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Расклейка

объявлений

Для информирования о своих услугах достаточно разместить объявление. А для получения заинтересованной реакции целевой аудитории объявление нужно грамотно составить, красиво напечатать и расклеить там, где оно будет работать.

Расклейка 

объявлений

Для информирования о своих услугах достаточно разместить объявление. А для получения заинтересованной реакции целевой аудитории объявление нужно грамотно составить, красиво напечатать и расклеить там, где оно будет работать.
Image

Расклейка

объявлений

Для информирования о своих услугах достаточно разместить объявление. А для получения заинтересованной реакции целевой аудитории объявление нужно грамотно составить, красиво напечатать, размножить и расклеить там, где оно будет работать.

О наших услугах

Объявления – лучший и самый доступный способ завладеть вниманием клиентов
Реклама при помощи расклейки объявлений – одна из наименее дорогих, но эффективных. Она используется для продажи товара, услуги или продвижения новой торговой марки.
Преимущества
Основным преимуществом расклейки объявлений в Новосибирске является её быстрая организация. Наша компания берёт на себя все заботы о подборе персонала, а также выборе участков расклейки, если клиент затрудняется с указанием мест размещения рекламы.
Одним из больших плюсов расклейки объявлений, плакатов и афиш является низкая стоиморсти изготовления данных видов печатной продукции. Эффективность такого вида рекламы достаточно высока, а затраты – минимальные, что обусловлено небольшим количеством работников и минимальным набором инструментов.При расклейке объявлений охватывается значительно большее количество потенциальных клиентов по сравнению, к примеру, с той же раздачей листовок.
Кому необходима расклейка объявлений
Данный вид рекламы может быть оптимальным для таких сфер деятельности как: вакансии и набор персонала; продажа и покупка жилья, техники; услуги банков, микрокредитных организаций; ремонт техники, оборудования; проведение репетиторских занятий.
Методика расклейки
Расклейка объявлений только на первый взгляд кажется достаточно лёгкой задачей. Этот наиболее простой и доступный способ рекламы будет работать эффективно только при профессиональном подходе. Общие рекомендации по поклейке объявлений заключаются в 7 пунктах, которыми руководствуются наши работники: выбираем нужное место; подбираем универсальный клей; клеим объявление на уровне глаз; правильно подбираем снаряжение; клеим рекламу в нужное время; уважаем «чужие» объявления; вежливы со всеми.
Самый важный вопрос: где клеить?
Самыми оптимальными точками для расклейки объявлений являются места большого скопления людей. Поэтому расклейка объявлений в Новосибирске может выполняться:
на остановках;
на приподъездных доках объявлений;
на специальных рекламных досках, расположенных вдоль тротуаров.
Такой вид рекламы дает хорошие результаты без особых усилий и вложений. Выбор места необходимо осуществлять с учётом целевой аудитории. К примеру, если вы занимаетесь репетиторством, нет необходимости расклеивать объявления на другом конце города. Для автомобилистов – идеально расположить рекламу в районе заправки или вдоль дороги.
Команда наших профессионалов создадут все условия для вашей эффективной рекламы, а расклейка объявлений быстро принесет свои плоды в виде развития вашего бизнеса. 010

