Печать
календарей
Печать
календарей
Печать
календарей
Печать календарей
Календари нужны не только для того, чтобы определять, какой сегодня день недели или подсчитывать, сколько дней осталось до отпуска – календари являются текущим инструментом делового и бытового планирования. Каждый бизнес-проект имеет даты начала и завершения, дедлайны и прочие ключевые вехи, благодаря которым работа продвигается во времени. В деловом мире не принято опаздывать и подводить партнеров, заказчиков или коллег, поэтому к вопросам пунктуальности во временном и календарном формате следует относиться предельно внимательно. Это вызывает необходимость иметь календарь перед глазами на любом рабочем месте: в офисе, в кабинете, в цеху завода или предприятия, в магазине. И это же вызывает потребность в печати календарей, которую можно заказать в нашем агентстве А-МЕДИА в Новосибирске.
Мы принимаем заказы на разные виды настенных, настольных и карманных календарей:
- настенные квартальные или так называемые «трио» с шапкой-шпигелем и твердой подложкой, окошком-курсором на прозрачной передвижной ленте
- настенные годовые плакатные крупноформатные с графическим фоном
- настенные помесячные с единым тематическим постером, с отрывными листами, с твердой подложкой, соединительной пружиной и ригелем-подвеской
- настенные помесячные средне- и крупноформатные с цветными постерами на каждой странице, с твердой подложкой, соединительной пружиной и ригелем-подвеской
- настольные в формах домика, уголка, пирамидки, а также в любых произвольных формах, с креплениями и без, перекидные и сфальцованные из одного листа
- карманные декоративные или рекламные
Наиболее популярным считается настенный квартальный календарь в связи с удобной конструкцией, наглядно представляющей предыдущий, текущий и следующий месяцы, основные даты рабочего цикла и текущую дату в передвижной рамке.
Карманные календарики удобны тем, что их можно носить с собой, особенно когда с обратной стороны напечатана важная общественная или рекламная информация, например: схема метро и проезда, название и контактные данные компании, список аптек или медучреждений.
В зависимости от размещения изображения календаря осуществляется двухсторонняя или односторонняя печать календарей. В качестве послепечатной обработки в нашей типографии выполняют тиснение, ламинирование, вырубку и фигурную резку календарей для придания им нарядного вида и особенного дизайна.
- Печать бланков
- Печать блокнотов
- Печать брошюр
- Печать буклетов
- Печать лифлетов
- Печать визиток
- Печать календарей
- Печать на конвертах
- Печать на упаковке
- Печать на пакетах
- Печать флаеров
- Печать листовок
- Печать открыток
- Печать приглашений
- Печать каталогов
- Печать этикеток и наклеек
- Печать воблеров
- Печать дорхенгеров
Печать календарей
Календари нужны не только для того, чтобы определять, какой сегодня день недели или подсчитывать, сколько дней осталось до отпуска – календари являются текущим инструментом делового и бытового планирования. Каждый бизнес-проект имеет даты начала и завершения, дедлайны и прочие ключевые вехи, благодаря которым работа продвигается во времени. В деловом мире не принято опаздывать и подводить партнеров, заказчиков или коллег, поэтому к вопросам пунктуальности во временном и календарном формате следует относиться предельно внимательно. Это вызывает необходимость иметь календарь перед глазами на любом рабочем месте: в офисе, в кабинете, в цеху завода или предприятия, в магазине. И это же вызывает потребность в печати календарей, которую можно заказать в нашем агентстве А-МЕДИА в Новосибирске.
Мы принимаем заказы на разные виды настенных, настольных и карманных календарей:
- настенные квартальные или так называемые «трио» с шапкой-шпигелем и твердой подложкой, окошком-курсором на прозрачной передвижной ленте
- настенные годовые плакатные крупноформатные с графическим фоном
- настенные помесячные с единым тематическим постером, с отрывными листами, с твердой подложкой, соединительной пружиной и ригелем-подвеской
- настенные помесячные средне- и крупноформатные с цветными постерами на каждой странице, с твердой подложкой, соединительной пружиной и ригелем-подвеской
- настольные в формах домика, уголка, пирамидки, а также в любых произвольных формах, с креплениями и без, перекидные и сфальцованные из одного листа
- карманные декоративные или рекламные
Наиболее популярным считается настенный квартальный календарь в связи с удобной конструкцией, наглядно представляющей предыдущий, текущий и следующий месяцы, основные даты рабочего цикла и текущую дату в передвижной рамке.
Карманные календарики удобны тем, что их можно носить с собой, особенно когда с обратной стороны напечатана важная общественная или рекламная информация, например: схема метро и проезда, название и контактные данные компании, список аптек или медучреждений.
