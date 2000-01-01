У жильцов каждой квартиры имеется свой почтовый ящик, который они ежедневно или хотя бы время от времени проверяют на наличие корреспонденции. Бумажная полиграфическая продукция рекламного характера вполне может пополнять содержимое этих ящиков и даже рассчитывать на благосклонный прием, особенно если содержащаяся в ней информация хоть сколько-нибудь полезна. Полезность определяется исходя из нужд и потребностей целевой аудитории, в нашем случае – жильцов дома или жилого комплекса, если распространение рекламы имеет более широкий охват.

Занимаясь распространением листовок по почтовым ящикам в жилых домах Новосибирска мы анализируем интересы, запросы и предпочтения местной «домовой» публики – той самой целевой аудитории, на отклик которой рассчитывает рекламодатель. Сотрудники А-МЕДИА сориентируют, какого вида рекламная информация «выстрелит» путем такой раскладки и помогут профессионально организовать процесс. Стоит отметить, что процесс этот часто требует стрессоустойчивости, так как сегодня большинство жильцов при поддержке ЖКХ и ЖСК стараются защищать свои подъезды от проникновения посторонних, и в частности – рекламных распространителей. Их можно понять, когда рекламщики недобросовестно выполняют свою работу, разбрасывая листовки, газеты и буклеты по подъезду и превращая их в бумажный мусор, вместо того, чтобы аккуратно распределить по почтовым ящикам.

Не стоит списывать со счетов этот вид рекламного информирования, так как у него достаточно преимуществ:

• Довольно широкий охват целевой аудитории, особенно если предлагаемый контент действительно может заинтересовать большинство жильцов. Предлагаемая информация об открытии торговой точки, дисконт-центра, финтес-клуба, частного детского сада и т.п. будет воспринята с должным вниманием.

• Выбор предполагаемой ЦА в зависимости от распространяемого рекламного контента. Информация об эксклюзивном спа-салоне с тайским массажем будет более уместна в подъездах элитного жилого комплекса, а сообщение о распродаже зимней обуви – в спальной многоэтажке.

• Возможность распространения бумажной рекламной полиграфии любого размера и объема. Учитывая, что почтовые ящики в домах довольно вместительные, в них можно вкладывать не только малоформатные флаеры и буклеты, но и газеты, журналы, календари и даже толстые каталоги.

• Довольно высокая эффективность при грамотном подборе контента и потенциальной ЦА.

• Невысокая стоимость рекламной кампании. Наше агентство может провести ее от начала до конца, включая разработку и печать рекламного объявления (брошюры, каталога и пр.) и распространение по районам Новосибирска любым выбранным способом.