О наших услугах

Объявления – лучший и самый доступный способ завладеть вниманием клиентов
Реклама при помощи расклейки объявлений – одна из наименее дорогих, но эффективных. Она используется для продажи товара, услуги или продвижения новой торговой марки.
Преимущества
Основным преимуществом расклейки объявлений в Новосибирске является её быстрая организация. Наша компания берёт на себя все заботы о подборе персонала, а также выборе участков расклейки, если клиент затрудняется с указанием мест размещения рекламы.
Одним из больших плюсов расклейки объявлений, плакатов и афиш является низкая стоиморсти изготовления данных видов печатной продукции. Эффективность такого вида рекламы достаточно высока, а затраты – минимальные, что обусловлено небольшим количеством работников и минимальным набором инструментов.При расклейке объявлений охватывается значительно большее количество потенциальных клиентов по сравнению, к примеру, с той же раздачей листовок.
Кому необходима расклейка объявлений
Данный вид рекламы может быть оптимальным для таких сфер деятельности как: вакансии и набор персонала; продажа и покупка жилья, техники; услуги банков, микрокредитных организаций; ремонт техники, оборудования; проведение репетиторских занятий.
Методика расклейки
Расклейка объявлений только на первый взгляд кажется достаточно лёгкой задачей. Этот наиболее простой и доступный способ рекламы будет работать эффективно только при профессиональном подходе. Общие рекомендации по поклейке объявлений заключаются в 7 пунктах, которыми руководствуются наши работники: выбираем нужное место; подбираем универсальный клей; клеим объявление на уровне глаз; правильно подбираем снаряжение; клеим рекламу в нужное время; уважаем «чужие» объявления; вежливы со всеми.
Самый важный вопрос: где клеить?
Самыми оптимальными точками для расклейки объявлений являются места большого скопления людей. Поэтому расклейка объявлений в Новосибирске может выполняться:
на остановках;
на приподъездных доках объявлений;
на специальных рекламных досках, расположенных вдоль тротуаров.
Такой вид рекламы дает хорошие результаты без особых усилий и вложений. Выбор места необходимо осуществлять с учётом целевой аудитории. К примеру, если вы занимаетесь репетиторством, нет необходимости расклеивать объявления на другом конце города. Для автомобилистов – идеально расположить рекламу в районе заправки или вдоль дороги.
Команда наших профессионалов создадут все условия для вашей эффективной рекламы, а расклейка объявлений быстро принесет свои плоды в виде развития вашего бизнеса.

010

Основные места расклейки

Объекты, пересекающиеся с большими людскими 

потоками - остановки, фонарные столбы,

информационные стенды и т.д.

Объекты, соседствующие  с людским трафиком

средней интенсивности - доски объявлений

у подъездов жилых домов, в частном секторе и т.д.

Места с автопотоком - точки расклейки, которые

находятся в поле видимости водителей

проезжающих мимо автомобилей.

Основные места расклейки

Объекты, пересекающиеся с большими людскими потоками - остановки, фонарные столбы, информационные стенды и т.д.

Объекты, соседствующие  с людским трафиком средней интенсивности - доски объявлений у подъездов жилых домов, в частном секторе и т.д.

Места с автопотоком - точки расклейки, которые находятся в поле видимости водителей проезжающих мимо автомобилей.

Основные места расклейки

Объекты, пересекающиеся с большими людскими 

потоками - остановки, фонарные столбы,

информационные стенды и т.д.

Объекты, соседствующие  с людским трафиком

средней интенсивности - доски объявлений

у подъездов жилых домов, в частном секторе и т.д.

Места с автопотоком - точки расклейки, которые

находятся в поле видимости водителей

проезжающих мимо автомобилей.

Стоимость расклейки объявлений

Форматы листовок (минимальная партия - 500 шт.)

А4 210х297 мм от 2,00 руб./шт. узнать подробнее
А5 148х210 мм от 1,90 руб./шт. узнать подробнее
 А6 148х105 мм   от 1,90 руб./шт. узнать подробнее
 А7 105х74 мм   от 1,90 руб./шт. узнать подробнее 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Стоимость расклейки объявлений

Форматы листовок (минимальная партия - 500 шт.)

А4 210х297 мм от 2,00 руб./шт. узнать подробнее
А5 148х210 мм от 1,90 руб./шт. узнать подробнее
 А6 148х105 мм   от 1,90 руб./шт. узнать подробнее
 А7 105х74 мм   от 1,90 руб./шт. узнать подробнее 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Стоимость печати черно-белых объявлений на ризографе

Форматы листовок (минимальная партия - 500 шт.)

