Объявления – лучший и самый доступный способ завладеть вниманием клиентов

Реклама при помощи расклейки объявлений – одна из наименее дорогих, но эффективных. Она используется для продажи товара, услуги или продвижения новой торговой марки.

Преимущества

Основным преимуществом расклейки объявлений в Новосибирске является её быстрая организация. Наша компания берёт на себя все заботы о подборе персонала, а также выборе участков расклейки, если клиент затрудняется с указанием мест размещения рекламы.

Одним из больших плюсов расклейки объявлений, плакатов и афиш является низкая стоиморсти изготовления данных видов печатной продукции. Эффективность такого вида рекламы достаточно высока, а затраты – минимальные, что обусловлено небольшим количеством работников и минимальным набором инструментов.При расклейке объявлений охватывается значительно большее количество потенциальных клиентов по сравнению, к примеру, с той же раздачей листовок.

Кому необходима расклейка объявлений

Данный вид рекламы может быть оптимальным для таких сфер деятельности как: вакансии и набор персонала; продажа и покупка жилья, техники; услуги банков, микрокредитных организаций; ремонт техники, оборудования; проведение репетиторских занятий.

Методика расклейки

Расклейка объявлений только на первый взгляд кажется достаточно лёгкой задачей. Этот наиболее простой и доступный способ рекламы будет работать эффективно только при профессиональном подходе. Общие рекомендации по поклейке объявлений заключаются в 7 пунктах, которыми руководствуются наши работники: выбираем нужное место; подбираем универсальный клей; клеим объявление на уровне глаз; правильно подбираем снаряжение; клеим рекламу в нужное время; уважаем «чужие» объявления; вежливы со всеми.

Самый важный вопрос: где клеить?

Самыми оптимальными точками для расклейки объявлений являются места большого скопления людей. Поэтому расклейка объявлений в Новосибирске может выполняться:

на остановках;

на приподъездных доках объявлений;

на специальных рекламных досках, расположенных вдоль тротуаров.

Такой вид рекламы дает хорошие результаты без особых усилий и вложений. Выбор места необходимо осуществлять с учётом целевой аудитории. К примеру, если вы занимаетесь репетиторством, нет необходимости расклеивать объявления на другом конце города. Для автомобилистов – идеально расположить рекламу в районе заправки или вдоль дороги.

Команда наших профессионалов создадут все условия для вашей эффективной рекламы, а расклейка объявлений быстро принесет свои плоды в виде развития вашего бизнеса.