В зависимости от размещения изображения календаря осуществляется двухсторонняя или односторонняя печать календарей. В качестве послепечатной обработки в нашей типографии выполняют тиснение, ламинирование, вырубку и фигурную резку календарей для придания им нарядного вида и особенного дизайна.
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Основные типы печати
Офсетная печать (вид плоской печати)
Цифровая печать (вид плоской печати)
Флексография (вид высокой печати)
Ризография (вид трафаретной печати)
Печать карманных календарей
Печать карманных календарей
Печать карманных календарей
Формат: 70х90 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 4+4, СМУК
Печать: цифровая
от 1,15 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- скругление углов;
- ламинация;
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: 70х90 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 4+4, СМУК
Печать: цифровая
от 1,15 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- скругление углов;
- ламинация;
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: 70х90 мм
Бумага: 300 г/м² мелованная
Цветность: 4+4, СМУК
Печать: цифровая
от 1,15 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- скругление углов;
- ламинация;
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Стоимость карманных календарей 70х90 мм без ламинации и без скругленных углов (бумага мелованная, 300 гр)
|Тираж, шт.
|100
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 850
|от 2 000
|от 2 000
|от 5 750
|Цена за шт.
|от 8,50
|от 4,00
|от 2,00
|от 1,15
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость карманных календарей 70х90 мм с матовой или глянцевой ламинацией (30 мкр) и со скругленными углами (бумага мелованная, 300 гр)
|Тираж, шт.
|100
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 1 050
|от 2 750
|от 4 500
|от 18 500
|Цена за шт.
|от 10,50
|от 5,50
|от 4,50
|от 3,70
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость карманных календарей 70х90 мм без ламинации и без скругленных углов (бумага мелованная, 300 гр)
|Тираж, шт.
|100
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 850
|от 2 000
|от 2 000
|от 5 750
|Цена за шт.
|от 8,50
|от 4,00
|от 2,00
|от 1,15
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость карманных календарей 70х90 мм с матовой или глянцевой ламинацией (30 мкр) и со скругленными углами (бумага мелованная, 300 гр)
|Тираж, шт.
|100
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 1 050
|от 2 750
|от 4 500
|от 18 500
|Цена за шт.
|от 10,50
|от 5,50
|от 4,50
|от 3,70
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость карманных календарей 70х90 мм без ламинации и без скругленных углов (бумага мелованная, 300 гр)
|Тираж, шт.
|100
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 850
|от 2 000
|от 2 000
|от 5 750
|Цена за шт.
|от 8,50
|от 4,00
|от 2,00
|от 1,15
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость карманных календарей 70х90 мм с матовой или глянцевой ламинацией (30 мкр) и со скругленными углами (бумага мелованная, 300 гр)
|Тираж, шт.
|100
|500
|1000
|5000
|Цена в руб.
|от 1 050
|от 2 750
|от 4 500
|от 18 500
|Цена за шт.
|от 10,50
|от 5,50
|от 4,50
|от 3,70
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Печать настольных календарей-домиков
Печать настольных календарей-домиков
Печать настольных календарей-домиков
Формат: 210х100, 150х150 мм
Бумага: 130-300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 24,00 руб за шт.
Дополнительные возможности:
- использование дизайнерских бумаг;
- тиснение, ламинация, УФ-лакировка;
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Формат: 210х100, 150х150 мм
Бумага: 130-300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 24,00 руб за шт.
Дополнительные возможности:
- использование дизайнерских бумаг;
- тиснение, ламинация, УФ-лакировка;
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Формат: 210х100, 150х150 мм
Бумага: 130-300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 24,00 руб за шт.
Дополнительные возможности:
- использование дизайнерских бумаг;
- тиснение, ламинация, УФ-лакировка;
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Стоимость простых календарей-домиков (без перекидных листов) с защелками, бумага мелованная, 300 гр.
|Тираж, шт.
|10
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 1 030
|от 2 900
|от 3 650
|от 7 200
|Цена за шт.
|от 103,00
|от 58,00
|от 36,50
|от 24,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость календарей-домиков с 12 перекидными листами, бумага основы - мелованная, 300 гр., бумага перекидного блока - мелованная, 130 гр
|Тираж, шт.
|10
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 655
|от 4 775
|от 9 550
|от 20 100
|Цена за шт.
|от 65,50
|от 95,50
|от 95,50
|от 67,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость простых календарей-домиков (без перекидных листов) с защелками, бумага мелованная, 300 гр.
|Тираж, шт.
|10
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 1 030
|от 2 900
|от 3 650
|от 7 200
|Цена за шт.
|от 103,00
|от 58,00
|от 36,50
|от 24,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость календарей-домиков с 12 перекидными листами, бумага основы - мелованная, 300 гр., бумага перекидного блока - мелованная, 130 гр
|Тираж, шт.
