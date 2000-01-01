Рекламное агентство
A-MEDIA
Рекламное
агентство A-MEDIA
Рекламное агентство
A-MEDIA
Типография, внутренняя реклама и дизайн - три кита нашего агентства
Чего ожидает клиент при обращении в рекламное агентство полного цикла? Как правило, предоставления максимально широкого спектра услуг, связанных с рекламой. Это не означает, что наши клиенты в Новосибирске готовы воспользоваться сразу всем арсеналом рекламных инструментов А-МЕДИА (хотя почему бы и нет?), но им важно знать, что такая возможность существует и гарантирована.
Крайне важно понимать, как и чем привлечь потребителя к рекламируемым товарам или услугам. Здесь не обойтись без профессиональных навыков сотрудников нашей дизайн-студии, без их знаний и творческого подхода к выработке стратегии. Именно в этой студии рождается дизайн логотипа компании, создается фирменный стиль, решается, как будет выглядеть та или иная полиграфическая рекламная продукция и насколько «цепляющей» и креативной окажется наружная реклама.
Технические мощности нашего агентства позволяют содержать современно оснащенную типографию, в которой есть самое необходимое оборудование для разных типов печати – как основных (цифровая, офсет), так и дополнительных (флексопечать, ризография). В типографии мы печатаем широкий ассортимент рекламной полиграфии: буклеты, каталоги, календари, бланки и многое другое. Там же осуществляем послепечатную обработку этих изделий: биговку, резку, тиснение и пр.
Мы понимаем, как легче и с наименьшими затратами довести рекламное сообщение до потенциального потребителя и делаем это с помощью рычагов внутренней рекламы, «продавливая» информацию в домах, офисах и прочих привычных местах обитания целевой аудитории. С не меньшей эффективностью мы распространяем рекламные листовки на улицах, устраиваем промоакции и в интерактивном режиме привлекаем людей к рекламируемым услугам.
Мы пытаемся создавать эффективную рекламную коммуникацию между нашим клиентом, предлагающим какие-то товары и услуги, и его потенциальным покупателем. Мы выстраиваем стратегию и поэтапно ее прорабатываем, добавляя при необходимости дополнительные опции для достижения наилучшего результата. Наше агентство может подготовить полноценную рекламную кампанию, начиная с придумывания концепции, выбора «инструментария», разработки макетов и печати рекламных материалов, заканчивая последующим распространением этих материалов различными способами.
Контролируя ход рекламной кампании и оценивая ее успешность, мы можем гибко менять стратегию в случае замедленного отклика ЦА. Это позволяет нам обеспечивать выбор правильных решений и эффективное продвижение рекламы на всех этапах.
Мы ценим, когда клиенты приходят к нам в первый раз, получают качественный сервис, а потом постоянно пользуются услугами нашего агентства. А раз мы это ценим, то мы же это и обеспечиваем силами наших профессиональных сотрудников, помогающим рекламодателям и потребителям быстрее и легче находить друг друга.
Типография, внутренняя реклама и дизайн - три кита нашего агентства
Чего ожидает клиент при обращении в рекламное агентство полного цикла? Как правило, предоставления максимально широкого спектра услуг, связанных с рекламой. Это не означает, что наши клиенты в Новосибирске готовы воспользоваться сразу всем арсеналом рекламных инструментов А-МЕДИА (хотя почему бы и нет?), но им важно знать, что такая возможность существует и гарантирована.
Крайне важно понимать, как и чем привлечь потребителя к рекламируемым товарам или услугам. Здесь не обойтись без профессиональных навыков сотрудников нашей дизайн-студии, без их знаний и творческого подхода к выработке стратегии. Именно в этой студии рождается дизайн логотипа компании, создается фирменный стиль, решается, как будет выглядеть та или иная полиграфическая рекламная продукция и насколько «цепляющей» и креативной окажется наружная реклама.
