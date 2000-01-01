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Типография

Возможности современной типографии настолько велики и разнообразны, что ей можно доверить выполнение любых услуг: от простой книжной печати до изготовления всей палитры полиграфической рекламной продукции – яркой, наглядной и выразительной.

Типография

Возможности современной типографии настолько велики и разнообразны, что ей можно доверить выполнение любых услуг: от простой книжной печати до изготовления всей палитры полиграфической рекламной продукции – яркой, наглядной и выразительной.
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Типография

Возможности современной типографии настолько велики и разнообразны, что ей можно доверить выполнение любых услуг: от простой книжной печати до изготовления всей палитры полиграфической рекламной продукции – яркой, наглядной и выразительной.
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Предлагаем изготовление в нашей типографии листовок, календарей, визиток, блокнотов, самокопирующихся бланков, брошюр, каталогов, другой полиграфической продукции.

Основные типы печати

Основные типы печати

Цифровая печать (вид плоской печати)

Цифровая печать (вид плоской печати)

Полиграфические услуги

Наша компания предоставляет весь цикл полиграфических услуг, начиная с выбора стилевого решения и разработки соответствующего дизайна, заканчивая изготовлением печатной продукции высокого качества. Помимо стандартных задач мы готовы выполнить индивидуальные заказы, используя собственный творческий потенциал и профессиональные возможности современного оборудования.
В перечень наших услуг входят не только все виды рекламной печати, но и послепечатная обработка изготавливаемой продукции: ламинирование (матовое или глянцевое), тиснение, обработка УФ-лаком, лазерная резка и др. У нас можно заказать срочную цифровую печать для малых тиражей и офсетную для больших. Мы работаем с разными материалами, включая бумагу, картон, ткань, пластик и многое другое.
Полиграфия делает рекламу яркой, многоцветной, привлекательной и запоминающейся. Именно такая реклама сегодня лучше воспринимается и помогает в продвижении бизнеса, в повышении его конкурентоспособности. Многообразие полиграфических изделий позволяет компаниям рекламировать свои товары и услуги разными способами, обычно используя весь спектр возможностей: буклеты, брошюры, визитки, календари и т.п. Типография агентства А-МЕДИА предлагает свои услуги компаниям Новосибирска и НСО в изготовлении всевозможной полиграфической продукции с использованием новейших технологий и современного оборудования.При изготовлении буклетов и брошюр, содержащих полную или краткую информацию о товарах, услугах и предложениях, мы предлагаем различные варианты – от бюджетной монохромной печати на офсетной бумаге до продукции премиум-класса с применением высококачественной фактурной бумаги и сложных технологий тиснения фольгой, фигурной высечки, УФ-лакирования со спецэффектами и т.п. Наши дизайнеры и верстальщики готовы предложить подходящие варианты для решения тех или иных задач.
Помимо буклетов и брошюр у нас можно заказать визитки – этот необходимый атрибут представления и делового общения. В типографии A-MEDIA можно ознакомиться с шаблонами визиток из каталога или заказать индивидуальный дизайн – мы изготовим любой тираж быстро и качественно.
Кроме того, наша компания занимается печатью фирменных и прочих бланков различного назначения, как стандартного образца, так и по специальным макетам. Заметный сегмент полиграфической рекламной продукции составляют конверты, открытки, блокноты, календари и фирменная упаковка. Мы размещаем логотип и другие графические атрибуты на этих бумажных носителях, делая акцент на соответствие единому корпоративному стилю компании, после чего они становятся средством краткосрочной или долгосрочной рекламы. Хорошую рекламную функцию выполняют листовки и флаеры, напечатанные цифровым или офсетным способом. При выборе индивидуального дизайна полиграфической продукции мы рекомендуем использовать полноцветную печать, демонстрирующую преимущества технологических и творческих разработок.