А4 210х297 мм от 1,70 руб./шт. узнать подробнее
А5 148х210 мм от 1,10 руб./шт. узнать подробнее
 А6 148х105 мм   от 0,70 руб./шт. узнать подробнее
 А7 105х74 мм   от 0,70 руб./шт. узнать подробнее 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Стоимость печати черно-белых объявлений на ризографе

Форматы листовок (минимальная партия - 500 шт.)

А4 210х297 мм от 1,70 руб./шт. узнать подробнее
А5 148х210 мм от 1,10 руб./шт. узнать подробнее
 А6 148х105 мм   от 0,70 руб./шт. узнать подробнее
 А7 105х74 мм   от 0,70 руб./шт. узнать подробнее 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Наши преимущества

ВЫГОДА

Низкие цены на услуги

Невысокая цена - это одно из основных преимуществ того или иного вида рекламы. Стоимость расклейки листовок в нашей компании достаточно низкая. Все, что от вас потребуется - это заказать листовки и нанять наших расклейщиков.

ГАРАНТИИ

Опытные расклейщики

Безусловно, эффективность акции зависит от профессионализма и опыта расклейщиков. Поэтому не стоит жалеть времени и средств на поиск хороших расклейщиков. Звонок в нашу компанию - и профессиональные расклейщики - в вашем распоряжении.

СКОРОСТЬ

Оперативно проведем акцию

Сама по себе рекламная кампания, связанная с расклейкой объявлений, требует минимум времени на подготовку и реализацию. Обратившись к нам для организации этой акции, вы можете расчитывать на более оперативную её реализацию, чем у наших конкурентов.

Наши преимущества

ВЫГОДА

Низкие цены на услуги

Невысокая цена - это одно из основных преимуществ того или иного вида рекламы. Стоимость расклейки листовок в нашей компании достаточно низкая. Все, что от вас потребуется - это заказать листовки и нанять наших расклейщиков.

ГАРАНТИИ

Опытные расклейщики

Безусловно, эффективность акции зависит от профессионализма и опыта расклейщиков. Поэтому не стоит жалеть времени и средств на поиск хороших расклейщиков. Звонок в нашу компанию - и профессиональные расклейщики - в вашем распоряжении.

СКОРОСТЬ

Оперативно проведем акцию

Сама по себе рекламная кампания, связанная с расклейкой объявлений, требует минимум времени на подготовку и реализацию. Обратившись к нам для организации этой акции, вы можете расчитывать на более оперативную её реализацию, чем у наших конкурентов.

Наши преимущества

ВЫГОДА

Низкие цены на услуги

Невысокая цена - это одно из основных преимуществ того или иного вида рекламы. Стоимость расклейки листовок в нашей компании достаточно низкая. Все, что от вас потребуется - это заказать листовки и нанять наших расклейщиков.

ГАРАНТИИ

Опытные расклейщики

Безусловно, эффективность акции зависит от профессионализма и опыта расклейщиков. Поэтому не стоит жалеть времени и средств на поиск хороших расклейщиков. Звонок в нашу компанию - и профессиональные расклейщики - в вашем распоряжении.

СКОРОСТЬ

Оперативно проведем акцию

Сама по себе рекламная кампания, связанная с расклейкой объявлений, требует минимум времени на подготовку и реализацию. Обратившись к нам для организации этой акции, вы можете расчитывать на более оперативную её реализацию, чем у наших конкурентов.

Адресная программа для расклейки объявлений на подъездах жилых домов

Калининский район
 Район   Локация   Тираж
Калининский   3560 шт.
  Участок № 48 (ул. Танковая) 180 шт.
  Участок № 53 (м-н Менделеевский)  250 шт.
  Участок № 54 (от Сухого Лога до ул. Учительская) 500 шт.
  Участок № 55 (от ул. Новая заря до ул. Бардина) 400 шт.
  Участок № 57 (ж/м Юбилейный) 400 шт.
  Участок № 58 (м-н Снегири) 270 шт.
  Участок № 59 (м-н Родники) 620 шт.
  Участок № 60 (м-н Северный) 100 шт.
  Участок № 61 (п. Гвардейский)   330 шт. 
   Участок № 62 (м-н Пашино) 130 шт. 
   Участок № 63 (м-н Пашино) 380 шт.