Технические мощности нашего агентства позволяют содержать современно оснащенную типографию, в которой есть самое необходимое оборудование для разных типов печати – как основных (цифровая, офсет), так и дополнительных (флексопечать, ризография). В типографии мы печатаем широкий ассортимент рекламной полиграфии: буклеты, каталоги, календари, бланки и многое другое. Там же осуществляем послепечатную обработку этих изделий: биговку, резку, тиснение и пр.
Мы понимаем, как легче и с наименьшими затратами довести рекламное сообщение до потенциального потребителя и делаем это с помощью рычагов внутренней рекламы, «продавливая» информацию в домах, офисах и прочих привычных местах обитания целевой аудитории. С не меньшей эффективностью мы распространяем рекламные листовки на улицах, устраиваем промоакции и в интерактивном режиме привлекаем людей к рекламируемым услугам.
Мы пытаемся создавать эффективную рекламную коммуникацию между нашим клиентом, предлагающим какие-то товары и услуги, и его потенциальным покупателем. Мы выстраиваем стратегию и поэтапно ее прорабатываем, добавляя при необходимости дополнительные опции для достижения наилучшего результата. Наше агентство может подготовить полноценную рекламную кампанию, начиная с придумывания концепции, выбора «инструментария», разработки макетов и печати рекламных материалов, заканчивая последующим распространением этих материалов различными способами.
Контролируя ход рекламной кампании и оценивая ее успешность, мы можем гибко менять стратегию в случае замедленного отклика ЦА. Это позволяет нам обеспечивать выбор правильных решений и эффективное продвижение рекламы на всех этапах.
Мы ценим, когда клиенты приходят к нам в первый раз, получают качественный сервис, а потом постоянно пользуются услугами нашего агентства. А раз мы это ценим, то мы же это и обеспечиваем силами наших профессиональных сотрудников, помогающим рекламодателям и потребителям быстрее и легче находить друг друга.
Типография, внутренняя реклама и дизайн - три кита нашего агентства
Чего ожидает клиент при обращении в рекламное агентство полного цикла? Как правило, предоставления максимально широкого спектра услуг, связанных с рекламой. Это не означает, что наши клиенты в Новосибирске готовы воспользоваться сразу всем арсеналом рекламных инструментов А-МЕДИА (хотя почему бы и нет?), но им важно знать, что такая возможность существует и гарантирована.
Крайне важно понимать, как и чем привлечь потребителя к рекламируемым товарам или услугам. Здесь не обойтись без профессиональных навыков сотрудников нашей дизайн-студии, без их знаний и творческого подхода к выработке стратегии. Именно в этой студии рождается дизайн логотипа компании, создается фирменный стиль, решается, как будет выглядеть та или иная полиграфическая рекламная продукция и насколько «цепляющей» и креативной окажется наружная реклама.
Технические мощности нашего агентства позволяют содержать современно оснащенную типографию, в которой есть самое необходимое оборудование для разных типов печати – как основных (цифровая, офсет), так и дополнительных (флексопечать, ризография). В типографии мы печатаем широкий ассортимент рекламной полиграфии: буклеты, каталоги, календари, бланки и многое другое. Там же осуществляем послепечатную обработку этих изделий: биговку, резку, тиснение и пр.
Мы понимаем, как легче и с наименьшими затратами довести рекламное сообщение до потенциального потребителя и делаем это с помощью рычагов внутренней рекламы, «продавливая» информацию в домах, офисах и прочих привычных местах обитания целевой аудитории. С не меньшей эффективностью мы распространяем рекламные листовки на улицах, устраиваем промоакции и в интерактивном режиме привлекаем людей к рекламируемым услугам.
Мы пытаемся создавать эффективную рекламную коммуникацию между нашим клиентом, предлагающим какие-то товары и услуги, и его потенциальным покупателем. Мы выстраиваем стратегию и поэтапно ее прорабатываем, добавляя при необходимости дополнительные опции для достижения наилучшего результата. Наше агентство может подготовить полноценную рекламную кампанию, начиная с придумывания концепции, выбора «инструментария», разработки макетов и печати рекламных материалов, заканчивая последующим распространением этих материалов различными способами.