|10
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 655
|от 4 775
|от 9 550
|от 20 100
|Цена за шт.
|от 65,50
|от 95,50
|от 95,50
|от 67,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость простых календарей-домиков (без перекидных листов) с защелками, бумага мелованная, 300 гр.
|Тираж, шт.
|10
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 1 030
|от 2 900
|от 3 650
|от 7 200
|Цена за шт.
|от 103,00
|от 58,00
|от 36,50
|от 24,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость календарей-домиков с 12 перекидными листами, бумага основы - мелованная, 300 гр., бумага перекидного блока - мелованная, 130 гр
|Тираж, шт.
|10
|50
|100
|300
|Цена в руб.
|от 655
|от 4 775
|от 9 550
|от 20 100
|Цена за шт.
|от 65,50
|от 95,50
|от 95,50
|от 67,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Печать настенных перекидных календарей
Печать настенных перекидных календарей
Печать настенных перекидных календарей
Формат: А3 (297х420 мм)
Бумага: 200 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 121,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка;
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А3 (297х420 мм)
Бумага: 200 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 121,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка;
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: А3 (297х420 мм)
Бумага: 200 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 121,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка;
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Стоимость настенных перекидных календарей
|Тираж, шт.
|5
|100
|300
|Цена в руб.
|от 2 385
|от 23 700
|от 36 300
|Цена за шт.
|от 477,00
|от 237,00
|от 121,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость настенных перекидных календарей
|Тираж, шт.
|5
|100
|300
|Цена в руб.
|от 2 385
|от 23 700
|от 36 300
|Цена за шт.
|от 477,00
|от 237,00
|от 121,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость настенных перекидных календарей
|Тираж, шт.
|5
|100
|300
|Цена в руб.
|от 2 385
|от 23 700
|от 36 300
|Цена за шт.
|от 477,00
|от 237,00
|от 121,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Печать квартальных календарей
Печать квартальных календарей
Печать квартальных календарей
Формат: 295х530 мм
Бумага: 90-300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 116,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- тиснение, ламинация, УФ-лакировка;
- цвета сетки: синий, красный, серебряный;
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Формат: 295х530 мм
Бумага: 90-300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 116,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- тиснение, ламинация, УФ-лакировка;
- цвета сетки: синий, красный, серебряный;
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Формат: 295х530 мм
Бумага: 90-300 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 116,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- тиснение, ламинация, УФ-лакировка;
- цвета сетки: синий, красный, серебряный;
- разработка дизайна.
Стоимость цифровой печати всех
изделий рассчитывается индивидуально
Стоимость квартального календаря с 1 рекламным полем, размер постера - 295х210 мм, размер рекламного поля - 45х295 мм (бумага - мелованная, 300 гр), размер календарного блока - 45х295 мм (бумага мелованная - 90 гр), курсор (20х30 мм), цвет - красный
|Тираж, шт.
|10
|100
|500
|Цена в руб.
|от 2 230
|от 14 400
|от 58 000
|Цена за шт.
|от 223,00
|от 144,00
|от 116,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость квартального календаря с 3 рекламными полями, размер постера - 295х210 мм, размер рекламного поля - 45х295 мм (бумага - мелованная, 300 гр), размер календарного блока - 45х295 мм (бумага мелованная - 90 гр), курсор (20х30 мм), цвет - красный
|Тираж, шт.
|10
|100
|500
|Цена в руб.
|от 2 650
|от 17 400
|от 69 000
|Цена за шт.
|от 265,00
|от 174,00
|от 138,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость квартального календаря с 1 рекламным полем, размер постера - 295х210 мм, размер рекламного поля - 45х295 мм (бумага - мелованная, 300 гр), размер календарного блока - 45х295 мм (бумага мелованная - 90 гр), курсор (20х30 мм), цвет - красный
|Тираж, шт.
|10
|100
|500
|Цена в руб.
|от 2 230
|от 14 400
|от 58 000
|Цена за шт.
|от 223,00
|от 144,00
|от 116,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость квартального календаря с 3 рекламными полями, размер постера - 295х210 мм, размер рекламного поля - 45х295 мм (бумага - мелованная, 300 гр), размер календарного блока - 45х295 мм (бумага мелованная - 90 гр), курсор (20х30 мм), цвет - красный
|Тираж, шт.
|10
|100
|500
|Цена в руб.
|от 2 650
|от 17 400
|от 69 000
|Цена за шт.
|от 265,00
|от 174,00
|от 138,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость квартального календаря с 1 рекламным полем, размер постера - 295х210 мм, размер рекламного поля - 45х295 мм (бумага - мелованная, 300 гр), размер календарного блока - 45х295 мм (бумага мелованная - 90 гр), курсор (20х30 мм), цвет - красный
|Тираж, шт.
