклейкой объявлений, требует минимум времени на подготовку и реализацию. Обратившись к нам для организации этой акции, вы можете расчитывать на более оперативную её реализацию, чем у наших конкурентов.
Наши преимущества
ВЫГОДА
Низкие цены на услуги
Невысокая цена - это одно из основных преимуществ того или иного вида рекламы. Стоимость расклейки листовок в нашей компании достаточно низкая. Все, что от вас потребуется - это заказать листовки и нанять наших расклейщиков.
ГАРАНТИИ
Опытные расклейщики
Безусловно, эффективность акции зависит от профессионализма и опыта расклейщиков. Поэтому не стоит жалеть времени и средств на поиск хороших расклейщиков. Звонок в нашу компанию - и профессиональные расклейщики - в вашем распоряжении.
СКОРОСТЬ
Оперативно проведем акцию
Сама по себе рекламная кампания, связанная с расклейкой объявлений, требует минимум времени на подготовку и реализацию. Обратившись к нам для организации этой акции, вы можете расчитывать на более оперативную её реализацию, чем у наших конкурентов.
Адресная программа для расклейки объявлений на подъездах жилых домов
|Район
|Локация
|Тираж
|Калининский
|3560 шт.
|Участок № 48 (ул. Танковая)
|180 шт.
|Участок № 53 (м-н Менделеевский)
|250 шт.
|Участок № 54 (от Сухого Лога до ул. Учительская)
|500 шт.
|Участок № 55 (от ул. Новая заря до ул. Бардина)
|400 шт.
|Участок № 57 (ж/м Юбилейный)
|400 шт.
|Участок № 58 (м-н Снегири)
|270 шт.
|Участок № 59 (м-н Родники)
|620 шт.
|Участок № 60 (м-н Северный)
|100 шт.
|Участок № 61 (п. Гвардейский)
|330 шт.
|Участок № 62 (м-н Пашино)
|130 шт.
|Участок № 63 (м-н Пашино)
|380 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Заельцовский
|2890 шт.
|Участок № 44 (ж/м Кропоткинский, ж/м Плехановский)
|500 шт.
|Участок № 45 (м-н Линейный)
|600 шт.
|Участок № 46 (м-н Ботанический)
|800 шт.
|Участок № 47 (от ул.Залесского до р. 1-я Ельцовка)
|350 шт.
|Участок № 49 (от ул. Светлановская до ул.Залесского)
|100 шт.
|Участок № 50 (ул. Серебряные ключи)
|100 шт.
|Участок № 51 (от ул. Бардина до ул. Кузьмы Минина)
|100 шт.
|Участок № 56 (м-н Стрижи)
|340 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Железнодорожный
|1740 шт.
|Участок № 33 (м-н Прибрежный)
|110 шт.
|Участок № 36 (от пр. Димитрова до пр. Виктора Ващука)
|450 шт.
|Участок № 37 (м-н Тихий центр)
|680 шт.
|Участок № 38 (ж/м Челюскинский)
|500 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Центральный
|2640
|Участок № 34 (м-н Депутатский)
|400 шт.
|Участок № 35 (ул. Серебренниковская)
|380 шт.
|Участок № 37 (м-н Тихий центр)
|680 шт.
|Участок № 39 (от ул. Писарева до ул. Трудовой)
|340 шт.
|Участок № 42 (м-н Фрунзенский, м-н Ипподромский)
|500 шт.
|Участок № 43 (от ул. Писарева до ул. Фрунзе)
|340 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Дзержинский
|2100 шт.
|Участок № 29 (м-н Золотая нива)
|150 шт.
|Участок № 32 (м-н Золотая нива)
|450 шт.
|Участок № 40 (от ул. Красина до ул. Ползунова)
|500 шт.
|Участок № 41 (м-н Фрунзенский, м-н Берёзовая роща)
|350 шт.
|Участок № 52 (м-н Авиастроителей)
|650 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Октябрьский
|3680 шт.
|Участок № 22 (ж/м Энергостроителей)
|500 шт.
|Участок № 23 (ул. Большевитская)
|380 шт.
|Участок № 24 (ж/м Плющихинский)
|670 шт.
|Участок № 26 (ж/м Шевченковский)
|300 шт.
|Участок № 27 (м-н Никитинский)
|250 шт.
|Участок № 28 (ж/м Восход)
|630 шт.
|Участок № 30 (ж/к Знаменский)
|250 шт.
|Участок № 31 (м-н Золотая нива)
|700 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Ленинский
|5270 шт.
|Участок № 6 (ж/м Станиславский)
|300 шт.
|Участок № 7 (ж/м Юго-западный)
|360 шт.
|Участок № 8 (м-н Западный, Чистая слобода)
|350 шт.
|Участок № 9 (м-н Западный)
|450 шт.
|Участок № 10 (ж/м Троллейный)
|500 шт.
|Участок № 11 (от ул. Плахотного до ул. Вертковская)
|750 шт.
|Участок № 12 (от ул. Ватутина до ул. Немировича-Данченко)
|400 шт.