Контролируя ход рекламной кампании и оценивая ее успешность, мы можем гибко менять стратегию в случае замедленного отклика ЦА. Это позволяет нам обеспечивать выбор правильных решений и эффективное продвижение рекламы на всех этапах.
Мы ценим, когда клиенты приходят к нам в первый раз, получают качественный сервис, а потом постоянно пользуются услугами нашего агентства. А раз мы это ценим, то мы же это и обеспечиваем силами наших профессиональных сотрудников, помогающим рекламодателям и потребителям быстрее и легче находить друг друга.
РАСКЛЕЙКА, РАЗДАЧА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Рекламное объявление имеет цель заинтересовать и привлечь к себе внимание. Шансы такого объявления значительно возрастают, если оно попадает в поле зрения человека, а еще лучше – прямо в руки. Для этого агентство организует расклейку рекламных листовок в местах наибольшей проходимости или посещаемости, а также на стендах и щитах в специально отведенных информ-зонах. Не нарушая границ личного пространства и правил этикета, наши распространители вежливо и ненавязчиво вручают листовки и флаеры прохожим или оставляют под дворниками припаркованных автомобилей.Подробнее
РАСКЛЕЙКА, РАЗДАЧА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Рекламное объявление имеет цель заинтересовать и привлечь к себе внимание. Шансы такого объявления значительно возрастают, если оно попадает в поле зрения человека, а еще лучше – прямо в руки. Для этого агентство организует расклейку рекламных листовок в местах наибольшей проходимости или посещаемости, а также на стендах и щитах в специально отведенных информ-зонах. Не нарушая границ личного пространства и правил этикета, наши распространители вежливо и ненавязчиво вручают листовки и флаеры прохожим или оставляют под дворниками припаркованных автомобилей.
РАСКЛЕЙКА, РАЗДАЧА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Рекламное объявление имеет цель заинтересовать и привлечь к себе внимание. Шансы такого объявления значительно возрастают, если оно попадает в поле зрения человека, а еще лучше – прямо в руки. Для этого агентство организует расклейку рекламных листовок в местах наибольшей проходимости или посещаемости, а также на стендах и щитах в специально отведенных информ-зонах. Не нарушая границ личного пространства и правил этикета, наши распространители вежливо и ненавязчиво вручают листовки и флаеры прохожим или оставляют под дворниками припаркованных автомобилей.
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Для того чтобы выглядеть презентабельно полиграфическая продукция должна быть выполнена качественно, с применением новых технологий. Часто решающее значение имеет даже не содержание, а внешний вид рекламного полиграфического изделия: яркость, сочетание цветов, вид и размер шрифта, текстура бумаги, элементы постпечатного оформления. Изготавливать такую продукцию можно только в профессионально оснащенной типографии. Рекламное агентство А-Медиа в Новосибирске предлагает весь спектр типографских услуг для изготовления качественной полиграфии.Подробнее
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Для того чтобы выглядеть презентабельно полиграфическая продукция должна быть выполнена качественно, с применением новых технологий. Часто решающее значение имеет даже не содержание, а внешний вид рекламного полиграфического изделия: яркость, сочетание цветов, вид и размер шрифта, текстура бумаги, элементы постпечатного оформления. Изготавливать такую продукцию можно только в профессионально оснащенной типографии. Рекламное агентство А-Медиа в Новосибирске предлагает весь спектр типографских услуг для изготовления качественной полиграфии.
