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По почтовым

ящикам

Несмотря на время всеобщей цифровизации бумажную корреспонденцию и, соответственно, почтовые ящики в домах никто не отменял. Так почему бы не использовать эти ящики для распространения рекламной информации: листовок, буклетов и пр.?

По почтовым 

ящикам

Несмотря на время всеобщей цифровизации бумажную корреспонденцию и, соответственно, почтовые ящики в домах никто не отменял. Так почему бы не использовать эти ящики для распространения рекламной информации: листовок, буклетов и пр.?
Image

По почтовым

ящикам

Несмотря на время всеобщей цифровизации бумажную корреспонденцию и, соответственно, почтовые ящики в домах никто не отменял. Так почему бы не использовать эти ящики для распространения рекламной информации: листовок, буклетов и пр.?

По почтовым ящикам

У жильцов каждой квартиры имеется свой почтовый ящик, который они ежедневно или хотя бы время от времени проверяют на наличие корреспонденции. Бумажная полиграфическая продукция рекламного характера вполне может пополнять содержимое этих ящиков и даже рассчитывать на благосклонный прием, особенно если содержащаяся в ней информация хоть сколько-нибудь полезна. Полезность определяется исходя из нужд и потребностей целевой аудитории, в нашем случае – жильцов дома или жилого комплекса, если распространение рекламы имеет более широкий охват.
Занимаясь распространением листовок по почтовым ящикам в жилых домах Новосибирска мы анализируем интересы, запросы и предпочтения местной «домовой» публики – той самой целевой аудитории, на отклик которой рассчитывает рекламодатель. Сотрудники А-МЕДИА сориентируют, какого вида рекламная информация «выстрелит» путем такой раскладки и помогут профессионально организовать процесс. Стоит отметить, что процесс этот часто требует стрессоустойчивости, так как сегодня большинство жильцов при поддержке ЖКХ и ЖСК стараются защищать свои подъезды от проникновения посторонних, и в частности – рекламных распространителей. Их можно понять, когда рекламщики недобросовестно выполняют свою работу, разбрасывая листовки, газеты и буклеты по подъезду и превращая их в бумажный мусор, вместо того, чтобы аккуратно распределить по почтовым ящикам.
Не стоит списывать со счетов этот вид рекламного информирования, так как у него достаточно преимуществ:
• Довольно широкий охват целевой аудитории, особенно если предлагаемый контент действительно может заинтересовать большинство жильцов. Предлагаемая информация об открытии торговой точки, дисконт-центра, финтес-клуба, частного детского сада и т.п. будет воспринята с должным вниманием.
• Выбор предполагаемой ЦА в зависимости от распространяемого рекламного контента. Информация об эксклюзивном спа-салоне с тайским массажем будет более уместна в подъездах элитного жилого комплекса, а сообщение о распродаже зимней обуви – в спальной многоэтажке.
• Возможность распространения бумажной рекламной полиграфии любого размера и объема. Учитывая, что почтовые ящики в домах довольно вместительные, в них можно вкладывать не только малоформатные флаеры и буклеты, но и газеты, журналы, календари и даже толстые каталоги.
• Довольно высокая эффективность при грамотном подборе контента и потенциальной ЦА.
• Невысокая стоимость рекламной кампании. Наше агентство может провести ее от начала до конца, включая разработку и печать рекламного объявления (брошюры, каталога и пр.) и распространение по районам Новосибирска любым выбранным способом.

