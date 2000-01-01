Календари нужны не только для того, чтобы определять, какой сегодня день недели или подсчитывать, сколько дней осталось до отпуска – календари являются текущим инструментом делового и бытового планирования. Каждый бизнес-проект имеет даты начала и завершения, дедлайны и прочие ключевые вехи, благодаря которым работа продвигается во времени. В деловом мире не принято опаздывать и подводить партнеров, заказчиков или коллег, поэтому к вопросам пунктуальности во временном и календарном формате следует относиться предельно внимательно. Это вызывает необходимость иметь календарь перед глазами на любом рабочем месте: в офисе, в кабинете, в цеху завода или предприятия, в магазине. И это же вызывает потребность в печати календарей, которую можно заказать в нашем агентстве А-МЕДИА в Новосибирске.

Мы принимаем заказы на разные виды настенных, настольных и карманных календарей:

настенные квартальные или так называемые «трио» с шапкой-шпигелем и твердой подложкой, окошком-курсором на прозрачной передвижной ленте

настенные годовые плакатные крупноформатные с графическим фоном

настенные помесячные с единым тематическим постером, с отрывными листами, с твердой подложкой, соединительной пружиной и ригелем-подвеской

настенные помесячные средне- и крупноформатные с цветными постерами на каждой странице, с твердой подложкой, соединительной пружиной и ригелем-подвеской

настольные в формах домика, уголка, пирамидки, а также в любых произвольных формах, с креплениями и без, перекидные и сфальцованные из одного листа

карманные декоративные или рекламные

Наиболее популярным считается настенный квартальный календарь в связи с удобной конструкцией, наглядно представляющей предыдущий, текущий и следующий месяцы, основные даты рабочего цикла и текущую дату в передвижной рамке.

Карманные календарики удобны тем, что их можно носить с собой, особенно когда с обратной стороны напечатана важная общественная или рекламная информация, например: схема метро и проезда, название и контактные данные компании, список аптек или медучреждений.

В зависимости от размещения изображения календаря осуществляется двухсторонняя или односторонняя печать календарей. В качестве послепечатной обработки в нашей типографии выполняют тиснение, ламинирование, вырубку и фигурную резку календарей для придания им нарядного вида и особенного дизайна.