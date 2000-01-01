Печать лифлетов и прочей полиграфической продукции осуществляется в типографии нашего агенства А-МЕДИА в Новосибирске. Наше оборудование позволяет распечатывать любые тиражи цифровым способом и офсетным способом на бумаге или картоне различных форматов.

Лифлеты могут отличаться размером, качеством материала, количеством фальцев, визуальным оформлением (биговка, вырубка, ламинирование, тиснение и пр.), расположением текста (горизонтальное, вертикальное), типом сложения.

Внешне лифлет выглядит как лист, отпечатанный с двух сторон, имеющий несколько фальцев и сгибаемый каким-нибудь обычным (гармошка, уголок) или оригинальным способом. Один из основных признаков лифлета - отсутствие каких-либо скрепляющих элементов: пружины, клея, скрепок.

С какой целью используют лифлеты:

Для раздачи на улицах в виде рекламных листовок-флаеров

Для распространения на конференциях, выставках и других публичных мероприятиях в качестве рекламного и презентационного материала

Для оформления выставочных стендов

Для почтовой рассылки в фирменных конвертах

Цифровая печать дает возможность изготавливать качественные яркие лифлеты, различные по форме и содержанию, в результате чего получается хороший инструмент рекламной полиграфии, способный заинтересовать потенциального клиента и улучшить имидж вашей компании.

Изготовленные методом цифровой печати лифлеты удобны тем, что имеют небольшой формат, в который укладывается краткий, легко читаемый текст, например, о компании, ее целях и задачах; о преимуществах продуктов или услуг, которыми вы хотите заинтересовать; о проводимых вами мероприятиях и т.п.

Лифлет, как и буклет, может иметь сгибы для оригинального складывания, однако, в отличие от буклета, представляет собой только один лист плотной бумаги. Поэтому послепечатная обработка лифлетов не включает клеевое или скобовое соединение. Размеры лифлета могут быть разными, но их не следует делать слишком маленькими или большими. Для массовой рассылки предлагаем заказать печать лифлета евроформата, соответствующего стандарту европейского конверта. Для презентационных целей отлично подойдут лифлеты, выполненные на особой плотной дизайнерской бумаге. Вы можете сами разработать макет лифлета, а у нас распечатать требуемый тираж, а можете заказать в A-MEDIA весь пакет услуг, включая оформление и печать конвертов с логотипом вашей компании.