Полиграфические услуги

Наша компания предоставляет весь цикл полиграфических услуг, начиная с выбора стилевого решения и разработки соответствующего дизайна, заканчивая изготовлением печатной продукции высокого качества. Помимо стандартных задач мы готовы выполнить индивидуальные заказы, используя собственный творческий потенциал и профессиональные возможности современного оборудования.
В перечень наших услуг входят не только все виды рекламной печати, но и послепечатная обработка изготавливаемой продукции: ламинирование (матовое или глянцевое), тиснение, обработка УФ-лаком, лазерная резка и др. У нас можно заказать срочную цифровую печать для малых тиражей и офсетную для больших. Мы работаем с разными материалами, включая бумагу, картон, ткань, пластик и многое другое.
Полиграфия делает рекламу яркой, многоцветной, привлекательной и запоминающейся. Именно такая реклама сегодня лучше воспринимается и помогает в продвижении бизнеса, в повышении его конкурентоспособности. Многообразие полиграфических изделий позволяет компаниям рекламировать свои товары и услуги разными способами, обычно используя весь спектр возможностей: буклеты, брошюры, визитки, календари и т.п. Типография агентства А-МЕДИА предлагает свои услуги компаниям Новосибирска и НСО в изготовлении всевозможной полиграфической продукции с использованием новейших технологий и современного оборудования.При изготовлении буклетов и брошюр, содержащих полную или краткую информацию о товарах, услугах и предложениях, мы предлагаем различные варианты – от бюджетной монохромной печати на офсетной бумаге до продукции премиум-класса с применением высококачественной фактурной бумаги и сложных технологий тиснения фольгой, фигурной высечки, УФ-лакирования со спецэффектами и т.п. Наши дизайнеры и верстальщики готовы предложить подходящие варианты для решения тех или иных задач.
Помимо буклетов и брошюр у нас можно заказать визитки – этот необходимый атрибут представления и делового общения. В типографии A-MEDIA можно ознакомиться с шаблонами визиток из каталога или заказать индивидуальный дизайн – мы изготовим любой тираж быстро и качественно.
Кроме того, наша компания занимается печатью фирменных и прочих бланков различного назначения, как стандартного образца, так и по специальным макетам. Заметный сегмент полиграфической рекламной продукции составляют конверты, открытки, блокноты, календари и фирменная упаковка. Мы размещаем логотип и другие графические атрибуты на этих бумажных носителях, делая акцент на соответствие единому корпоративному стилю компании, после чего они становятся средством краткосрочной или долгосрочной рекламы. Хорошую рекламную функцию выполняют листовки и флаеры, напечатанные цифровым или офсетным способом. При выборе индивидуального дизайна полиграфической продукции мы рекомендуем использовать полноцветную печать, демонстрирующую преимущества технологических и творческих разработок.

Образцы нашей продукции

Печать буклетов
Печать буклетов
При типографской печати буклетов следует учитывать их способы сложения – ведь буклет может выглядеть как сфальцованный лист бумаги, имеющий несколько сгибов и соответствующее количество фальцев. Для того, чтобы текст и изображения не выглядели перевернутыми «с ног на голову» при чтении и рассматривании буклета, в типографии сначала тщательно отрабатывается макет, а потом уже изделие запускается в печать. При заказе буклетов учитывается их размер, «конструкция», как правило, цифровой полноцветный тип печати, высокое качество и плотность бумаги. Буклеты используются в качестве выставочного, презентационного, раздаточного рекламного материала.
Печать бланков
Печать бланков
Любая работа, даже самая творческая, связана с бухгалтерией, отчетностью, финансами и прочими сферами, в которых вращаются бланки, создавая непрерывный документооборот. Стандартные, повсеместно используемые, или редкие, узкоспециализированные, которые необходимы, но их нигде не найдешь. Вот тут на помощь приходит типография, готовая печатать любые виды бланков – от рядовых служебных до представительских фирменных, на соответствующей бумаге, с соблюдением всех требуемых граф, пустых и заполненных полей, любой степени сложности, с указанием всей необходимой деловой атрибутики. Офсетная печать крупных тиражей бланков под предварительный заказ.
Печать визиток
Печать визиток
Визитная карточка является непременным помощником для личных и деловых знакомств, последующего общения и партнерства, соблюдения этикета, рекламирования собственной деятельности, представления компании или предприятия. Такое разнообразие функций отражается на типографской печати визиток: личных и корпоративных, цветных и черно-белых, ламинированных и тисненых, строгих и изысканных. В зависимости от цели визитки и ее тиража выбирается тип бумаги, вид печати и послепечатной обработки. Большинство визиток делается по типовым готовым шаблонам, а для изготовления персональных или эксклюзивных экземпляров требуется разработка индивидуального макета.
Печать блокнотов
Печать блокнотов
Блокноты могут быть самыми обычными и представлять собой стопку чистых листов, скрепленных вместе с мягкой обложкой, а могут повышать градус своего апгрейда до солидных ежедневников, оснащенных картами, справочной информацией, разграфленными и разлинованными страницами, соответствующими текущему году. Печать блокнотов, выполняемая в типографии, тоже отличается в зависимости от степени сложности изделия, его качества полиграфии, возложенных на него функциональных и рекламных функций. Качественно отпечатанные и эстетично оформленные блокноты с брендовой символикой презентабельно выглядят и идеально подходят для корпоративных подарков.
Печать календарей
Печать календарей
Календари необходимы всем – на работе и дома. Мы ориентируемся по ним в прошлом, настоящем и будущем времени, планируем даты, подводим итоги и ощущаем себя сопричастными календарному рабочему ритму. Форму календарей определяют возложенные на них задачи, а эстетическую и функциональную составляющие осуществляет типография, в которой их печатают. При изготовлении календарей создание макета играет не последнюю роль, так как форма изделия может быть действительно разной: от плакатной настенной до объемно-геометрической. Наша цель - печатать красивые, стильные и удобные календари, по которым приятно сверять свои планы, работать, отдыхать и отмечать праздники.
Печать каталогов
Печать каталогов
Чем полнее, подробнее и тщательнее сделан каталог, тем большую ценность он представляет как для производителя, так и для потребителей рекламируемых товаров и услуг. Именно поэтому к типографской печати каталогов предъявляются завышенные требования. Точная и безошибочная информация о каждом товаре, качественные фотографии или профессионально выполненные графические иллюстрации, удобная навигация – вот что отличает по-настоящему хороший каталог. Современное типографское оборудование позволяет печатать многостраничные цветные каталоги цифровым и офсетным способом – для компаний-производителей, интернет-магазинов, частных предпринимателей.

