Наша компания предоставляет весь цикл полиграфических услуг, начиная с выбора стилевого решения и разработки соответствующего дизайна, заканчивая изготовлением печатной продукции высокого качества. Помимо стандартных задач мы готовы выполнить индивидуальные заказы, используя собственный творческий потенциал и профессиональные возможности современного оборудования.

В перечень наших услуг входят не только все виды рекламной печати, но и послепечатная обработка изготавливаемой продукции: ламинирование (матовое или глянцевое), тиснение, обработка УФ-лаком, лазерная резка и др. У нас можно заказать срочную цифровую печать для малых тиражей и офсетную для больших. Мы работаем с разными материалами, включая бумагу, картон, ткань, пластик и многое другое.

Полиграфия делает рекламу яркой, многоцветной, привлекательной и запоминающейся. Именно такая реклама сегодня лучше воспринимается и помогает в продвижении бизнеса, в повышении его конкурентоспособности. Многообразие полиграфических изделий позволяет компаниям рекламировать свои товары и услуги разными способами, обычно используя весь спектр возможностей: буклеты, брошюры, визитки, календари и т.п. Типография агентства А-МЕДИА предлагает свои услуги компаниям Новосибирска и НСО в изготовлении всевозможной полиграфической продукции с использованием новейших технологий и современного оборудования.При изготовлении буклетов и брошюр, содержащих полную или краткую информацию о товарах, услугах и предложениях, мы предлагаем различные варианты – от бюджетной монохромной печати на офсетной бумаге до продукции премиум-класса с применением высококачественной фактурной бумаги и сложных технологий тиснения фольгой, фигурной высечки, УФ-лакирования со спецэффектами и т.п. Наши дизайнеры и верстальщики готовы предложить подходящие варианты для решения тех или иных задач.

Помимо буклетов и брошюр у нас можно заказать визитки – этот необходимый атрибут представления и делового общения. В типографии A-MEDIA можно ознакомиться с шаблонами визиток из каталога или заказать индивидуальный дизайн – мы изготовим любой тираж быстро и качественно.

Кроме того, наша компания занимается печатью фирменных и прочих бланков различного назначения, как стандартного образца, так и по специальным макетам. Заметный сегмент полиграфической рекламной продукции составляют конверты, открытки, блокноты, календари и фирменная упаковка. Мы размещаем логотип и другие графические атрибуты на этих бумажных носителях, делая акцент на соответствие единому корпоративному стилю компании, после чего они становятся средством краткосрочной или долгосрочной рекламы. Хорошую рекламную функцию выполняют листовки и флаеры, напечатанные цифровым или офсетным способом. При выборе индивидуального дизайна полиграфической продукции мы рекомендуем использовать полноцветную печать, демонстрирующую преимущества технологических и творческих разработок.