 

Порядок работы

Вы оставляете заявку на сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или звоните по телефону.

Мы рассчитываем стоимость услуги, исходя из ваших предпочтений.

Согласовываем условия и заключаем официальное соглашение.

Проводим акцию и составляем отчеты;
Вы получаете результаты в виде новых клиентов.

Порядок работы

Вы оставляете заявку на сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или звоните по телефону.

Мы рассчитываем стоимость услуги, исходя из ваших предпочтений.

Согласовываем условия и заключаем официальное соглашение.

Проводим акцию и составляем отчеты;
Вы получаете результаты в виде новых клиентов.

Порядок работы

Вы оставляете заявку на сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или звоните по телефону.

Мы рассчитываем стоимость услуги, исходя из ваших предпочтений.

Согласовываем условия и заключаем официальное соглашение.

Проводим акцию и составляем отчеты; Вы получаете результаты в виде новых клиентов.

О наших услугах

Объявления – лучший и самый доступный способ завладеть вниманием клиентов
Реклама при помощи расклейки объявлений – одна из наименее дорогих, но эффективных. Она используется для продажи товара, услуги или продвижения новой торговой марки.
Преимущества
Основным преимуществом расклейки объявлений в Новосибирске является её быстрая организация. Наша компания берёт на себя все заботы о подборе персонала, а также выборе участков расклейки, если клиент затрудняется с указанием мест размещения рекламы.
Одним из больших плюсов расклейки объявлений, плакатов и афиш является низкая стоиморсти изготовления данных видов печатной продукции. Эффективность такого вида рекламы достаточно высока, а затраты – минимальные, что обусловлено небольшим количеством работников и минимальным набором инструментов.При расклейке объявлений охватывается значительно большее количество потенциальных клиентов по сравнению, к примеру, с той же раздачей листовок.
Кому необходима расклейка объявлений
Данный вид рекламы может быть оптимальным для таких сфер деятельности как: вакансии и набор персонала; продажа и покупка жилья, техники; услуги банков, микрокредитных организаций; ремонт техники, оборудования; проведение репетиторских занятий.
Методика расклейки
Расклейка объявлений только на первый взгляд кажется достаточно лёгкой задачей. Этот наиболее простой и доступный способ рекламы будет работать эффективно только при профессиональном подходе. Общие рекомендации по поклейке объявлений заключаются в 7 пунктах, которыми руководствуются наши работники: выбираем нужное место; подбираем универсальный клей; клеим объявление на уровне глаз; правильно подбираем снаряжение; клеим рекламу в нужное время; уважаем «чужие» объявления; вежливы со всеми.
Самый важный вопрос: где клеить?
Самыми оптимальными точками для расклейки объявлений являются места большого скопления людей. Поэтому расклейка объявлений в Новосибирске может выполняться:
на остановках;
на приподъездных доках объявлений;
на специальных рекламных досках, расположенных вдоль тротуаров.
Такой вид рекламы дает хорошие результаты без особых усилий и вложений. Выбор места необходимо осуществлять с учётом целевой аудитории. К примеру, если вы занимаетесь репетиторством, нет необходимости расклеивать объявления на другом конце города. Для автомобилистов – идеально расположить рекламу в районе заправки или вдоль дороги.
Команда наших профессионалов создадут все условия для вашей эффективной рекламы, а расклейка объявлений быстро принесет свои плоды в виде развития вашего бизнеса.

Хотите повысить продажи и увеличить прибыль? 

 

Заполните форму и бесплатно получите коммерческое

предложение по привлечению новых клиентов. 

 

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 

Наши специалисты подберут оптимальный формат сотрудничества.

 

Хотите повысить продажи и увеличить прибыль? 

 

Заполните форму и бесплатно получите коммерческое

предложение по привлечению новых клиентов. 

 

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 

Наши специалисты подберут оптимальный формат сотрудничества.

 

 ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Наши специалисты подберут оптимальный формат сотрудничества.

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