Типография
Типография
Типография
Предлагаем изготовление в нашей типографии листовок, календарей, визиток, блокнотов, самокопирующихся бланков, брошюр, каталогов, другой полиграфической продукции.
Основные типы печати
Полиграфические услуги
Наша компания предоставляет весь цикл полиграфических услуг, начиная с выбора стилевого решения и разработки соответствующего дизайна, заканчивая изготовлением печатной продукции высокого качества. Помимо стандартных задач мы готовы выполнить индивидуальные заказы, используя собственный творческий потенциал и профессиональные возможности современного оборудования.
В перечень наших услуг входят не только все виды рекламной печати, но и послепечатная обработка изготавливаемой продукции: ламинирование (матовое или глянцевое), тиснение, обработка УФ-лаком, лазерная резка и др. У нас можно заказать срочную цифровую печать для малых тиражей и офсетную для больших. Мы работаем с разными материалами, включая бумагу, картон, ткань, пластик и многое другое.
Полиграфия делает рекламу яркой, многоцветной, привлекательной и запоминающейся. Именно такая реклама сегодня лучше воспринимается и помогает в продвижении бизнеса, в повышении его конкурентоспособности. Многообразие полиграфических изделий позволяет компаниям рекламировать свои товары и услуги разными способами, обычно используя весь спектр возможностей: буклеты, брошюры, визитки, календари и т.п. Типография агентства А-МЕДИА предлагает свои услуги компаниям Новосибирска и НСО в изготовлении всевозможной полиграфической продукции с использованием новейших технологий и современного оборудования.При изготовлении буклетов и брошюр, содержащих полную или краткую информацию о товарах, услугах и предложениях, мы предлагаем различные варианты – от бюджетной монохромной печати на офсетной бумаге до продукции премиум-класса с применением высококачественной фактурной бумаги и сложных технологий тиснения фольгой, фигурной высечки, УФ-лакирования со спецэффектами и т.п. Наши дизайнеры и верстальщики готовы предложить подходящие варианты для решения тех или иных задач.
Помимо буклетов и брошюр у нас можно заказать визитки – этот необходимый атрибут представления и делового общения. В типографии A-MEDIA можно ознакомиться с шаблонами визиток из каталога или заказать индивидуальный дизайн – мы изготовим любой тираж быстро и качественно.
Кроме того, наша компания занимается печатью фирменных и прочих бланков различного назначения, как стандартного образца, так и по специальным макетам. Заметный сегмент полиграфической рекламной продукции составляют конверты, открытки, блокноты, календари и фирменная упаковка. Мы размещаем логотип и другие графические атрибуты на этих бумажных носителях, делая акцент на соответствие единому корпоративному стилю компании, после чего они становятся средством краткосрочной или долгосрочной рекламы. Хорошую рекламную функцию выполняют листовки и флаеры, напечатанные цифровым или офсетным способом. При выборе индивидуального дизайна полиграфической продукции мы рекомендуем использовать полноцветную печать, демонстрирующую преимущества технологических и творческих разработок.
Полиграфические услуги
Наша компания предоставляет весь цикл полиграфических услуг, начиная с выбора стилевого решения и разработки соответствующего дизайна, заканчивая изготовлением печатной продукции высокого качества. Помимо стандартных задач мы готовы выполнить индивидуальные заказы, используя собственный творческий потенциал и профессиональные возможности современного оборудования.
В перечень наших услуг входят не только все виды рекламной печати, но и послепечатная обработка изготавливаемой продукции: ламинирование (матовое или глянцевое), тиснение, обработка УФ-лаком, лазерная резка и др. У нас можно заказать срочную цифровую печать для малых тиражей и офсетную для больших. Мы работаем с разными материалами, включая бумагу, картон, ткань, пластик и многое другое.
Полиграфия делает рекламу яркой, многоцветной, привлекательной и запоминающейся. Именно такая реклама сегодня лучше воспринимается и помогает в продвижении бизнеса, в повышении его конкурентоспособности. Многообразие полиграфических изделий позволяет компаниям рекламировать свои товары и услуги разными способами, обычно используя весь спектр возможностей: буклеты, брошюры, визитки, календари и т.п. Типография агентства А-МЕДИА предлагает свои услуги компаниям Новосибирска и НСО в изготовлении всевозможной полиграфической продукции с использованием новейших технологий и современного оборудования.При изготовлении буклетов и брошюр, содержащих полную или краткую информацию о товарах, услугах и предложениях, мы предлагаем различные варианты – от бюджетной монохромной печати на офсетной бумаге до продукции премиум-класса с применением высококачественной фактурной бумаги и сложных технологий тиснения фольгой, фигурной высечки, УФ-лакирования со спецэффектами и т.п. Наши дизайнеры и верстальщики готовы предложить подходящие варианты для решения тех или иных задач.
Помимо буклетов и брошюр у нас можно заказать визитки – этот необходимый атрибут представления и делового общения. В типографии A-MEDIA можно ознакомиться с шаблонами визиток из каталога или заказать индивидуальный дизайн – мы изготовим любой тираж быстро и качественно.
Кроме того, наша компания занимается печатью фирменных и прочих бланков различного назначения, как стандартного образца, так и по специальным макетам. Заметный сегмент полиграфической рекламной продукции составляют конверты, открытки, блокноты, календари и фирменная упаковка. Мы размещаем логотип и другие графические атрибуты на этих бумажных носителях, делая акцент на соответствие единому корпоративному стилю компании, после чего они становятся средством краткосрочной или долгосрочной рекламы. Хорошую рекламную функцию выполняют листовки и флаеры, напечатанные цифровым или офсетным способом. При выборе индивидуального дизайна полиграфической продукции мы рекомендуем использовать полноцветную печать, демонстрирующую преимущества технологических и творческих разработок.
Образцы нашей продукции
Образцы нашей продукции
Образцы нашей продукции
Почему нас выбирают?
Привлекательная ценовая политика
Собственное полиграфическое производство – гарантия невысоких цен и значительных скидок постоянным клиентам и крупным заказчикам.
Соответствие мировым трендам
Отслеживаем интересные новаторские идеи в современной полиграфии и стараемся по возможности внедрять их в собственной типографии.
Оперативное обслуживание
Мы работаем быстро и профессионально, начиная с оформления и обработки заказа в течение 15 минут, заканчивая своевременной доставкой.
Хорошая техническая оснащенность
Современное оборудование нашей типографии позволяет изготавливать полиграфическую продукцию действительно высокого качества.