021

По почтовым ящикам

У жильцов каждой квартиры имеется свой почтовый ящик, который они ежедневно или хотя бы время от времени проверяют на наличие корреспонденции. Бумажная полиграфическая продукция рекламного характера вполне может пополнять содержимое этих ящиков и даже рассчитывать на благосклонный прием, особенно если содержащаяся в ней информация хоть сколько-нибудь полезна. Полезность определяется исходя из нужд и потребностей целевой аудитории, в нашем случае – жильцов дома или жилого комплекса, если распространение рекламы имеет более широкий охват.
Занимаясь распространением листовок по почтовым ящикам в жилых домах Новосибирска мы анализируем интересы, запросы и предпочтения местной «домовой» публики – той самой целевой аудитории, на отклик которой рассчитывает рекламодатель. Сотрудники А-МЕДИА сориентируют, какого вида рекламная информация «выстрелит» путем такой раскладки и помогут профессионально организовать процесс. Стоит отметить, что процесс этот часто требует стрессоустойчивости, так как сегодня большинство жильцов при поддержке ЖКХ и ЖСК стараются защищать свои подъезды от проникновения посторонних, и в частности – рекламных распространителей. Их можно понять, когда рекламщики недобросовестно выполняют свою работу, разбрасывая листовки, газеты и буклеты по подъезду и превращая их в бумажный мусор, вместо того, чтобы аккуратно распределить по почтовым ящикам.
Не стоит списывать со счетов этот вид рекламного информирования, так как у него достаточно преимуществ:
• Довольно широкий охват целевой аудитории, особенно если предлагаемый контент действительно может заинтересовать большинство жильцов. Предлагаемая информация об открытии торговой точки, дисконт-центра, финтес-клуба, частного детского сада и т.п. будет воспринята с должным вниманием.
• Выбор предполагаемой ЦА в зависимости от распространяемого рекламного контента. Информация об эксклюзивном спа-салоне с тайским массажем будет более уместна в подъездах элитного жилого комплекса, а сообщение о распродаже зимней обуви – в спальной многоэтажке.
• Возможность распространения бумажной рекламной полиграфии любого размера и объема. Учитывая, что почтовые ящики в домах довольно вместительные, в них можно вкладывать не только малоформатные флаеры и буклеты, но и газеты, журналы, календари и даже толстые каталоги.
• Довольно высокая эффективность при грамотном подборе контента и потенциальной ЦА.
• Невысокая стоимость рекламной кампании. Наше агентство может провести ее от начала до конца, включая разработку и печать рекламного объявления (брошюры, каталога и пр.) и распространение по районам Новосибирска любым выбранным способом.

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Преимущества размещения рекламы
по почтовым ящикам

Широкая аудитория

Широкая аудитория

Возможность заинтересовать многих потенциальных потребителей и расширить клиентскую базу за невысокую цену.

Скорость действия

Скорость действия

Потенциальные клиенты узнают о Вас в первый же день распространения.

Локализация

Локализация

Возможность выбрать те дома, районы и округа, которые интересны именно вам.

Читает вся семья

Читает вся семья

Если информация заинтересует потенциального клиента, то дома с ней смогут ознакомиться и другие члены семьи.

Преимущества размещения рекламы
по почтовым ящикам

Широкая аудитория

Широкая аудитория

Возможность заинтересовать многих потенциальных потребителей и расширить клиентскую базу за невысокую цену.

Скорость действия

Скорость действия

Потенциальные клиенты узнают о Вас в первый же день распространения.

Локализация

Локализация

Возможность выбрать те дома, районы и округа, которые интересны именно вам.

Читает вся семья

Читает вся семья

Если информация заинтересует потенциального клиента, то дома с ней смогут ознакомиться и другие члены семьи.

Сколько стоит распространение листовок по почтовым ящикам?

Форматы листовок (минимальная партия - 2000 шт.)

А4 210х297 мм от 1,20 руб./шт. узнать подробнее
А5 148х210 мм от 1 руб./шт. узнать подробнее
 А6 148х105 мм   от 1 руб./шт. узнать подробнее
 А7 105х74 мм   от 1 руб./шт. узнать подробнее 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

Сколько стоит распространение листовок по почтовым ящикам?

Форматы листовок (минимальная партия - 2000 шт.)