|10
|100
|500
|Цена в руб.
|от 2 230
|от 14 400
|от 58 000
|Цена за шт.
|от 223,00
|от 144,00
|от 116,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость квартального календаря с 3 рекламными полями, размер постера - 295х210 мм, размер рекламного поля - 45х295 мм (бумага - мелованная, 300 гр), размер календарного блока - 45х295 мм (бумага мелованная - 90 гр), курсор (20х30 мм), цвет - красный
|Тираж, шт.
|10
|100
|500
|Цена в руб.
|от 2 650
|от 17 400
|от 69 000
|Цена за шт.
|от 265,00
|от 174,00
|от 138,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Печать календарей-плакатов (без перекидных листов)
Печать календарей-плакатов (без перекидных листов)
Печать календарей-плакатов (без перекидных листов)
Формат: любой
Бумага: 150 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 10,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка;
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: любой
Бумага: 150 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 10,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка;
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Формат: любой
Бумага: 150 г/м² мелованная
Цветность: 4+0, СМУК
Печать: цифровая
от 10,00 руб. за шт.
Дополнительные возможности:
- ламинация (глянцевая, матовая, Soft Touch), УФ-лакировка;
- разработка дизайна.
Стоимость печати всех изделий
рассчитывается индивидуально
Стоимость календарей-плакатов
|Тираж, шт.
|50
|100
|200
|300
|500
|Цена в руб.
|от 2 125
|от 3 400
|от 6 600
|от 5 700
|от 5 000
|Цена за шт.
|от 42,50
|от 34,00
|от 33,00
|от 19,00
|от 10,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость календарей-плакатов
|Тираж, шт.
|50
|100
|200
|300
|500
|Цена в руб.
|от 2 125
|от 3 400
|от 6 600
|от 5 700
|от 5 000
|Цена за шт.
|от 42,50
|от 34,00
|от 33,00
|от 19,00
|от 10,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Стоимость календарей-плакатов
|Тираж, шт.
|50
|100
|200
|300
|500
|Цена в руб.
|от 2 125
|от 3 400
|от 6 600
|от 5 700
|от 5 000
|Цена за шт.
|от 42,50
|от 34,00
|от 33,00
|от 19,00
|от 10,00
Указанная стоимость является ориентировочной (точную цену узнавайте у менеджеров).
Об услуге
Календари нужны не только для того, чтобы определять, какой сегодня день недели или подсчитывать, сколько дней осталось до отпуска – календари являются текущим инструментом делового и бытового планирования. Каждый бизнес-проект имеет даты начала и завершения, дедлайны и прочие ключевые вехи, благодаря которым работа продвигается во времени. В деловом мире не принято опаздывать и подводить партнеров, заказчиков или коллег, поэтому к вопросам пунктуальности во временном и календарном формате следует относиться предельно внимательно. Это вызывает необходимость иметь календарь перед глазами на любом рабочем месте: в офисе, в кабинете, в цеху завода или предприятия, в магазине. И это же вызывает потребность в печати календарей, которую можно заказать в нашем агентстве А-МЕДИА в Новосибирске.
Мы принимаем заказы на разные виды настенных, настольных и карманных календарей:
- настенные квартальные или так называемые «трио» с шапкой-шпигелем и твердой подложкой, окошком-курсором на прозрачной передвижной ленте
- настенные годовые плакатные крупноформатные с графическим фоном
- настенные помесячные с единым тематическим постером, с отрывными листами, с твердой подложкой, соединительной пружиной и ригелем-подвеской
- настенные помесячные средне- и крупноформатные с цветными постерами на каждой странице, с твердой подложкой, соединительной пружиной и ригелем-подвеской
- настольные в формах домика, уголка, пирамидки, а также в любых произвольных формах, с креплениями и без, перекидные и сфальцованные из одного листа
- карманные декоративные или рекламные
Наиболее популярным считается настенный квартальный календарь в связи с удобной конструкцией, наглядно представляющей предыдущий, текущий и следующий месяцы, основные даты рабочего цикла и текущую дату в передвижной рамке.
Карманные календарики удобны тем, что их можно носить с собой, особенно когда с обратной стороны напечатана важная общественная или рекламная информация, например: схема метро и проезда, название и контактные данные компании, список аптек или медучреждений.
В зависимости от размещения изображения календаря осуществляется двухсторонняя или односторонняя печать календарей. В качестве послепечатной обработки в нашей типографии выполняют тиснение, ламинирование, вырубку и фигурную резку календарей для придания им нарядного вида и особенного дизайна.
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!
Хотите дешевле?
Оставьте заявку на расчет, и наши специалисты подберут оптимальный вариант для вас, а также ознакомят вас с нашими специальными предложениями!