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Для того чтобы выглядеть презентабельно полиграфическая продукция должна быть выполнена качественно, с применением новых технологий. Часто решающее значение имеет даже не содержание, а внешний вид рекламного полиграфического изделия: яркость, сочетание цветов, вид и размер шрифта, текстура бумаги, элементы постпечатного оформления. Изготавливать такую продукцию можно только в профессионально оснащенной типографии. Рекламное агентство А-Медиа в Новосибирске предлагает весь спектр типографских услуг для изготовления качественной полиграфии.
ВНУТРЕННЯЯ (INDOOR) РЕКЛАМА
Если мы распространяем рекламу внутри помещений (жилые дома, офисы, учебные заведения, ТРЦ и пр.), то ориентируемся прежде всего на ту публику, которая регулярно посещает эти места, живет там или работает. Почему у таких рекламных объявлений гораздо больше шансов быть замеченными и прочитанными? Потому что в местах постоянного посещения люди чувствуют себя «как дома», способны расслабиться и легко концентрируют внимание на новой информации, особенно если она интересно и привлекательно подана. А для более прямого попадания мы используем адресную доставку.Подробнее
ВНУТРЕННЯЯ (INDOOR) РЕКЛАМА
Если мы распространяем рекламу внутри помещений (жилые дома, офисы, учебные заведения, ТРЦ и пр.), то ориентируемся прежде всего на ту публику, которая регулярно посещает эти места, живет там или работает. Почему у таких рекламных объявлений гораздо больше шансов быть замеченными и прочитанными? Потому что в местах постоянного посещения люди чувствуют себя «как дома», способны расслабиться и легко концентрируют внимание на новой информации, особенно если она интересно и привлекательно подана. А для более прямого попадания мы используем адресную доставку.
ВНУТРЕННЯЯ (INDOOR) РЕКЛАМА
Если мы распространяем рекламу внутри помещений (жилые дома, офисы, учебные заведения, ТРЦ и пр.), то ориентируемся прежде всего на ту публику, которая регулярно посещает эти места, живет там или работает. Почему у таких рекламных объявлений гораздо больше шансов быть замеченными и прочитанными? Потому что в местах постоянного посещения люди чувствуют себя «как дома», способны расслабиться и легко концентрируют внимание на новой информации, особенно если она интересно и привлекательно подана. А для более прямого попадания мы используем адресную доставку.
ДИЗАЙН-СТУДИЯ
Современные тенденции требуют оригинального привлекательного дизайна во всем, что касается рекламы: в полиграфии, разработке логотипа и фирменного стиля компании, в создании сайтов, изготовлении наружной рекламы. Цель – оставаться конкурентоспособными на стремительно развивающемся рекламном рынке. Поэтому задача нашей собственной дизайн-студии – создание рекламного продукта, позитивно воспринимаемого целевой аудиторией. Мы предлагаем интересные дизайнерские решения по основным рекламным направлениям и реализовываем их «до победного конца».Подробнее
ДИЗАЙН-СТУДИЯ
Современные тенденции требуют оригинального привлекательного дизайна во всем, что касается рекламы: в полиграфии, разработке логотипа и фирменного стиля компании, в создании сайтов, изготовлении наружной рекламы. Цель – оставаться конкурентоспособными на стремительно развивающемся рекламном рынке. Поэтому задача нашей собственной дизайн-студии – создание рекламного продукта, позитивно воспринимаемого целевой аудиторией. Мы предлагаем интересные дизайнерские решения по основным рекламным направлениям и реализовываем их «до победного конца».
ДИЗАЙН-СТУДИЯ
Современные тенденции требуют оригинального привлекательного дизайна во всем, что касается рекламы: в полиграфии, разработке логотипа и фирменного стиля компании, в создании сайтов, изготовлении наружной рекламы. Цель – оставаться конкурентоспособными на стремительно развивающемся рекламном рынке. Поэтому задача нашей собственной дизайн-студии – создание рекламного продукта, позитивно воспринимаемого целевой аудиторией. Мы предлагаем интересные дизайнерские решения по основным рекламным направлениям и реализовываем их «до победного конца».