|Участок № 13 (м-н Сад Кирова)
|400 шт.
|Участок № 14 (от пл. Станиславского до ул. Тульская)
|600 шт.
|Участок № 15 (от ул. Блюхера до ул. Ватутина)
|510 шт.
|Участок № 16 (ж/м Горский)
|650 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Кировский
|3120 шт.
|Участок № 3 (ж/м Затулинский)
|1150 шт.
|Участок № 4 (м-н Бугринская роща, м-н Гэсстроевский, ж/м Северо-Чемской)
|570 шт.
|Участок № 5 (от Беловежский м-н до ул. Мира)
|400 шт.
|Участок № 12 (р-н от ул. Ватутина до ул. Немировича-Данченко)
|400 шт.
|Участок № 14 (от пл. Станиславского до ул. Тульская)
|600 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Первомайский
|1300 шт.
|Участок № 20 (м-н Южный)
|300 шт.
|Участок № 21 (м-н Весенний)
|1000 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Советский
|2240 шт.
|Участок № 1 (м-н ОбьГЭС)
|560 шт.
|Участок № 17 (м-н Верхняя зона Академгородка)
|600 шт.
|Участок № 18 (м-н Шлюз)
|300 шт.
|Участок № 19 (м-н Нижняя зона Академгородка)
|780 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Новосибирский район
|500 шт.
|Участок № 2 (пос. Краснообск)
|500 шт.
29040 шт.
Порядок работы
Вы оставляете заявку на сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или звоните по телефону.
Мы рассчитываем стоимость услуги, исходя из ваших предпочтений.
Согласовываем условия и заключаем официальное соглашение.
Проводим акцию и составляем отчеты;
Вы получаете результаты в виде новых клиентов.
Порядок работы
Вы оставляете заявку на сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или звоните по телефону.
Мы рассчитываем стоимость услуги, исходя из ваших предпочтений.
Согласовываем условия и заключаем официальное соглашение.
Проводим акцию и составляем отчеты;
Вы получаете результаты в виде новых клиентов.
Порядок работы
Вы оставляете заявку на сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или звоните по телефону.
Мы рассчитываем стоимость услуги, исходя из ваших предпочтений.
Согласовываем условия и заключаем официальное соглашение.
Проводим акцию и составляем отчеты; Вы получаете результаты в виде новых клиентов.
О наших услугах
Объявления – лучший и самый доступный способ завладеть вниманием клиентов
Реклама при помощи расклейки объявлений – одна из наименее дорогих, но эффективных. Она используется для продажи товара, услуги или продвижения новой торговой марки.
Преимущества
Основным преимуществом расклейки объявлений в Новосибирске является её быстрая организация. Наша компания берёт на себя все заботы о подборе персонала, а также выборе участков расклейки, если клиент затрудняется с указанием мест размещения рекламы.
Одним из больших плюсов расклейки объявлений, плакатов и афиш является низкая стоиморсти изготовления данных видов печатной продукции. Эффективность такого вида рекламы достаточно высока, а затраты – минимальные, что обусловлено небольшим количеством работников и минимальным набором инструментов.При расклейке объявлений охватывается значительно большее количество потенциальных клиентов по сравнению, к примеру, с той же раздачей листовок.
Кому необходима расклейка объявлений
Данный вид рекламы может быть оптимальным для таких сфер деятельности как: вакансии и набор персонала; продажа и покупка жилья, техники; услуги банков, микрокредитных организаций; ремонт техники, оборудования; проведение репетиторских занятий.
Методика расклейки
Расклейка объявлений только на первый взгляд кажется достаточно лёгкой задачей. Этот наиболее простой и доступный способ рекламы будет работать эффективно только при профессиональном подходе. Общие рекомендации по поклейке объявлений заключаются в 7 пунктах, которыми руководствуются наши работники: выбираем нужное место; подбираем универсальный клей; клеим объявление на уровне глаз; правильно подбираем снаряжение; клеим рекламу в нужное время; уважаем «чужие» объявления; вежливы со всеми.
Самый важный вопрос: где клеить?
Самыми оптимальными точками для расклейки объявлений являются места большого скопления людей. Поэтому расклейка объявлений в Новосибирске может выполняться:
на остановках;
на приподъездных доках объявлений;
на специальных рекламных досках, расположенных вдоль тротуаров.
Такой вид рекламы дает хорошие результаты без особых усилий и вложений. Выбор места необходимо осуществлять с учётом целевой аудитории. К примеру, если вы занимаетесь репетиторством, нет необходимости расклеивать объявления на другом конце города. Для автомобилистов – идеально расположить рекламу в районе заправки или вдоль дороги.
Команда наших профессионалов создадут все условия для вашей эффективной рекламы, а расклейка объявлений быстро принесет свои плоды в виде развития вашего бизнеса.
Хотите повысить продажи и увеличить прибыль?
Заполните форму и бесплатно получите коммерческое
предложение по привлечению новых клиентов.
Хотите повысить продажи и увеличить прибыль?
Заполните форму и бесплатно получите коммерческое
предложение по привлечению новых клиентов.