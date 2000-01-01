По почтовым
ящикам
По почтовым
ящикам
По почтовым
ящикам
По почтовым ящикам
У жильцов каждой квартиры имеется свой почтовый ящик, который они ежедневно или хотя бы время от времени проверяют на наличие корреспонденции. Бумажная полиграфическая продукция рекламного характера вполне может пополнять содержимое этих ящиков и даже рассчитывать на благосклонный прием, особенно если содержащаяся в ней информация хоть сколько-нибудь полезна. Полезность определяется исходя из нужд и потребностей целевой аудитории, в нашем случае – жильцов дома или жилого комплекса, если распространение рекламы имеет более широкий охват.
Занимаясь распространением листовок по почтовым ящикам в жилых домах Новосибирска мы анализируем интересы, запросы и предпочтения местной «домовой» публики – той самой целевой аудитории, на отклик которой рассчитывает рекламодатель. Сотрудники А-МЕДИА сориентируют, какого вида рекламная информация «выстрелит» путем такой раскладки и помогут профессионально организовать процесс. Стоит отметить, что процесс этот часто требует стрессоустойчивости, так как сегодня большинство жильцов при поддержке ЖКХ и ЖСК стараются защищать свои подъезды от проникновения посторонних, и в частности – рекламных распространителей. Их можно понять, когда рекламщики недобросовестно выполняют свою работу, разбрасывая листовки, газеты и буклеты по подъезду и превращая их в бумажный мусор, вместо того, чтобы аккуратно распределить по почтовым ящикам.
Не стоит списывать со счетов этот вид рекламного информирования, так как у него достаточно преимуществ:
• Довольно широкий охват целевой аудитории, особенно если предлагаемый контент действительно может заинтересовать большинство жильцов. Предлагаемая информация об открытии торговой точки, дисконт-центра, финтес-клуба, частного детского сада и т.п. будет воспринята с должным вниманием.
• Выбор предполагаемой ЦА в зависимости от распространяемого рекламного контента. Информация об эксклюзивном спа-салоне с тайским массажем будет более уместна в подъездах элитного жилого комплекса, а сообщение о распродаже зимней обуви – в спальной многоэтажке.
• Возможность распространения бумажной рекламной полиграфии любого размера и объема. Учитывая, что почтовые ящики в домах довольно вместительные, в них можно вкладывать не только малоформатные флаеры и буклеты, но и газеты, журналы, календари и даже толстые каталоги.
• Довольно высокая эффективность при грамотном подборе контента и потенциальной ЦА.
• Невысокая стоимость рекламной кампании. Наше агентство может провести ее от начала до конца, включая разработку и печать рекламного объявления (брошюры, каталога и пр.) и распространение по районам Новосибирска любым выбранным способом.
По почтовым ящикам
У жильцов каждой квартиры имеется свой почтовый ящик, который они ежедневно или хотя бы время от времени проверяют на наличие корреспонденции. Бумажная полиграфическая продукция рекламного характера вполне может пополнять содержимое этих ящиков и даже рассчитывать на благосклонный прием, особенно если содержащаяся в ней информация хоть сколько-нибудь полезна. Полезность определяется исходя из нужд и потребностей целевой аудитории, в нашем случае – жильцов дома или жилого комплекса, если распространение рекламы имеет более широкий охват.
Занимаясь распространением листовок по почтовым ящикам в жилых домах Новосибирска мы анализируем интересы, запросы и предпочтения местной «домовой» публики – той самой целевой аудитории, на отклик которой рассчитывает рекламодатель. Сотрудники А-МЕДИА сориентируют, какого вида рекламная информация «выстрелит» путем такой раскладки и помогут профессионально организовать процесс. Стоит отметить, что процесс этот часто требует стрессоустойчивости, так как сегодня большинство жильцов при поддержке ЖКХ и ЖСК стараются защищать свои подъезды от проникновения посторонних, и в частности – рекламных распространителей. Их можно понять, когда рекламщики недобросовестно выполняют свою работу, разбрасывая листовки, газеты и буклеты по подъезду и превращая их в бумажный мусор, вместо того, чтобы аккуратно распределить по почтовым ящикам.
Не стоит списывать со счетов этот вид рекламного информирования, так как у него достаточно преимуществ:
• Довольно широкий охват целевой аудитории, особенно если предлагаемый контент действительно может заинтересовать большинство жильцов. Предлагаемая информация об открытии торговой точки, дисконт-центра, финтес-клуба, частного детского сада и т.п. будет воспринята с должным вниманием.
• Выбор предполагаемой ЦА в зависимости от распространяемого рекламного контента. Информация об эксклюзивном спа-салоне с тайским массажем будет более уместна в подъездах элитного жилого комплекса, а сообщение о распродаже зимней обуви – в спальной многоэтажке.
• Возможность распространения бумажной рекламной полиграфии любого размера и объема. Учитывая, что почтовые ящики в домах довольно вместительные, в них можно вкладывать не только малоформатные флаеры и буклеты, но и газеты, журналы, календари и даже толстые каталоги.
• Довольно высокая эффективность при грамотном подборе контента и потенциальной ЦА.