Образцы нашей продукции

Печать буклетов
Печать буклетов
При типографской печати буклетов следует учитывать их способы сложения – ведь буклет может выглядеть как сфальцованный лист бумаги, имеющий несколько сгибов и соответствующее количество фальцев. Для того, чтобы текст и изображения не выглядели перевернутыми «с ног на голову» при чтении и рассматривании буклета, в типографии сначала тщательно отрабатывается макет, а потом уже изделие запускается в печать. При заказе буклетов учитывается их размер, «конструкция», как правило, цифровой полноцветный тип печати, высокое качество и плотность бумаги. Буклеты используются в качестве выставочного, презентационного, раздаточного рекламного материала.
Печать бланков
Печать бланков
Любая работа, даже самая творческая, связана с бухгалтерией, отчетностью, финансами и прочими сферами, в которых вращаются бланки, создавая непрерывный документооборот. Стандартные, повсеместно используемые, или редкие, узкоспециализированные, которые необходимы, но их нигде не найдешь. Вот тут на помощь приходит типография, готовая печатать любые виды бланков – от рядовых служебных до представительских фирменных, на соответствующей бумаге, с соблюдением всех требуемых граф, пустых и заполненных полей, любой степени сложности, с указанием всей необходимой деловой атрибутики. Офсетная печать крупных тиражей бланков под предварительный заказ.
Печать визиток
Печать визиток
Визитная карточка является непременным помощником для личных и деловых знакомств, последующего общения и партнерства, соблюдения этикета, рекламирования собственной деятельности, представления компании или предприятия. Такое разнообразие функций отражается на типографской печати визиток: личных и корпоративных, цветных и черно-белых, ламинированных и тисненых, строгих и изысканных. В зависимости от цели визитки и ее тиража выбирается тип бумаги, вид печати и послепечатной обработки. Большинство визиток делается по типовым готовым шаблонам, а для изготовления персональных или эксклюзивных экземпляров требуется разработка индивидуального макета.
Печать блокнотов
Печать блокнотов
Блокноты могут быть самыми обычными и представлять собой стопку чистых листов, скрепленных вместе с мягкой обложкой, а могут повышать градус своего апгрейда до солидных ежедневников, оснащенных картами, справочной информацией, разграфленными и разлинованными страницами, соответствующими текущему году. Печать блокнотов, выполняемая в типографии, тоже отличается в зависимости от степени сложности изделия, его качества полиграфии, возложенных на него функциональных и рекламных функций. Качественно отпечатанные и эстетично оформленные блокноты с брендовой символикой презентабельно выглядят и идеально подходят для корпоративных подарков.
Печать календарей
Печать календарей
Календари необходимы всем – на работе и дома. Мы ориентируемся по ним в прошлом, настоящем и будущем времени, планируем даты, подводим итоги и ощущаем себя сопричастными календарному рабочему ритму. Форму календарей определяют возложенные на них задачи, а эстетическую и функциональную составляющие осуществляет типография, в которой их печатают. При изготовлении календарей создание макета играет не последнюю роль, так как форма изделия может быть действительно разной: от плакатной настенной до объемно-геометрической. Наша цель - печатать красивые, стильные и удобные календари, по которым приятно сверять свои планы, работать, отдыхать и отмечать праздники.
Печать каталогов
Печать каталогов
Чем полнее, подробнее и тщательнее сделан каталог, тем большую ценность он представляет как для производителя, так и для потребителей рекламируемых товаров и услуг. Именно поэтому к типографской печати каталогов предъявляются завышенные требования. Точная и безошибочная информация о каждом товаре, качественные фотографии или профессионально выполненные графические иллюстрации, удобная навигация – вот что отличает по-настоящему хороший каталог. Современное типографское оборудование позволяет печатать многостраничные цветные каталоги цифровым и офсетным способом – для компаний-производителей, интернет-магазинов, частных предпринимателей.