А4 210х297 мм от 1,20 руб./шт. узнать подробнее
А5 148х210 мм от 1 руб./шт. узнать подробнее
 А6 148х105 мм   от 1 руб./шт. узнать подробнее
 А7 105х74 мм   от 1 руб./шт. узнать подробнее 

 

Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).

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Тиражи листовок для раскладки по почтовым ящикам

Калининский район
 Район   Локация   Тираж
Калининский    66492 шт.
  Участок № 48 (ул. Танковая) 2918 шт.
  Участок № 53 (м-н Менделеевский) 6612 шт.
  Участок № 54 (от Сухого Лога до ул. Учительская) 5727 шт.
  Участок № 55 (от ул. Новая заря до ул. Бардина) 4420 шт.
  Участок № 57 (ж/м Юбилейный) 10963 шт.
  Участок № 58 (м-н Снегири) 8468 шт.
  Участок № 59 (м-н Родники) 14558 шт.
  Участок № 60 (м-н Северный) 3790 шт.
  Участок № 61 (п. Гвардейский)   3261 шт. 
   Участок № 62 (м-н Пашино) 1589 шт. 
   Участок № 63 (м-н Пашино) 4186 шт.

 

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Выберите нужные участки на карте и сделайте заявку

Пожалуйста, заполните обязательные поля.
Пожалуйста, заполните обязательные поля.
Пожалуйста, заполните обязательные поля.
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

По почтовым ящикам

У жильцов каждой квартиры имеется свой почтовый ящик, который они ежедневно или хотя бы время от времени проверяют на наличие корреспонденции. Бумажная полиграфическая продукция рекламного характера вполне может пополнять содержимое этих ящиков и даже рассчитывать на благосклонный прием, особенно если содержащаяся в ней информация хоть сколько-нибудь полезна. Полезность определяется исходя из нужд и потребностей целевой аудитории, в нашем случае – жильцов дома или жилого комплекса, если распространение рекламы имеет более широкий охват.
Занимаясь распространением листовок по почтовым ящикам в жилых домах Новосибирска мы анализируем интересы, запросы и предпочтения местной «домовой» публики – той самой целевой аудитории, на отклик которой рассчитывает рекламодатель. Сотрудники А-МЕДИА сориентируют, какого вида рекламная информация «выстрелит» путем такой раскладки и помогут профессионально организовать процесс. Стоит отметить, что процесс этот часто требует стрессоустойчивости, так как сегодня большинство жильцов при поддержке ЖКХ и ЖСК стараются защищать свои подъезды от проникновения посторонних, и в частности – рекламных распространителей. Их можно понять, когда рекламщики недобросовестно выполняют свою работу, разбрасывая листовки, газеты и буклеты по подъезду и превращая их в бумажный мусор, вместо того, чтобы аккуратно распределить по почтовым ящикам.
Не стоит списывать со счетов этот вид рекламного информирования, так как у него достаточно преимуществ:
• Довольно широкий охват целевой аудитории, особенно если предлагаемый контент действительно может заинтересовать большинство жильцов. Предлагаемая информация об открытии торговой точки, дисконт-центра, финтес-клуба, частного детского сада и т.п. будет воспринята с должным вниманием.
• Выбор предполагаемой ЦА в зависимости от распространяемого рекламного контента. Информация об эксклюзивном спа-салоне с тайским массажем будет более уместна в подъездах элитного жилого комплекса, а сообщение о распродаже зимней обуви – в спальной многоэтажке.
• Возможность распространения бумажной рекламной полиграфии любого размера и объема. Учитывая, что почтовые ящики в домах довольно вместительные, в них можно вкладывать не только малоформатные флаеры и буклеты, но и газеты, журналы, календари и даже толстые каталоги.
• Довольно высокая эффективность при грамотном подборе контента и потенциальной ЦА.
• Невысокая стоимость рекламной кампании. Наше агентство может провести ее от начала до конца, включая разработку и печать рекламного объявления (брошюры, каталога и пр.) и распространение по районам Новосибирска любым выбранным способом.

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