• Невысокая стоимость рекламной кампании. Наше агентство может провести ее от начала до конца, включая разработку и печать рекламного объявления (брошюры, каталога и пр.) и распространение по районам Новосибирска любым выбранным способом.
Преимущества размещения рекламы
по почтовым ящикам
Широкая аудитория
Возможность заинтересовать многих потенциальных потребителей и расширить клиентскую базу за невысокую цену.
Скорость действия
Потенциальные клиенты узнают о Вас в первый же день распространения.
Локализация
Возможность выбрать те дома, районы и округа, которые интересны именно вам.
Читает вся семья
Если информация заинтересует потенциального клиента, то дома с ней смогут ознакомиться и другие члены семьи.
Преимущества размещения рекламы
по почтовым ящикам
Широкая аудитория
Возможность заинтересовать многих потенциальных потребителей и расширить клиентскую базу за невысокую цену.
Скорость действия
Потенциальные клиенты узнают о Вас в первый же день распространения.
Локализация
Возможность выбрать те дома, районы и округа, которые интересны именно вам.
Читает вся семья
Если информация заинтересует потенциального клиента, то дома с ней смогут ознакомиться и другие члены семьи.
Сколько стоит распространение листовок по почтовым ящикам?
Форматы листовок (минимальная партия - 2000 шт.)
|А4
|210х297 мм
|от 1,20 руб./шт.
|узнать подробнее
|А5
|148х210 мм
|от 1 руб./шт.
|узнать подробнее
|А6
|148х105 мм
|от 1 руб./шт.
|узнать подробнее
|А7
|105х74 мм
|от 1 руб./шт.
|узнать подробнее
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Сколько стоит распространение листовок по почтовым ящикам?
Форматы листовок (минимальная партия - 2000 шт.)
|А4
|210х297 мм
|от 1,20 руб./шт.
|узнать подробнее
|А5
|148х210 мм
|от 1 руб./шт.
|узнать подробнее
|А6
|148х105 мм
|от 1 руб./шт.
|узнать подробнее
|А7
|105х74 мм
|от 1 руб./шт.
|узнать подробнее
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Тиражи листовок для раскладки по почтовым ящикам
|Район
|Локация
|Тираж
|Калининский
|66492 шт.
|Участок № 48 (ул. Танковая)
|2918 шт.
|Участок № 53 (м-н Менделеевский)
|6612 шт.
|Участок № 54 (от Сухого Лога до ул. Учительская)
|5727 шт.
|Участок № 55 (от ул. Новая заря до ул. Бардина)
|4420 шт.
|Участок № 57 (ж/м Юбилейный)
|10963 шт.
|Участок № 58 (м-н Снегири)
|8468 шт.
|Участок № 59 (м-н Родники)
|14558 шт.
|Участок № 60 (м-н Северный)
|3790 шт.
|Участок № 61 (п. Гвардейский)
|3261 шт.
|Участок № 62 (м-н Пашино)
|1589 шт.
|Участок № 63 (м-н Пашино)
|4186 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Заельцовский
|61851 шт.
|Участок № 44 (ж/м Кропоткинский, ж/м Плехановский)
|14353 шт.
|Участок № 45 (м-н Линейный)
|11944 шт.
|Участок № 46 (м-н Ботанический)
|19567 шт.
|Участок № 47 (от ул.Залесского до р. 1-я Ельцовка)
|4669 шт.
|Участок № 49 (от ул. Светлановская до ул.Залесского)
|1378 шт.
|Участок № 50 (ул. Серебряные ключи)
|4694 шт.
|Участок № 51 (от ул. Бардина до ул. Кузьмы Минина)
|1994 шт.
|Участок № 56 (м-н Стрижи)
|3252 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Железнодорожный
|24836 шт.
|Участок № 33 (м-н Прибрежный)
|1563 шт.
|Участок № 36 (от пр. Димитрова до пр-д Виктора Ващука)
|4934 шт.
|Участок № 37 (м-н Тихий центр)
|10144 шт.
|Участок № 38 (ж/м Челюскинский)
|8195 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Центральный
|46379
|Участок № 34 (м-н Депутатский)
|7151 шт.
|Участок № 35 (ул. Серебренниковская)
|2273 шт.
|Участок № 37 (м-н Тихий центр)
|10144 шт.
|Участок № 39 (от ул. Писарева до ул. Трудовой)
|3893 шт.
|Участок № 42 (м-н Фрунзенский, м-н Ипподромский)
|20380 шт.
|Участок № 43 (от ул. Писарева до ул. Фрунзе)
|2538 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Дзержинский
|45666 шт.
|Участок № 29 (м-н Золотая нива)
|5965 шт.
|Участок № 32 (м-н Золотая нива)
|9180 шт.
|Участок № 40 (от ул. Красина до ул. Ползунова)
|9887 шт.
|Участок № 41 (м-н Фрунзенский, м-н Берёзовая роща)
|9529 шт.
|Участок № 52 (м-н Авиастроителей)
|11105 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Октябрьский
|75473 шт.
|Участок № 22 (ж/м Энергостроителей)
|9219 шт.
|Участок № 23 (ул. Большевитская)
|6622 шт.
