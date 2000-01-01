Чего ожидает клиент при обращении в рекламное агентство полного цикла? Как правило, предоставления максимально широкого спектра услуг, связанных с рекламой. Это не означает, что наши клиенты в Новосибирске готовы воспользоваться сразу всем арсеналом рекламных инструментов А-МЕДИА (хотя почему бы и нет?), но им важно знать, что такая возможность существует и гарантирована.

Крайне важно понимать, как и чем привлечь потребителя к рекламируемым товарам или услугам. Здесь не обойтись без профессиональных навыков сотрудников нашей дизайн-студии, без их знаний и творческого подхода к выработке стратегии. Именно в этой студии рождается дизайн логотипа компании, создается фирменный стиль, решается, как будет выглядеть та или иная полиграфическая рекламная продукция и насколько «цепляющей» и креативной окажется наружная реклама.

Технические мощности нашего агентства позволяют содержать современно оснащенную типографию, в которой есть самое необходимое оборудование для разных типов печати – как основных (цифровая, офсет), так и дополнительных (флексопечать, ризография). В типографии мы печатаем широкий ассортимент рекламной полиграфии: буклеты, каталоги, календари, бланки и многое другое. Там же осуществляем послепечатную обработку этих изделий: биговку, резку, тиснение и пр.

Мы понимаем, как легче и с наименьшими затратами довести рекламное сообщение до потенциального потребителя и делаем это с помощью рычагов внутренней рекламы, «продавливая» информацию в домах, офисах и прочих привычных местах обитания целевой аудитории. С не меньшей эффективностью мы распространяем рекламные листовки на улицах, устраиваем промоакции и в интерактивном режиме привлекаем людей к рекламируемым услугам.

Мы пытаемся создавать эффективную рекламную коммуникацию между нашим клиентом, предлагающим какие-то товары и услуги, и его потенциальным покупателем. Мы выстраиваем стратегию и поэтапно ее прорабатываем, добавляя при необходимости дополнительные опции для достижения наилучшего результата. Наше агентство может подготовить полноценную рекламную кампанию, начиная с придумывания концепции, выбора «инструментария», разработки макетов и печати рекламных материалов, заканчивая последующим распространением этих материалов различными способами.

Контролируя ход рекламной кампании и оценивая ее успешность, мы можем гибко менять стратегию в случае замедленного отклика ЦА. Это позволяет нам обеспечивать выбор правильных решений и эффективное продвижение рекламы на всех этапах.

Мы ценим, когда клиенты приходят к нам в первый раз, получают качественный сервис, а потом постоянно пользуются услугами нашего агентства. А раз мы это ценим, то мы же это и обеспечиваем силами наших профессиональных сотрудников, помогающим рекламодателям и потребителям быстрее и легче находить друг друга.