Образцы нашей продукции

Печать бланков
Печать бланков
Любая работа, даже самая творческая, связана с бухгалтерией, отчетностью, финансами и прочими сферами, в которых вращаются бланки, создавая непрерывный документооборот. Стандартные, повсеместно используемые, или редкие, узкоспециализированные, которые необходимы, но их нигде не найдешь. Вот тут на помощь приходит типография, готовая печатать любые виды бланков – от рядовых служебных до представительских фирменных, на соответствующей бумаге, с соблюдением всех требуемых граф, пустых и заполненных полей, любой степени сложности, с указанием всей необходимой деловой атрибутики. Офсетная печать крупных тиражей бланков под предварительный заказ.
Печать блокнотов
Печать блокнотов
Блокноты могут быть самыми обычными и представлять собой стопку чистых листов, скрепленных вместе с мягкой обложкой, а могут повышать градус своего апгрейда до солидных ежедневников, оснащенных картами, справочной информацией, разграфленными и разлинованными страницами, соответствующими текущему году. Печать блокнотов, выполняемая в типографии, тоже отличается в зависимости от степени сложности изделия, его качества полиграфии, возложенных на него функциональных и рекламных функций. Качественно отпечатанные и эстетично оформленные блокноты с брендовой символикой презентабельно выглядят и идеально подходят для корпоративных подарков.
Печать буклетов
Печать буклетов
При типографской печати буклетов следует учитывать их способы сложения – ведь буклет может выглядеть как сфальцованный лист бумаги, имеющий несколько сгибов и соответствующее количество фальцев. Для того, чтобы текст и изображения не выглядели перевернутыми «с ног на голову» при чтении и рассматривании буклета, в типографии сначала тщательно отрабатывается макет, а потом уже изделие запускается в печать. При заказе буклетов учитывается их размер, «конструкция», как правило, цифровой полноцветный тип печати, высокое качество и плотность бумаги. Буклеты используются в качестве выставочного, презентационного, раздаточного рекламного материала.
Печать календарей
Печать календарей
Календари необходимы всем – на работе и дома. Мы ориентируемся по ним в прошлом, настоящем и будущем времени, планируем даты, подводим итоги и ощущаем себя сопричастными календарному рабочему ритму. Форму календарей определяют возложенные на них задачи, а эстетическую и функциональную составляющие осуществляет типография, в которой их печатают. При изготовлении календарей создание макета играет не последнюю роль, так как форма изделия может быть действительно разной: от плакатной настенной до объемно-геометрической. Наша цель - печатать красивые, стильные и удобные календари, по которым приятно сверять свои планы, работать, отдыхать и отмечать праздники.
Печать каталогов
Печать каталогов
Чем полнее, подробнее и тщательнее сделан каталог, тем большую ценность он представляет как для производителя, так и для потребителей рекламируемых товаров и услуг. Именно поэтому к типографской печати каталогов предъявляются завышенные требования. Точная и безошибочная информация о каждом товаре, качественные фотографии или профессионально выполненные графические иллюстрации, удобная навигация – вот что отличает по-настоящему хороший каталог. Современное типографское оборудование позволяет печатать многостраничные цветные каталоги цифровым и офсетным способом – для компаний-производителей, интернет-магазинов, частных предпринимателей.
Печать визиток
Печать визиток
Визитная карточка является непременным помощником для личных и деловых знакомств, последующего общения и партнерства, соблюдения этикета, рекламирования собственной деятельности, представления компании или предприятия. Такое разнообразие функций отражается на типографской печати визиток: личных и корпоративных, цветных и черно-белых, ламинированных и тисненых, строгих и изысканных. В зависимости от цели визитки и ее тиража выбирается тип бумаги, вид печати и послепечатной обработки. Большинство визиток делается по типовым готовым шаблонам, а для изготовления персональных или эксклюзивных экземпляров требуется разработка индивидуального макета.

Почему нас выбирают?

Привлекательная ценовая политика

Привлекательная ценовая политика

Собственное полиграфическое производство – гарантия невысоких цен и значительных скидок постоянным клиентам и крупным заказчикам.

Соответствие мировым трендам

Соответствие мировым трендам

Отслеживаем интересные новаторские идеи в современной полиграфии и стараемся по возможности внедрять их в собственной типографии.

Оперативное обслуживание

Оперативное обслуживание

Мы работаем быстро и профессионально, начиная с оформления и обработки заказа в течение 15 минут, заканчивая своевременной доставкой.

Хорошая техническая оснащенность

Хорошая техническая оснащенность

Современное оборудование нашей типографии позволяет изготавливать полиграфическую продукцию действительно высокого качества.

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Хотите заказать печатную продукцию?

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