|Участок № 24 (ж/м Плющихинский)
|24607 шт.
|Участок № 26 (ж/м Шевченковский)
|5291 шт.
|Участок № 27 (м-н Никитинский)
|5367 шт.
|Участок № 28 (ж/м Восход)
|8638 шт.
|Участок № 30 (ж/к Знаменский)
|4049 шт.
|Участок № 31 (м-н Золотая нива)
|11680 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Ленинский
|123428 шт.
|Участок № 6 (ж/м Станиславский)
|5924 шт.
|Участок № 7 (ж/м Юго-западный)
|10702 шт.
|Участок № 8 (м-н Западный, Чистая слобода)
|10389 шт.
|Участок № 9 (м-н Западный)
|8442 шт.
|Участок № 10 (ж/м Троллейный)
|14563 шт.
|Участок № 11 (от ул. Плахотного до ул. Вертковская)
|19537 шт.
|Участок № 12 (от ул. Ватутина до ул. Немировича-Данченко)
|8624 шт.
|Участок № 13 (м-н Сад Кирова)
|10662 шт.
|Участок № 14 (от пл. Станиславского до ул. Тульская)
|8574 шт.
|Участок № 15 (от ул. Блюхера до ул. Ватутина)
|13614 шт.
|Участок № 16 (ж/м Горский)
|12397 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Кировский
|62134 шт.
|Участок № 3 (ж/м Затулинский)
|27742 шт.
|Участок № 4 (м-н Бугринская роща, м-н Гэсстроевский, ж/м Северо-Чемской)
|12413 шт.
|Участок № 5 (от Беловежский м-н до ул. Мира)
|4781 шт.
|Участок № 12 (р-н от ул. Ватутина до ул. Немировича-Данченко)
|8624 шт.
|Участок № 14 (от пл. Станиславского до ул. Тульская)
|8574 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Первомайский
|25019 шт.
|Участок № 20 (м-н Южный)
|13520 шт.
|Участок № 21 (м-н Весенний)
|11499 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Советский
|41654 шт.
|Участок № 1 (м-н ОбьГЭС)
|13569 шт.
|Участок № 17 (м-н Верхняя зона Академгородка)
|7674 шт.
|Участок № 18 (м-н Шлюз)
|6178 шт.
|Участок № 19 (м-н Нижняя зона Академгородка)
|14233 шт.
|Район
|Локация
|Тираж
|Новосибирский район
|- шт.
|Участок № 2 (пос. Краснообск)
|- шт.
572 932 шт.
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По почтовым ящикам
У жильцов каждой квартиры имеется свой почтовый ящик, который они ежедневно или хотя бы время от времени проверяют на наличие корреспонденции. Бумажная полиграфическая продукция рекламного характера вполне может пополнять содержимое этих ящиков и даже рассчитывать на благосклонный прием, особенно если содержащаяся в ней информация хоть сколько-нибудь полезна. Полезность определяется исходя из нужд и потребностей целевой аудитории, в нашем случае – жильцов дома или жилого комплекса, если распространение рекламы имеет более широкий охват.
Занимаясь распространением листовок по почтовым ящикам в жилых домах Новосибирска мы анализируем интересы, запросы и предпочтения местной «домовой» публики – той самой целевой аудитории, на отклик которой рассчитывает рекламодатель. Сотрудники А-МЕДИА сориентируют, какого вида рекламная информация «выстрелит» путем такой раскладки и помогут профессионально организовать процесс. Стоит отметить, что процесс этот часто требует стрессоустойчивости, так как сегодня большинство жильцов при поддержке ЖКХ и ЖСК стараются защищать свои подъезды от проникновения посторонних, и в частности – рекламных распространителей. Их можно понять, когда рекламщики недобросовестно выполняют свою работу, разбрасывая листовки, газеты и буклеты по подъезду и превращая их в бумажный мусор, вместо того, чтобы аккуратно распределить по почтовым ящикам.
Не стоит списывать со счетов этот вид рекламного информирования, так как у него достаточно преимуществ:
• Довольно широкий охват целевой аудитории, особенно если предлагаемый контент действительно может заинтересовать большинство жильцов. Предлагаемая информация об открытии торговой точки, дисконт-центра, финтес-клуба, частного детского сада и т.п. будет воспринята с должным вниманием.
• Выбор предполагаемой ЦА в зависимости от распространяемого рекламного контента. Информация об эксклюзивном спа-салоне с тайским массажем будет более уместна в подъездах элитного жилого комплекса, а сообщение о распродаже зимней обуви – в спальной многоэтажке.
• Возможность распространения бумажной рекламной полиграфии любого размера и объема. Учитывая, что почтовые ящики в домах довольно вместительные, в них можно вкладывать не только малоформатные флаеры и буклеты, но и газеты, журналы, календари и даже толстые каталоги.
• Довольно высокая эффективность при грамотном подборе контента и потенциальной ЦА.
• Невысокая стоимость рекламной кампании. Наше агентство может провести ее от начала до конца, включая разработку и печать рекламного объявления (брошюры, каталога и пр.) и распространение по районам Новосибирска любым выбранным способом.